Disney, Marvel und Netflix sind schuld: 9 Gründe, warum Filme früher besser waren

Früher war nicht alles besser, Hollywood-Filme aber oftmals schon. Auch wenn Blockbuster in den letzten Jahren in einigen wichtigen Aspekten wie zum Beispiel Diversität Fortschritte gemacht haben, fühlt sich die Mainstream-Filmlandschaft heute trotzdem oft deprimierend gleichförmig, unoriginell und zynisch an.

1998 waren dies beispielsweise Filme wie Die Truman Show (60 Millionen US-Dollar), The Big Lebowski (15 Millionen US-Dollar) und Rush Hour (35 Millionen US-Dollar). Zwar existieren einige Filme dieser Art noch immer, doch viele Studios pumpen aktuell in erster Linie exorbitante Summen in Kassenschlager-Konzepte wie Superhelden-Blockbuster.

In den letzten Jahren ist die Fortsetzungsmaschine aber erst so richtig heißgelaufen. 2023 wurden Kinogänger je nach Zählweise mit mehr als 30 Sequels bombardiert – von Transformers: Aufstieg der Bestien über Magic Mike’s Last Dance bis hin zu Saw X und The Marvels. Die Trefferquote hat sich dabei aber keinesfalls verbessert – auch 25 Jahre später sind Sequels meistens deutlich schlechter als ihre Vorgänger, es gibt jetzt nur noch mehr von ihnen.

Fortsetzungen, die ihren Vorgänger qualitativ übertreffen, sind in Hollywoods Filmgeschichte rar gesät – trotzdem sind sie so allgegenwärtig wie nie zuvor . 1998 kamen aus Hollywood insgesamt 12 Fortsetzungen ins Kino, darunter Blues Brothers 2000, Halloween H20, Lethal Weapon 4 und Chucky und seine Braut.

Nostalgie allein ist keine gute Motivation, um einen Film zu drehen – sie ist dafür allerdings ein höchst profitabler Anreiz. Einzig aus finanziellen Gründen sind in den letzten Jahren so viele Reboots und Legacy-Sequels wie Unkraut aus dem Boden geschossen.

In Filmen wie Ant-Man and the Wasp: Quantumania entsteht zu keiner Zeit der Eindruck, dass irgendetwas tatsächlich geschieht – was die ohnehin verschwindend geringe emotionale Bindung zu den Ereignissen auf der Leinwand weiter schmälert.

Computer-generierte Effekte haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt – doch das bedeutet nicht, dass sie in jeder Szene für jeden Stunt, Hintergrund und Charakter eingesetzt werden sollten. In vielen actionlastigen Blockbuster-Filmen ist dies heute aber genau der Fall und führt zu einer künstlichen CGI-Übersättigung.

Ein weiteres Problem, das insbesondere durch die Flut an Superhelden-Filmen aufgetreten ist, aber nicht ausschließlich in Comic-Verfilmungen auftaucht: Die Helden des Films müssen die Welt retten, aber zu keiner Zeit besteht auch nur der geringste Zweifel daran , dass sie es schaffen werden.

Die Filme, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen und deswegen in der Regel am besten an den Kinokassen funktionieren, dauern mittlerweile selten unter 2 Stunden und strapazieren Zuschauer sogar gerne mal knapp 3 Stunden lang – ohne, dass die Qualität die Länge rechtfertigen würde.

Carrie Fisher in Star Wars: Rogue One, Harrison Ford in Indiana Jones und das Rad des Schicksals, Arnold Schwarzenegger in Terminator Genisys: Der Hollywood-Trend, Schauspieler digital zu verjüngen oder sogar auf diesem Wege künstlich von den Toten zurückzuholen , ist nicht nur moralisch extrem problematisch, sondern deutet auch klar auf eine grassierende Ideenlosigkeit hin.

Die Streaming-Blockbuster bei Netflix, Apple TV+ und anderen Anbietern wirken damit auf den ersten Blick hochwertiger, doch tatsächlich verstecken sich hinter Projekten wie Army of the Dead, Red Notice oder Ghosted oft lächerliche Special Effects, hölzerne Darstellungen und dermaßen abgedroschene Drehbücher, gegen die Das Traumschiff wie ein Oscar-Gewinner wirkt.

Und falls sonst gar nichts mehr hilft, werden Blockbuster einfach mit Cameo-Auftritten für die Fans zugepflastert – so als würden einige wiedererkennbare Gesichter in The Flash oder Doctor Strange in the Multiverse of Madness darüber hinwegtäuschen, dass der Rest des Films ein uninspiriertes Desaster ist.

Nicht nur schwarzsehen