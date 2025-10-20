„Dr. Nice“ Staffel 4: So entwickelt sich die Serie weiter

Fans der Serie „Dr. Nice“ können sich freuen: Staffel 4 könnt ihr euch 2026 anschauen. Wir verraten euch mehr zur Handlung und Änderungen im Cast.

„Dr. Nice“ kehrt zurück

Mit einer gelungenen Mischung aus Humor, Charme und emotionaler Tiefe hat „Dr. Nice“ die Zuschauer des ZDF im Sturm erobert. Die Erzählung um den genialen, wenngleich eigenwilligen Spitzenchirurgen Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa) spiegelt den Zeitgeist wider.

Im Fokus stehen nicht nur medizinische Notfälle und persönliche Herausforderungen, sondern vor allem das zwischenmenschliche Zusammenspiel, untermalt von klug geschriebenen Dialogen. Anlässlich des Streaming-Starts der dritten Staffel am 19. April 2025 in der ZDF-Mediathek wurde offiziell verkündet, dass bereits an einer vierten Staffel gearbeitet wird.

Wann kommt die vierte Staffel von „Dr. Nice“?

Seit Anfang April 2025 wird bereits an der vierten Staffel gedreht, wobei die Flensburger Förde und Berlin zu den Drehorten gehören (via Blickpunkt Film). Geplant sind sechs Teile mit einer Länge von jeweils 90 Minuten, die im Herbst 2026 im ZDF ausgestrahlt werden sollen. Produzent Stefan Raiser hob die Relevanz der Serie in der heutigen Zeit hervor.

Die dritte Staffel zeichne sich durch emotionale Höhepunkte aus. Es gehe vor allem mit viel Humor, Loyalität, Freundschaft und Mitgefühl zur Sache, dabei stünden Menschen im Mittelpunkt, die füreinander da sind. Das sei in der jetzigen Zeit wichtiger denn je. Für Raiser ist es ein Privileg und Erfolg, schon vor der Veröffentlichung der dritten Staffel wieder am Set zu stehen.

Darauf könnt ihr euch in Staffel 4 freuen

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zum Finale der dritten Staffel! +++

Im Staffelfinale „Nacht der Wünsche“ hindert Neiss Charlie daran, nach Stralsund zu ziehen und gesteht, sie zu brauchen. Schließlich kehrt sie Störkersand zurück. Kurz darauf erlebt Neiss überraschend eine Heilung seiner versteiften Finger, als Charlie nach ihnen greift – und am nächsten Morgen erwachen beide nackt am Strand.

Das verspricht einen spannenden Start in die vierte Staffel und schürt die Vorfreude. Produzent Stefan Raiser formulierte es gegenüber Stern so:

„Nice und Charlie müssen sich in der neuen Staffel darüber klarwerden, was sie füreinander sein wollen: Arbeitskollegen? Patchwork-Eltern? Lebensmenschen? Oder gar mehr? Die Nachricht von ihrer gemeinsamen Nacht geht wie ein Lauffeuer durch die Dorfgemeinschaft und jeder hat eine Meinung dazu – vor allem Janne.“ Stefan Raiser gegenüber Stern

In der neuen Staffel, so die Macher, solle die angespannte Beziehung zwischen Star-Chirurg Neiss und Chefarzt Schmidtke erneut für Konflikte sorgen. Auslöser sei diesmal Schmidtkes Ehefrau Jana, die als neue Vertrauensperson und Gleichstellungsbeauftragte ins Förde-Krankenhaus komme. Neiss werde zunächst bei Familie Schmidtke wohnen, bevor er auf ein Hausboot ziehe, das direkt vor Jannes Hotel platziert werde. Angeblich, weil er etwas oder jemanden vermisse.

Für die Fans kündige das Produktionsteam eine Mischung aus Liebesgeschichten, dramatischen Ereignissen, medizinischen Rätseln und emotionalen Höhen und Tiefen an. Auch zu Neiss’ Handverletzung gebe es Neuigkeiten: Nach der Nacht mit Charlie seien seine Finger wieder steif, was er jedoch auf seine ganz eigene Art deute.

Diese Schauspieler sind (neu) dabei

Neben Patrick Kalupa gehören auch Josefine Preuß und Maximilian Grill erneut zur Besetzung. Ebenso sind Hannes Jaenicke, Tanja Schleiff und Anna Fischer wieder vor der Kamera von Thomas Vollmar zu sehen. Fans können sich außerdem auf einige neue Gesichter freuen, die in einzelnen Folgen wichtige Rollen übernehmen:

Tanja Schleiff (zuletzt in „Sissi“)

Alexander Schubert (zuletzt in „Praxis mit Meerblick – Volle Kraft voraus“)

Anna Fischer (zuletzt in „Die Bestatterin – Tote leben länger“)

Janina Elkin (zuletzt in „Call My Agent – Berlin“)

Franziska Junge (zuletzt in „Tierärztin Dr. Mertens“)

Die Regie des ersten Produktionsblocks übernimmt Holger Haase, der auf Drehbüchern von Elke Rössler und Simon X. Rost aufbaut. Verantwortlich für die Produktion ist die Dreamtool Entertainment GmbH im Auftrag des ZDF. Die Fans können sich also schon jetzt auf eine Fortsetzung freuen, die mit viel Herz, Humor und einer großen Portion Menschlichkeit die Stärken der Serie fortführt.