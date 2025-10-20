Dr. Stone Staffel 4 Cour 3: Wann und wo es mit den finalen Folgen weitergeht

Der dritte Teil der finalen vierten Staffel fehlt noch. Wo und wann ihr die neuen Folgen von „Dr. Stone“ Season 4 im Original und auf Deutsch legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.
Der geniale Senku Ishigami erwacht 3.700 Jahren nach einem mysteriösen apokalyptischen Ereignis in einer Steinzeitwelt. Mithilfe der Wissenschaft und seinen Freunden will er die Menschheit retten und herausfinden, was hinter den seltsamen Geschehnissen vor Tausenden Jahren steckt.
Wann erscheint das Serienfinale (Cour 3)?
Ein konkretes Datum für die letzte Runde an neuen Folgen ist noch nicht bekannt. Wie dem angehefteten Post des offiziellen X-Accounts zu entnehmen ist, sollen die letzten Folgen des Serienfinales 2026 veröffentlicht werden. Wenn der Abstand zu Cour 3 ungefähr wie zwischen 1 und 2 gehandhabt wird, sollten wir aber schon Anfang 2026 die finalen Folgen sehen dürfen.
Übersetzung des Tweets:
/Danke, dass ihr den zweiten Teil geschaut habt! 💥\
Senku und seine Freunde machen sich endlich auf den Weg zum Mond, wo Why-man ist! 🚀🌕
Der dritte Teil des Serienfinales wird 2026 ausgestrahlt! Wir hoffen sehr, dass ihr uns bis zum Ende treu bleibt! ✨
#DrSTONE
Wo läuft Dr. Stone im Stream?
Der zweite Cour von Staffel 4 wurde am 25. September 2025 bei „Crunchyroll“ abgeschlossen. Der dritte und damit letzte Teil des Serienfinales soll im Jahr 2026 veröffentlicht werden und läuft dann sicher erneut im Simulcast und Simuldub bei dem Anime-Streamingdienst.
- Die ersten 3 Staffeln von „Dr. Stone“ sind im Premium-Angebot von „Crunchyroll“ sowie bei Netflix enthalten.
- Die aktuellen Folgen der 4. Staffel sowie die Special-Episode „Ryūsui“ sind weiterhin exklusiv bei Crunchyroll im Stream verfügbar.
Episodenliste – Dr. Stone Staffel 4
Folge
Titel
Release (OV)
Cour 1
1 (58)
Ryūsui vs. Senkū
9.1.2025
2 (59)
Science Journey
16.1.2025
3 (60)
Die Lichtfalle in der Finsternis
23.1.2025
4 (61)
Dr. Xeno
30.1.2025
5 (62)
Doctor vs. Doctor
6.2.2025
6 (63)
Science Is Elegant
13.2.2025
7 (64)
Die beiden Wissenschaftler
20.2.2025
8 (65)
Lock On
27.2.2025
9 (66)
Das Licht der Wissenschaft
6.3.2025
10 (67)
Ein Weg durch den Dreck
13.3.2025
11 (68)
Regelkenner und Regelschöpfer
20.3.2025
12 (69)
Wiedersehen
27.3.2025
Cour 2
13 (70)
Unter demselben Mond
10.7.2025
14 (71)
Earth Race
17.7.2025
15 (72)
Mit Vollkaracho durchs Belagerungsnetz
24.7.2025
16 (73)
Medusa Mechanism
31.7.2025
17 (74)
Abscheulich, doch wunderschön
7.8.2025
18 (75)
Diamond Heart
14.8.2025
19 (76)
Stone Sanctuary
21.8.2025
20 (77)
Was ich einst vernichten wollte
28.8.2025
21 (78)
Our Dr. Stone
4.9.2025
22 (79)
Bis wir uns wiedersehen
11.9.2025
23 (80)
Die einsame Wissenschaftlerin
18.9.2025
24 (81)
Whole New World
25.9.2025
Cour 3
25 (82)
2026
…
Staffel 4 „Science Future“ ist das Serienfinale
Die vierte Staffel von „Dr. Stone“ trägt den Titel „Science Future“ und wird gleichzeitig als Finale der Serie dienen. Zusammen mit einem ersten Teaser-Visual veröffentlichte der offizielle X-Account der Serie, dass das Serienfinale 2025 in 3 Teilen (Cour) veröffentlicht wird. Und wie wir dem Tweet entnehmen können, wird es in der letzten Staffel wohl um kein geringeres Ziel gehen, als die Reise zum Mond.
Übersetzung des Tweets:
Letzte Staffel „Dr. Stone Science Future“
Die Ausstrahlung erfolgt ab 2025 in drei separaten Teilen!
