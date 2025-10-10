„Doppelhaushälfte“ Staffel 4: Ab Oktober auch auf Netflix

In der ZDF-Serie treffen zwei unterschiedliche Familien aufeinander. Die Streitigkeiten gehen in „Doppelhaushälfte“ Staffel 4 weiter.
Die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“
Während die eine Familie in der traditionsreichen Dorfgemeinschaft verwurzelt ist, bringt eine Patchwork-Familie mit ihrem völlig anderen Lebensstil frischen Wind ins Geschehen. In drei unterhaltsamen Staffeln haben die beiden Familien humorvoll miteinander gestritten und ihre jeweiligen Überzeugungen verteidigt. Ab dem 23. Oktober könnt ihr auch alle Folgen der vierten Staffel auf Netflix streamen!
Episodenguide für „Doppelhaushälfte“ Staffel 4
Episode
Titel
TV-Premiere
1
Der Switch
6. Mai 2025
2
Neue Nachbarn
6. Mai 2025
3
Roccos Rache
6. Mai 2025
4
Ortsversteher
13. Mai 2025
5
Therapie
13. Mai 2025
6
Tausend Mal berührt
20. Mai 2025
7
Cultural Heritage
20. Mai 2025
8
Money Talks
27. Mai 2025
9
Schöne Bescherung
27. Mai 2025
Seit April 2025 beim ZDF: „Doppelhaushälfte“ Staffel 4
Die Dreharbeiten fanden bis Mitte Oktober 2024 statt, unter anderem am berühmten Gendarmenmarkt in Berlin (via Gendarmenmarkt). Das Endergebnis konnten sich Fans ab dem 6. Mai 2025 immer dienstags um 21:45 Uhr im ZDF ansehen. Wer es gar nicht abwarten konnte, hatte bereits seit dem 30. April 2025 die Möglichkeit, alle Episoden vorab in der ZDF-Mediathek anzusehen.
Ihr kennt die Serie noch nicht? Einen ersten Eindruck von „Doppelhaushälfte“ bekommt ihr im Video unserer desired.de-Kollegen:
Das erwartet euch in Staffel 4
In Staffel 4 wird das Chaos zwischen Andi, Mari, Theo und Tracy erneut auf die Spitze getrieben. Körpertausch, neue hippe Nachbarn und Roccos Roboterhund sorgen für Wirbel in der Vorstadthölle. Alte Konflikte flammen auf, während neue Freundschaften und Missverständnisse entstehen.
Politische Ambitionen, Geldprobleme und festliche Eskalationen treiben die Figuren an ihre Grenzen. Zwischen Lokalpolitik, Liebeswirrwarr und kulturellen Missverständnissen bleibt kein Stein auf dem anderen – bis die Staffel in einer turbulenten Weihnachtsfolge gipfelt.
Mit viel Gespür für Humor veranschaulicht „Doppelhaushälfte“, was passiert, wenn zwei völlig gegensätzliche Lebensansichten aufeinandertreffen. Dabei greift das ZDF-Format ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema auf.
Sowohl Kritiker aus dem Film-Feuilleton als auch das Publikum waren von der gelungenen Mischung aus Unterhaltung und Gesellschaftskritik begeistert – nicht ohne Grund erhielt „Doppelhaushälfte“ 2022 und 2023 Nominierungen als beste Comedyserie beim Deutschen Fernsehpreis.
Minh-Khai Phan-Thi gibt euch auf ihrem Instagram-Kanal einen Ausblick auf die vierte Staffel mit Behind-the-Scenes-Material:
Serien-Alternativen zu „Doppelhaushälfte“
Wenn ihr euch schon auf die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“ freut und generell Fans von Culture-Clash-Comedy seid, könnt ihr die Wartezeit mit ein paar anderen Serien überbrücken:
- „I don’t work here“: Dawit (Akeem van Flodrop) und Laura (Sina Martens) ziehen gemeinsam mit ihrer Tochter Fiyori (Louisa Heinrich) in das Untergeschoss von Lauras Elternhaus. Doch das Zusammenleben erweist sich als alles andere als harmonisch. Die Comedy-Serie zeichnet auf humorvolle und kurzweilige Weise das Leben eines Paares mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln nach. Ihr könnt die Serie kostenlos in der ZDF-Mediathek anschauen.
- „Clashing Differences“: Diese satirische Dramedy handelt von einer Gruppe Queer-Feministinnen, die in einem abgelegenen Haus einen Verein gründen möchten. Doch das Vorhaben führt zu allerlei Spannungen – besonders, als plötzlich ungebetene Besucher auftauchen. Die Serie von Regisseurin Merle Grimme ist ebenfalls kostenfrei in der ZDF-Mediathek verfügbar.
- „Welcome to Sweden“: Bruce Evans (Greg Poehler) zieht mit seiner Freundin Emma (Josephine Bornebusch) in ihre Heimat Schweden. Dort steht der New Yorker vor der Herausforderung, sich an die fremde Kultur und die ungewohnten Gepflogenheiten anzupassen. Gleichzeitig sorgen familiäre Differenzen immer wieder für Schwierigkeiten. Diese Comedy-Serie könnt ihr als Kaufstream auf Apple TV+ ansehen.