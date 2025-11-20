Dreharbeiten zu „Reacher“ Staffel 4 sind beendet: Wann könnt ihr die Fortsetzung streamen?

Diese actiongeladene Serie hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Hit entwickelt. Wir verraten, ob ihr euch auf „Reacher“ Staffel 4 freuen könnt.

Der von Alan Ritchson verkörperte Militärpolizist Jack Reacher hat sich in der gleichnamigen Prime-Video-Serie „Reacher“ seit der Premiere im Jahr 2022 als echter Publikumsliebling entpuppt. Die Nachfrage war zwischenzeitlich so groß, dass sich die zweite Staffel der Serie auf der Streamingplattform von Amazon zur meistgesehenen Veröffentlichung im Jahr 2023 hochgearbeitet hat.

Kein Wunder, denn mit einem Score von 96 % auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes (Stand Juni 2025) scheint sie den Zeitgeist der Menschen zu treffen. Diesen Trend haben sich die Serienschaffenden bei Prime Video zunutze gemacht und „Reacher“ im Oktober 2024, bereits vor dem Start von Staffel 3, um einen vierten Durchgang verlängert, wie Variety berichtete. Staffel 3 der Serie könnt ihr übrigens seit dem 20. Februar 2025 auf Prime Video streamen.

Die Dreharbeiten sind abgeschlossen

Vor kurzem gab ein Mitglied des Produktionsteams über Instagram bekannt, dass die Dreharbeiten beendet sind. Unklar ist aktuell nur, wie viel Zeit die Postproduktion in Anspruch nehmen wird.

Wann geht es mit „Reacher“ Staffel 4 weiter?

Ein Starttermin für das vierte Abenteuer von „Reacher“ ist noch nicht bekannt, doch es ist anzunehmen, dass dieser, um die nach Mehr gierenden Fans bei Laune zu halten, im Laufe des Jahres 2026 sein wird. Dies ist natürlich auch abhängig davon, wie voll der Terminkalender von Hauptdarsteller Alan Ritchson ist, für den die Serie einen echten Karriereschub bedeutet hat.

Doch auch für seine Schauspielkollegin Maria Sten, die Reachers alte Partnerin Frances Neagley verkörpert, läuft es hervorragend, denn sie bekommt mit „The Untitled Neagley Project“ einen eigenen Ableger.

Worum könnte es in „Reacher“ Staffel 4 gehen?

Auch zum Inhalt von Staffel 4 ist noch nichts bekannt, wo doch Staffel 1 bis 3 auf den Büchern von Lee Child basieren, der unter anderem als ausführender Produzent an der Serie mitarbeitet. An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und wir im Jahr 2026 ein weiteres von Child verfasstes Buch im Serienformat sehen werden.

Mitte Juni feuerte ein Instagram-Post des offiziellen Accounts zur Serie weitere Gerüchte an. Darin ist das Drehbuch zur vierten Staffel auf einer Reihe von U-Bahn-Sitzen zu sehen. Da es sich hier vermutlich um die charakteristischen Sitze der New Yorker U-Bahn handelt, spekulieren Fans, dass die Handlung der Staffel auf Childs Roman „Gone Tomorrow“ (deutscher Titel: „Underground“) basieren könnte.

Dabei handelt es sich um einen der beliebtesten Romane des Autors. Die packende Geschichte beginnt nachts in der U-Bahn, als Jack Reacher eine verdächtige Passagierin bemerkt, bei der es sich um eine Selbstmordattentäterin handeln könnte. Als er auf sie zugeht, erschießt sie sich selbst. Von dem düsteren Erlebnis belastet, muss Reacher herausfinden, was die Fremde zu der Tat gebracht hat.

Folgende Bücher wurden bereits in anderen Staffeln verfilmt:

