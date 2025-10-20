Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Dr. Stone Staffel 4 Cour 3: Wann und wo es mit den finalen Folgen weitergeht

Dr. Stone Staffel 4 Cour 3: Wann und wo es mit den finalen Folgen weitergeht

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
5 min Lesezeit
Nahaufnahme eines Anime-Charakters mit weissem Haar und einem grünen Strähnchen, der entschlossen nach vorne blickt. Der Hintergrund zeigt den Himmel mit Wolken und Seilen sowie einem transparenten Stoff im Wind.
© Crunchyroll, Kome Studio, Boichi/Shueisha, Dr. Stone Project / Bearbeitung: GIGA
Der dritte Teil der finalen vierten Staffel fehlt noch. Wo und wann ihr die neuen Folgen von „Dr. Stone“ Season 4 im Original und auf Deutsch legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Der geniale Senku Ishigami erwacht 3.700 Jahren nach einem mysteriösen apokalyptischen Ereignis in einer Steinzeitwelt. Mithilfe der Wissenschaft und seinen Freunden will er die Menschheit retten und herausfinden, was hinter den seltsamen Geschehnissen vor Tausenden Jahren steckt.

Crunchyroll über Amazon Prime sehen

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Wann erscheint das Serienfinale (Cour 3)?
  2. 2.Wo läuft Dr. Stone im Stream?
  3. 2.1.Episodenliste – Dr. Stone Staffel 4
  4. 3.Staffel 4 „Science Future“ ist das Serienfinale
  5. 4.DVD- und Blu-ray-Release
  6. 5.Episodenliste – Staffel 1–3
Wann erscheint das Serienfinale (Cour 3)?

Ein konkretes Datum für die letzte Runde an neuen Folgen ist noch nicht bekannt. Wie dem angehefteten Post des offiziellen X-Accounts zu entnehmen ist, sollen die letzten Folgen des Serienfinales 2026 veröffentlicht werden. Wenn der Abstand zu Cour 3 ungefähr wie zwischen 1 und 2 gehandhabt wird, sollten wir aber schon Anfang 2026 die finalen Folgen sehen dürfen.

Übersetzung des Tweets:

/Danke, dass ihr den zweiten Teil geschaut habt! 💥\

Senku und seine Freunde machen sich endlich auf den Weg zum Mond, wo Why-man ist! 🚀🌕

Der dritte Teil des Serienfinales wird 2026 ausgestrahlt! Wir hoffen sehr, dass ihr uns bis zum Ende treu bleibt! ✨

#DrSTONE
Wo läuft Dr. Stone im Stream?

Der zweite Cour von Staffel 4 wurde am 25. September 2025 bei „Crunchyroll“ abgeschlossen. Der dritte und damit letzte Teil des Serienfinales soll im Jahr 2026 veröffentlicht werden und läuft dann sicher erneut im Simulcast und Simuldub bei dem Anime-Streamingdienst.

  • Die ersten 3 Staffeln von „Dr. Stone“ sind im Premium-Angebot von „Crunchyroll“ sowie bei Netflix enthalten.
  • Die aktuellen Folgen der 4. Staffel sowie die Special-Episode „Ryūsui“ sind weiterhin exklusiv bei Crunchyroll im Stream verfügbar.
Dr. Stone

„Dr. Stone“ im Stream

Streaming-Start: 05.07.2019
Genre: Abenteuer, Action, Animation & Zeichentrick
FSK: Ab 12 Jahren
Episodenliste – Dr. Stone Staffel 4

Folge

Titel

Release (OV)

Cour 1

1 (58)

Ryūsui vs. Senkū

9.1.2025

2 (59)

Science Journey

16.1.2025

3 (60)

Die Lichtfalle in der Finsternis

23.1.2025

4 (61)

Dr. Xeno

30.1.2025

5 (62)

Doctor vs. Doctor

6.2.2025

6 (63)

Science Is Elegant

13.2.2025

7 (64)

Die beiden Wissenschaftler

20.2.2025

8 (65)

Lock On

27.2.2025

9 (66)

Das Licht der Wissenschaft

6.3.2025

10 (67)

Ein Weg durch den Dreck

13.3.2025

11 (68)

Regelkenner und Regelschöpfer

20.3.2025

12 (69)

Wiedersehen

27.3.2025

Cour 2

13 (70)

Unter demselben Mond

10.7.2025

14 (71)

Earth Race

17.7.2025

15 (72)

Mit Vollkaracho durchs Belagerungsnetz

24.7.2025

16 (73)

Medusa Mechanism

31.7.2025

17 (74)

Abscheulich, doch wunderschön

7.8.2025

18 (75)

Diamond Heart

14.8.2025

19 (76)

Stone Sanctuary

21.8.2025

20 (77)

Was ich einst vernichten wollte

28.8.2025

21 (78)

Our Dr. Stone

4.9.2025

22 (79)

Bis wir uns wiedersehen

11.9.2025

23 (80)

Die einsame Wissenschaftlerin

18.9.2025

24 (81)

Whole New World

25.9.2025

Cour 3

25 (82)

TBA

2026

Dr. Stone: Science Future | Offizieler Teaser zu Staffel 4 (©Crunchyroll, Kome Studio, Boichi/Shueisha, Dr. Stone Project)
Staffel 4 „Science Future“ ist das Serienfinale

Die vierte Staffel von „Dr. Stone“ trägt den Titel „Science Future“ und wird gleichzeitig als Finale der Serie dienen. Zusammen mit einem ersten Teaser-Visual veröffentlichte der offizielle X-Account der Serie, dass das Serienfinale 2025 in 3 Teilen (Cour) veröffentlicht wird. Und wie wir dem Tweet entnehmen können, wird es in der letzten Staffel wohl um kein geringeres Ziel gehen, als die Reise zum Mond.

