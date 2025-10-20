Dr. Stone Staffel 4 Cour 3: Wann und wo es mit den finalen Folgen weitergeht

Der dritte Teil der finalen vierten Staffel fehlt noch. Wo und wann ihr die neuen Folgen von „Dr. Stone“ Season 4 im Original und auf Deutsch legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Der geniale Senku Ishigami erwacht 3.700 Jahren nach einem mysteriösen apokalyptischen Ereignis in einer Steinzeitwelt. Mithilfe der Wissenschaft und seinen Freunden will er die Menschheit retten und herausfinden, was hinter den seltsamen Geschehnissen vor Tausenden Jahren steckt.

Crunchyroll über Amazon Prime sehen

Wann erscheint das Serienfinale (Cour 3)?

Ein konkretes Datum für die letzte Runde an neuen Folgen ist noch nicht bekannt. Wie dem angehefteten Post des offiziellen X-Accounts zu entnehmen ist, sollen die letzten Folgen des Serienfinales 2026 veröffentlicht werden. Wenn der Abstand zu Cour 3 ungefähr wie zwischen 1 und 2 gehandhabt wird, sollten wir aber schon Anfang 2026 die finalen Folgen sehen dürfen.

Übersetzung des Tweets:

/Danke, dass ihr den zweiten Teil geschaut habt! 💥\



Senku und seine Freunde machen sich endlich auf den Weg zum Mond, wo Why-man ist! 🚀🌕



Der dritte Teil des Serienfinales wird 2026 ausgestrahlt! Wir hoffen sehr, dass ihr uns bis zum Ende treu bleibt! ✨



Wo läuft Dr. Stone im Stream?

Der zweite Cour von Staffel 4 wurde am 25. September 2025 bei „Crunchyroll“ abgeschlossen. Der dritte und damit letzte Teil des Serienfinales soll im Jahr 2026 veröffentlicht werden und läuft dann sicher erneut im Simulcast und Simuldub bei dem Anime-Streamingdienst.

Die ersten 3 Staffeln von „Dr. Stone“ sind im Premium-Angebot von „Crunchyroll“ sowie bei Netflix enthalten.

von „Dr. Stone“ sind im Premium-Angebot von „Crunchyroll“ sowie bei Netflix enthalten. Die aktuellen Folgen der 4. Staffel sowie die Special-Episode „Ryūsui“ sind weiterhin exklusiv bei Crunchyroll im Stream verfügbar.

Episodenliste – Dr. Stone Staffel 4

Folge Titel Release (OV) Cour 1 1 (58) Ryūsui vs. Senkū 9.1.2025 2 (59) Science Journey 16.1.2025 3 (60) Die Lichtfalle in der Finsternis 23.1.2025 4 (61) Dr. Xeno 30.1.2025 5 (62) Doctor vs. Doctor 6.2.2025 6 (63) Science Is Elegant 13.2.2025 7 (64) Die beiden Wissenschaftler 20.2.2025 8 (65) Lock On 27.2.2025 9 (66) Das Licht der Wissenschaft 6.3.2025 10 (67) Ein Weg durch den Dreck 13.3.2025 11 (68) Regelkenner und Regelschöpfer 20.3.2025 12 (69) Wiedersehen 27.3.2025 Cour 2 13 (70) Unter demselben Mond 10.7.2025 14 (71) Earth Race 17.7.2025 15 (72) Mit Vollkaracho durchs Belagerungsnetz 24.7.2025 16 (73) Medusa Mechanism 31.7.2025 17 (74) Abscheulich, doch wunderschön 7.8.2025 18 (75) Diamond Heart 14.8.2025 19 (76) Stone Sanctuary 21.8.2025 20 (77) Was ich einst vernichten wollte 28.8.2025 21 (78) Our Dr. Stone 4.9.2025 22 (79) Bis wir uns wiedersehen 11.9.2025 23 (80) Die einsame Wissenschaftlerin 18.9.2025 24 (81) Whole New World 25.9.2025 Cour 3 25 (82) TBA 2026 …

Staffel 4 „Science Future“ ist das Serienfinale

Die vierte Staffel von „Dr. Stone“ trägt den Titel „Science Future“ und wird gleichzeitig als Finale der Serie dienen. Zusammen mit einem ersten Teaser-Visual veröffentlichte der offizielle X-Account der Serie, dass das Serienfinale 2025 in 3 Teilen (Cour) veröffentlicht wird. Und wie wir dem Tweet entnehmen können, wird es in der letzten Staffel wohl um kein geringeres Ziel gehen, als die Reise zum Mond.

Übersetzung des Tweets:

Letzte Staffel „Dr. Stone Science Future"



Die Ausstrahlung erfolgt ab 2025 in drei separaten Teilen!

Wir fliegen zum Mond, wir fliegen sofort

Das Teaser-Visual für die letzte Staffel wurde ebenfalls veröffentlicht 🌕

Bleiben Sie dran für weitere Informationen ✨

DVD- und Blu-ray-Release

Der Veröffentlichungsplan der „Dr. Stone“-Boxen sieht wie folgt aus:

