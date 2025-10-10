„Doppelhaushälfte“ Staffel 4: Ab Oktober auch auf Netflix

In der ZDF-Serie treffen zwei unterschiedliche Familien aufeinander. Die Streitigkeiten gehen in „Doppelhaushälfte“ Staffel 4 weiter.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“

Während die eine Familie in der traditionsreichen Dorfgemeinschaft verwurzelt ist, bringt eine Patchwork-Familie mit ihrem völlig anderen Lebensstil frischen Wind ins Geschehen. In drei unterhaltsamen Staffeln haben die beiden Familien humorvoll miteinander gestritten und ihre jeweiligen Überzeugungen verteidigt. Ab dem 23. Oktober könnt ihr auch alle Folgen der vierten Staffel auf Netflix streamen!

Anzeige

Episodenguide für „Doppelhaushälfte“ Staffel 4

Episode Titel TV-Premiere 1 Der Switch 6. Mai 2025 2 Neue Nachbarn 6. Mai 2025 3 Roccos Rache 6. Mai 2025 4 Ortsversteher 13. Mai 2025 5 Therapie 13. Mai 2025 6 Tausend Mal berührt 20. Mai 2025 7 Cultural Heritage 20. Mai 2025 8 Money Talks 27. Mai 2025 9 Schöne Bescherung 27. Mai 2025

Anzeige

Seit April 2025 beim ZDF: „Doppelhaushälfte“ Staffel 4

Die Dreharbeiten fanden bis Mitte Oktober 2024 statt, unter anderem am berühmten Gendarmenmarkt in Berlin (via Gendarmenmarkt). Das Endergebnis konnten sich Fans ab dem 6. Mai 2025 immer dienstags um 21:45 Uhr im ZDF ansehen. Wer es gar nicht abwarten konnte, hatte bereits seit dem 30. April 2025 die Möglichkeit, alle Episoden vorab in der ZDF-Mediathek anzusehen.

Ihr kennt die Serie noch nicht? Einen ersten Eindruck von „Doppelhaushälfte“ bekommt ihr im Video unserer desired.de-Kollegen:

Anzeige

Das erwartet euch in Staffel 4

In Staffel 4 wird das Chaos zwischen Andi, Mari, Theo und Tracy erneut auf die Spitze getrieben. Körpertausch, neue hippe Nachbarn und Roccos Roboterhund sorgen für Wirbel in der Vorstadthölle. Alte Konflikte flammen auf, während neue Freundschaften und Missverständnisse entstehen.

Politische Ambitionen, Geldprobleme und festliche Eskalationen treiben die Figuren an ihre Grenzen. Zwischen Lokalpolitik, Liebeswirrwarr und kulturellen Missverständnissen bleibt kein Stein auf dem anderen – bis die Staffel in einer turbulenten Weihnachtsfolge gipfelt.

Mit viel Gespür für Humor veranschaulicht „Doppelhaushälfte“, was passiert, wenn zwei völlig gegensätzliche Lebensansichten aufeinandertreffen. Dabei greift das ZDF-Format ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema auf.

Sowohl Kritiker aus dem Film-Feuilleton als auch das Publikum waren von der gelungenen Mischung aus Unterhaltung und Gesellschaftskritik begeistert – nicht ohne Grund erhielt „Doppelhaushälfte“ 2022 und 2023 Nominierungen als beste Comedyserie beim Deutschen Fernsehpreis.

Minh-Khai Phan-Thi gibt euch auf ihrem Instagram-Kanal einen Ausblick auf die vierte Staffel mit Behind-the-Scenes-Material:

Anzeige

Serien-Alternativen zu „Doppelhaushälfte“

Wenn ihr euch schon auf die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“ freut und generell Fans von Culture-Clash-Comedy seid, könnt ihr die Wartezeit mit ein paar anderen Serien überbrücken: