Drake Tour 2025: Sind Konzerte in Deutschland geplant?

Nach dem Release seines neuen Albums "$ome $exy $ongs 4 U" mit Partynextdoor fragen sich viele Fans, ob Drake bald wieder in Deutschland auftritt. Ob und wann Tour-Stopps in Deutschland geplant sind, erfahrt ihr hier.

Wann ist die nächste Tour geplant?

Drake ist nicht nur aufgrund des Beefs mit Kendrick Lamar weiterhin im Munde von Rap-Fans, sondern auch wegen seines neuen Albums "$ome $exy $ongs 4 U". Die Meinung über die Qualität des Albums ist ziemlich gespalten, doch viele wünschen sich eine Deutschland-Tour von Drake.



Es ist schon länger her, dass Drake in Deutschland Konzerte gespielt hat. Zuletzt war er 2017 mit der "Boy Meets World Tour" in Europa. Dort gab Drake zwei Konzerte in Deutschland.



2024 war Drake zusammen mit J. Cole im Zuge der "Big as the What?" Tour in Nordamerika unterwegs. Derzeit findet seine "Anita Max Win Tour" statt. Sie startete am 4. Februar und endet am 16. März 2025. Die Tour findet nur in Australien und Neuseeland statt. Leider stehen für die Tour keine Deutschland-Termine auf dem Plan.

Geht Drake auf Tour in Deutschland?

Derzeit gibt es noch keine Informationen darüber, ob Drake im Jahr 2025 noch nach Deutschland kommen wird. Pläne für eine zukünftige Europa- oder Welttournee sind zurzeit ebenfalls nicht bekannt. Sobald es weitere Details über kommende Konzerte von Drake gibt, aktualisieren wir den Artikel.



In einem Livestream Ende 2023 sagte Drake bereits, dass er "nächstes Jahr" definitiv auf Europa-Tournee gehen würde. Wie alle Fans sicherlich wissen, kam es im Laufe des Jahres 2023 nicht dazu. Aber vielleicht stehen die Chancen gut, dass er die von ihm damals angekündigte Tour im Jahr 2025 auf die Beine stellt und nach acht Jahren wieder nach Deutschland kommt.



Hier seht ihr das Video, in dem Drake über seine Europa-Pläne spricht:

Zwar stehen noch keine Konzerttermine für Drake an, allerdings gehen 2025 einige große Künstler auf Tour und machen dabei auch Halt in Deutschland. Die folgende Bilderstrecke gibt euch einen Überblick dieser Termine:

