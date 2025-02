Don Toliver Tour 2025: Verkauf der Tickets startet

Im Sommer 2025 kommt Don Toliver mit seiner „Psycho Tour“ nach Deutschland. Dabei macht er drei Stopps in Deutschland. Düsseldorf, Berlin und Frankfurt können sich auf seinen Auftritt freuen. Wir verraten euch, wo ihr Tickets für seine Konzerte bekommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Sommer 2025 kommt Don Toliver nach Deutschland. Telekom-Kunden können sich auf einen Vorverkauf freuen, der ihnen einen Tag vorher Zugang zu den Tickets ermöglicht. Am Mittwoch, 26. Februar, um 12 Uhr startet der Vorverkauf der „Telekom-Prio-Tickets“.

Anzeige

Als Nächstes gehen die Tickets bei Ticketmaster in den Vorverkauf. Am Donnerstag, 27. Februar, um 12 Uhr startet dort der Verkauf. Am Freitag, 28. Februar, findet der Vorverkauf der Tickets der „Psycho Tour“ um 12 Uhr bei Eventim statt.

Anzeige

Termine und Ticketpreise für Don Toliver live in Deutschland 2025

Die Ticketpreise liegen zum Start des Verkaufs bei circa 75 bis 90 Euro. Zu folgenden Terminen finden die drei Konzerte von Don Toliver in Deutschland statt:

Frankfurt am Main, 17.5.2025 Festhalle

Festhalle Berlin, 22.5.2025 Velodrom

Velodrom Düsseldorf, 23.5.2025 Mitsubishi Electric Hall

Anzeige

Alle weiteren Europa-Termine der „Psycho Tour“ im Überblick

Falls ihr keine Tickets für die Deutschland-Konzerte bekommt, könnt ihr euer Glück bei anderen Tour-Stopps in Europa versuchen. Neben den drei Deutschland-Terminen spielt Don Toliver noch 10 weitere Konzerte in Europa:

13. Mai 2025 Oslo, Norwegen

15. Mai 2025 Kopenhagen, Dänemark

18. Mai 2025 Prag, Tschechien

19. Mai 2025 Dübendorf, Schweiz

24. Mai 2025 Paris, Frankreich

26. Mai 2025 Amsterdam, Niederlande

27. Mai 2025 Brüssel, Belgien

30. Mai 2025 Dublin, Irland

1. Juni 2025 Manchester, England

4. Juni 2025 London, England

Für einige der oben genannten Städte könnt ihr ebenfalls bei Ticketmaster Tickets kaufen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.