Wir fliegen zum Mond, wir fliegen sofort
Das Teaser-Visual für die letzte Staffel wurde ebenfalls veröffentlicht 🌕
Bleiben Sie dran für weitere Informationen ✨
DVD- und Blu-ray-Release
Der Veröffentlichungsplan der „Dr. Stone“-Boxen sieht wie folgt aus:
- 1.4.21: Dr. Stone – Staffel 1 – Vol. 1 (Episode 1–6)
Episodenliste – Staffel 1–3
Folge
Deutscher Titel
Premiere (OmU)
Premiere (GerDub)
Staffel 1
1 (1)
Stone World
5.7.19
16.7.20
2 (2)
King of the Stone World
12.7.19
16.7.20
3 (3)
Waffen der Wissenschaft
19.7.19
23.7.20
4 (4)
Rauchzeichen
26.7.19
23.7.20
5 (5)
Stone World - The Beginning
2.8.19
30.7.20
6 (6)
Zwei Länder der Steinwelt
9.8.19
30.7.20
7 (7)
Wo zwei Millionen Jahre vergangen sind
16.8.19
6.8.20
8 (8)
Stone Road
23.8.19
6.8.20
9 (9)
Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend
30.8.19
13.8.20
10 (10)
Zweifelhafte Allianz
6.9.19
13.8.20
11 (11)
Clear World
13.9.19
20.8.20
12 (12)
Rücken an Rücken
20.9.19
20.8.20
13 (13)
Der maskierte Soldat
27.9.19
27.8.20
14 (14)
Der maskierte Soldat
4.10.19
27.8.20
15 (15)
Die Früchte von zwei Millionen Jahren
11.10.19
3.9.20
16 (16)
Eine Geschichte über Äonen
18.10.19
3.9.20
17 (17)
Hundert Nächte und tausend Himmel
25.10.19
10.9.20
18 (18)
Stone Wars
1.11.19
10.9.20
19 (19)
In die Neuzeit
8.11.19
17.9.20
20 (20)
Die Ära der Kraftübertragung
15.11.19
17.9.20
21 (21)
Der Sparta-Handwerks-Klub
22.11.19
24.9.20
22 (22)
The Treasure
29.11.19
24.9.20
23 (23)
Die Welle der Wissenschaft
6.12.19
1.10.20
24 (24)
Die Stimme in die endlose Ferne
13.12.19
1.10.20
Staffel 2
Stone Wars
1 (25)
Stone Wars Beginning
14.1.21
25.2.21
2 (26)
Hotline
21.1.21
4.3.21
3 (27)
Anruf von den Toten
28.1.21
11.3.21
4 (28)
Die Großoffensive
4.2.21
18.3.21
5 (29)
Steam Gorilla
11.2.21
25.3.21
6 (30)
Prison Break
18.2.21
1.4.21
7 (31)
Streng geheime Mission
25.2.21
8.4.21
8 (32)
Final Battle
4.3.21
15.4.21
9 (33)
Der Zerstörer und der Retter
11.3.21
22.4.21
10 (34)
Das stärkste Team der Welt
18.3.21
29.4.21
11 (35)
Prologue of Dr. Stone
25.3.21
6.5.21
Staffel 3
New World
1 (36)
New World Map
6.4.23
18.5.23
2 (37)
Ein Hoch auf die Gier
13.4.23
25.5.23
3 (38)
Erster Kontakt
20.4.23
1.6.23
4 (39)
Auge der Wissenschaft
27.4.23
8.6.23
5 (40)
Perseus, das Schiff der Wissenschaft
4.5.23
15.6.23
6 (41)
Treasure Box
11.5.23
22.6.23
7 (42)
Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung
18.5.23
29.6.23
8 (43)
Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft
25.5.23
6.7.23
9 (44)
Schöne Wissenschaft
1.6.23
13.7.23
10 (45)
Science Wars
8.6.23
20.7.23
11 (46)
Das Wunder mit dieser Faust
15.6.23
27.7.23
12 (47)
Die Gegenoffensive des Wissenschafts-Königreichs
12.10.23
12.10.23
13 (48)
Medusas wahres Gesicht
19.10.23
19.10.23
14 (49)
Kampf mit Köpfchen
26.10.23
26.10.23
15 (50)
Schlacht der dritten Dimension
2.11.23
2.11.23
16 (51)
Battle Royale
9.11.23
9.11.23
17 (52)
Joker
16.11.23
16.11.23
18 (53)
Das Funkeln des Untergangs
23.11.23
23.11.23
19 (54)
Last Man Standing
30.11.23
30.11.23
20 (55)
First Dream
7.12.23
7.12.23
21 (56)
Schatzinsel
14.12.23
14.12.23
22 (57)
Beyond the New World
21.12.23
21.12.23