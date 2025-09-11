Disney+ lockt mit Mega-Deal: Drei Monate fast geschenkt

Disney+ ab 2,99 Euro im Monat.

Disney+ startet in Deutschland eine zeitlich begrenzte Rabattaktion. Nutzer können den Streaming-Dienst drei Monate lang zu deutlich reduzierten Preisen buchen. Ein paar kleine Details könnten die Freude allerdings leicht trüben.

Disney+ jetzt drei Monate zum Sparpreis

Wer sich bis zum 27. September 2025 anmeldet, kann Disney+ drei Monate lang sehr viel günstiger streamen. Für das Standard-Abo mit Werbung fallen monatlich nur 2,99 Euro an (bei Disney+ anschauen).

Ohne Werbung kostet das Abo 5,99 Euro pro Monat. Das Premium-Paket mit 4K, HDR und bis zu vier parallelen Streams ist im Rabatt-Zeitraum für 9,99 Euro pro Monat zu bekommen.

Damit halbiert sich der Preis in den ersten drei Monaten nahezu. Beim Premium-Tarif sparen Nutzer im Vergleich zum regulären Preis mehr als 30 Euro. Disney weist allerdings darauf hin, dass das Angebot ausschließlich für Neukunden und zurückkehrende Abonnenten ohne laufendes Abo gilt. Wer bereits Kunde ist, kann den Rabatt also nicht nutzen.

Unabhängig von der Aktion gibt es im günstigsten Tarif gewisse Einschränkungen. Dort läuft die Werbung nicht nur vor den Inhalten, sondern auch währenddessen. Zudem fehlt hier die Download-Funktion, die in den teureren Paketen enthalten ist.

Vorsicht: Automatische Abo-Verlängerung

Nach Ablauf der drei Monate verlängert sich das Abo automatisch – und das zu den regulären Konditionen. Wer das nicht möchte, muss also rechtzeitig kündigen. Disney+ mit Werbung kostet danach 5,99 Euro pro Monat, Standard ohne Werbung 9,99 Euro und Premium 13,99 Euro.

Drei Monate lang lässt sich viel Geld sparen. Eine Kündigung sollte im Kalender aller Sparfüchsen stehen, die sich nicht lange an den Streaming-Anbieter binden wollen. Sonst wird aus dem günstigen Einstieg schnell wieder der Normalpreis.