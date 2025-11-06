„Doctor Who“ im Stream: Aus mit Disney+, aber der Doktor hört nicht auf

Ihr wollt „Doctor Who“ streamen? Die Serie ist auf verschiedenen Plattformen zu finden – aber nicht alle Folgen sind jederzeit verfügbar. Wir geben euch einen Überblick über die aktuelle Lage.

Die Suche nach „Doctor Who“ im Stream gleicht manchmal einer Zeitreise durch die eigenen Streaming-Abos. Plötzlich sind Folgen verschwunden oder wechseln den Anbieter. Wir klären auf, wo der Doctor gerade seine Tardis geparkt hat und wie ihr garantiert nichts verpasst.

Die Zukunft von „Doctor Who“ ist gesichert …

... auch wenn sich die Partner ändern. Disney+ und BBC beenden ihre Partnerschaft nach zwei gemeinsamen Staffeln. Die BBC macht aber deutlich: Der Doktor bleibt! Der Sender hat bereits eine neues Weihnachtsspecial für das Jahr 2026 angekündigt, verfasst von Chefautor Russell T Davies. Außerdem sei eine animierte Serie in Planung.

Für euch bedeutet das: Die brandneuen Folgen ab dem 60. Jubiläum mit Ncuti Gatwa findet ihr nach wie vor exklusiv bei Disney+. Dort werden auch die neuen Specials parallel zur britischen Ausstrahlung auf Deutsch veröffentlicht.

Wo ihr „Doctor Who“ streamen könnt

Die Serie ist auf mehrere Anbieter verteilt. Hier ist die aktuelle Lage:

Neueste Folgen (ab 2024): Die aktuellen Staffeln und Specials mit dem 15. Doktor streamt ihr exklusiv bei Disney+.

Die aktuellen Staffeln und Specials mit dem 15. Doktor streamt ihr exklusiv bei Disney+. Klassische Serie und ältere Neuauflage: Die Lage ist kompliziert. Viele Folgen der klassischen Serie sowie die Staffeln 1-13 der Neuauflage (Doktoren 9 bis 13) sind nicht immer bei Streaminganbietern verfügbar.

Die Lage ist kompliziert. Viele Folgen der klassischen Serie sowie die Staffeln 1-13 der Neuauflage (Doktoren 9 bis 13) sind nicht immer bei Streaminganbietern verfügbar. „Classic Doctor Who“ (Staffel 1 bis 19) könnt ihr jedoch aktuell über den BBC-Player bei Prime Video streamen.

könnt ihr jedoch aktuell über den BBC-Player bei Prime Video streamen. Auch bei Apple TV+ stehen euch verschiedene Staffeln zur Verfügung.

Auf YouTube könnt ihr leider nur vereinzelte Folgen kaufen.

Warum nicht alles im Stream ist – und DVDs sinnvoll sein können

Es kann frustrierend sein, aber es gibt Gründe, warum die Serie nicht komplett im Streaming verfügbar ist:

Lizenzrechte: Die Streaming-Rechte für verschiedene Staffeln laufen aus und werden neu verhandelt, was zu Lücken im Angebot führt.

Die Streaming-Rechte für verschiedene Staffeln laufen aus und werden neu verhandelt, was zu Lücken im Angebot führt. Regionen: Manche Folgen sind nur über den britischen BBC iPlayer komplett verfügbar, für den ihr ein VPN benötigt.

Genau hier werden DVDs und Blu-rays eine echte Alternative. Eine Sammlung auf Disc macht euch unabhängig von Lizenzstreitigkeiten und verschwindenden Folgen. Sammler schätzen zudem die liebevoll aufbereiteten Special Features und die hochwertige Verpackung der physischen Medien.

Ihr findet beispielsweise bei Amazon alle Folgen mit dem David Tennant als 10. Doktor auf DVD und Blu-ray. Dort könnt ihr aber auch DVDs mit dem allerersten Doktor, gespielt von William Hartnell, finden.

Doctor Who | David Tennant: Der komplette 10. Doktor Staffel 2-4 plus Specials | DVD oder Blue-ray Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2025 15:19 Uhr

Unser Tipp für euch

Wenn ihr die neuen Abenteuer verfolgen wollt, führt aktuell kein Weg an Disney+ vorbei. Um jedoch die komplette Geschichte aller 15 Doktoren ohne Lücken und dauerhaft genießen zu können, lohnt sich ein Blick in die Welt der DVDs und Blu-rays.