Disney+ schlägt zu: Diese Serie überzeugt 95 % aller Zuschauer

Only Murders in the Building Staffel 4 – Trailer Deutsch

Only Murders in the Building Staffel 4 – Trailer Deutsch

Die beliebte Krimi-Serie Only Murders in the Building ist zurück auf Disney+ und wird von Kritikern und Serienfans in den Himmel gelobt. Den Trailer zur vierten Staffel könnt ihr euch oben ansehen.

Only Murders in the Building: Staffel 4 auf Disney+ gestartet

Von solchen Wertungen kann Streaming-Rivale Netflix nur träumen: 95 Prozent aller Reviews zur vierten und neuesten Staffel Only Murders in the Building sind positiv. Damit gehört die lustige Krimi-Serie auf Disney+ zu den bestbewerteten Serien des Jahres (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Das Besondere: Nicht nur die Kritiker bewerten die Serie so hoch, auch das Publikum ist voller Lob für Only Murders in the Building. Für manch einen User ist die Serie mit Steve Martin und Selena Gomez sogar einer der wichtigsten Gründe, warum Serienfans ein Abo bei Disney+ brauchen.



Dafür spricht auch, dass bisher alle Staffeln von Only Murders in the Building einen Score von mindestens 90 Prozent Zufriedenheit erreicht haben. Das ist ein seltenes Phänomen. Denn für gewöhnlich haben selbst die besten Serien mal einen Durchhänger – siehe The Umbrella Academy auf Netflix.

Anzeige

Das müsst ihre über die Krimi-Serie wissen

Die Serie Only Murders in the Building handelt von drei True-Crime-Fans, die plötzlich selbst in einen Mordfall verstrickt werden. Anstatt bierernster Ermittlungen à la CSI: Miami oder Criminal Minds, setzt die Serie aber vielmehr auf Comedy und bekannte Hollywood-Gaststars wie Paul Rudd oder Meryl Streep. Und das Konzept hat offensichtlich Erfolg.



So wurde Only Murders in the Building mehrfach für den Golden Globe und andere prestigeträchtige Fernsehpreise nominiert. Insofern dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Disney und Hulu eine fünfte Staffel ankündigen. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.