Übersetzung des Tweets:

Letzte Staffel „Dr. Stone Science Future“

Die Ausstrahlung erfolgt ab 2025 in drei separaten Teilen!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Wir fliegen zum Mond, wir fliegen sofort
Das Teaser-Visual für die letzte Staffel wurde ebenfalls veröffentlicht 🌕
Bleiben Sie dran für weitere Informationen ✨
#DrSTONE
DVD- und Blu-ray-Release

Der Veröffentlichungsplan der „Dr. Stone“-Boxen sieht wie folgt aus:

Dr. Stone - Staffel 1 - Vol.1 - [Blu-ray] mit Sammelschuber
Dr. Stone - Staffel 1 - Vol.1 - [Blu-ray] mit Sammelschuber
34,47 € Zu Amazon
34,47 € Zu Amazon

Episodenliste – Staffel 1–3

Folge

Deutscher Titel

Premiere (OmU)

Premiere (GerDub)

Staffel 1

1 (1)

Stone World

5.7.19

16.7.20

2 (2)

King of the Stone World

12.7.19

16.7.20

3 (3)

Waffen der Wissenschaft

19.7.19

23.7.20

4 (4)

Rauchzeichen

26.7.19

23.7.20

5 (5)

Stone World - The Beginning

2.8.19

30.7.20

6 (6)

Zwei Länder der Steinwelt

9.8.19

30.7.20

7 (7)

Wo zwei Millionen Jahre vergangen sind

16.8.19

6.8.20

8 (8)

Stone Road

23.8.19

6.8.20

9 (9)

Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend

30.8.19

13.8.20

10 (10)

Zweifelhafte Allianz

6.9.19

13.8.20

11 (11)

Clear World

13.9.19

20.8.20

12 (12)

Rücken an Rücken

20.9.19

20.8.20

13 (13)

Der maskierte Soldat

27.9.19

27.8.20

14 (14)

Der maskierte Soldat

4.10.19

27.8.20

15 (15)

Die Früchte von zwei Millionen Jahren

11.10.19

3.9.20

16 (16)

Eine Geschichte über Äonen

18.10.19

3.9.20

17 (17)

Hundert Nächte und tausend Himmel

25.10.19

10.9.20

18 (18)

Stone Wars

1.11.19

10.9.20

19 (19)

In die Neuzeit

8.11.19

17.9.20

20 (20)

Die Ära der Kraftübertragung

15.11.19

17.9.20

21 (21)

Der Sparta-Handwerks-Klub

22.11.19

24.9.20

22 (22)

The Treasure

29.11.19

24.9.20

23 (23)

Die Welle der Wissenschaft

6.12.19

1.10.20

24 (24)

Die Stimme in die endlose Ferne

13.12.19

1.10.20

Staffel 2

Stone Wars

1 (25)

Stone Wars Beginning

14.1.21

25.2.21

2 (26)

Hotline

21.1.21

4.3.21

3 (27)

Anruf von den Toten

28.1.21

11.3.21

4 (28)

Die Großoffensive

4.2.21

18.3.21

5 (29)

Steam Gorilla

11.2.21

25.3.21

6 (30)

Prison Break

18.2.21

1.4.21

7 (31)

Streng geheime Mission

25.2.21

8.4.21

8 (32)

Final Battle

4.3.21

15.4.21

9 (33)

Der Zerstörer und der Retter

11.3.21

22.4.21

10 (34)

Das stärkste Team der Welt

18.3.21

29.4.21

11 (35)

Prologue of Dr. Stone

25.3.21

6.5.21

Staffel 3

New World

1 (36)

New World Map

6.4.23

18.5.23

2 (37)

Ein Hoch auf die Gier

13.4.23

25.5.23

3 (38)

Erster Kontakt

20.4.23

1.6.23

4 (39)

Auge der Wissenschaft

27.4.23

8.6.23

5 (40)

Perseus, das Schiff der Wissenschaft

4.5.23

15.6.23

6 (41)

Treasure Box

11.5.23

22.6.23

7 (42)

Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung

18.5.23

29.6.23

8 (43)

Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft

25.5.23

6.7.23

9 (44)

Schöne Wissenschaft

1.6.23

13.7.23

10 (45)

Science Wars

8.6.23

20.7.23

11 (46)

Das Wunder mit dieser Faust

15.6.23

27.7.23

12 (47)

Die Gegenoffensive des Wissenschafts-Königreichs

12.10.23

12.10.23

13 (48)

Medusas wahres Gesicht

19.10.23

19.10.23

14 (49)

Kampf mit Köpfchen

26.10.23

26.10.23

15 (50)

Schlacht der dritten Dimension

2.11.23

2.11.23

16 (51)

Battle Royale

9.11.23

9.11.23

17 (52)

Joker

16.11.23

16.11.23

18 (53)

Das Funkeln des Untergangs

23.11.23

23.11.23

19 (54)

Last Man Standing

30.11.23

30.11.23

20 (55)

First Dream

7.12.23

7.12.23

21 (56)

Schatzinsel

14.12.23

14.12.23

22 (57)

Beyond the New World

21.12.23

21.12.23

