Disney+ verbessert sein Angebot – aber nur auf Samsung-Fernsehern

Endlich mehr Farbe, mehr Kontrast, mehr Tiefe – aber nur, wenn ihr den richtigen Fernseher habt.

Disney+ und Samsung machen gemeinsame Sache – mit einer technischen Neuerung, die das Streaming-Erlebnis sichtbar verändert. Ab sofort bietet Disney+ über 1.000 Filme und Serien in HDR10+ an, und zwar zuerst exklusiv auf Samsung-Fernsehern.

Nur auf Samsung-TVs: Disney+ bietet besseres Bild

HDR10+ soll das Bild mit dynamischem Kontrast, lebendigeren Farben und mehr Detailtiefe verbessern. Das Besondere: Anders als beim herkömmlichen HDR10 wird die Helligkeit Szene für Szene angepasst – und zwar in Echtzeit. Dadurch erscheinen dunkle Szenen klarer und helle Bereiche brillanter, ohne dass Details verloren gehen.

Die Funktion ist zunächst auf Samsung-TVs ab Baujahr 2018 verfügbar – vom Crystal UHD bis hin zu den neuesten Neo QLED 8K-, OLED- und Frame-Modellen. Auch Samsungs Smart-Monitore profitieren davon. Nutzer anderer Marken schauen jedoch in die Röhre: Erst später soll Disney+ das Feature auch für andere Geräte und Plattformen freischalten – wann ist aber noch nicht bekannt (Quelle: Samsung).

Disney+: Abonnenten profitieren von HDR10+

Dass Disney+ HDR10+ ausgerechnet zuerst auf Samsung-Fernseher bringt, ist kein Zufall. Samsung ist einer der Mitentwickler des Formats – und gleichzeitig der einzige große TV-Hersteller, der Dolby Vision sturköpfig meidet.

Während LG, Sony und Philips Dolby Vision längst standardmäßig anbieten, setzt Samsung ausschließlich auf HDR10 und HDR10+. Der Grund ist simpel: HDR10+ ist lizenzfrei, während Dolby Vision Gebühren kostet.

Für Samsung-Nutzer ist der Schritt ein echter Gewinn. Bislang konnten sie Disney+-Inhalte nur im Basis-HDR10 sehen, was die Bildqualität gegenüber Dolby Vision-Geräten spürbar einschränkte.

Jetzt schöpfen ihre Fernseher endlich das volle Potenzial aus. Disney wiederum profitiert davon, dass seine Inhalte auf Millionen Samsung-Geräten weltweit besser aussehen – und das ohne zusätzliche Lizenzkosten.

