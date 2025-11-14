Drehstart für „Shōgun“ Staffel 2: Kommt die Serie 2026 zurück auf Disney+?

Lange galt „Shōgun“ als abgeschlossene Miniserie, doch der Erfolg bei Fans und Kritikern hat die Pläne geändert. Inzwischen ist klar: Staffel 2 ist nicht nur bestätigt, sie befindet sich bereits in Produktion. Und damit nicht genug: Auch eine dritte Staffel ist in Arbeit.

„Shōgun“ auf Disney+ im Stream

Ursprünglich als Miniserie geplant – was hat sich geändert?

Nach dem Finale der ersten Staffel war zunächst keine Fortsetzung vorgesehen. Co-Schöpfer Justin Marks erklärte damals:

I think we tell the complete story of the book. And we get to the end. I hope those who have read the book will see it's exactly where the book ends. And we're really excited about that because it's a very surprising ending that Clavell does for the book. (Quelle: The Direct

Die Serie adaptierte den gleichnamigen Roman von James Clavell vollständig – inhaltlich war also eigentlich Schluss. Doch Produzentin Michaela Clavell, Tochter des Autors, zeigte sich offen für eine Fortsetzung, wenn das Publikum sie wolle.

„You know, the audience will let us know whether there's, there is their appetite for that. We shall see. It's a great question. I wish I knew the complete answer, but I don't.“ (Quelle: The Direct

Offenbar war das Interesse groß genug: Der Streaming-Erfolg und die durchweg positiven Kritiken führten dazu, dass sich FX, Hulu und Disney für eine Weiterführung entschieden.

Staffel 2 und 3 offiziell bestätigt – die Produktion läuft

Wie der US-Sender FX bekannt gab, wird „Shōgun“ mit zwei weiteren Staffeln fortgesetzt. Die kreative Leitung bleibt dabei unverändert. Justin Marks und Rachel Kondo schreiben erneut die Drehbücher, Michaela Clavell ist als Produzentin an Bord, und Hiroyuki Sanada (Toranaga) übernimmt wieder eine Schlüsselrolle – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Der Drehstart ist im November 2025 erfolgt. Die Arbeiten begannen mit der Zusammenstellung des Writers’ Room bereits im Sommer.

FX, Hulu and the Estate of James Clavell are working to extend the critically acclaimed global hit drama Shōgun, moving forward to develop the saga with two additional seasons of the drama series. The show’s key creative partners including co-creators, executive producers and writers Justin Marks and Rachel Kondo, executive producer Michaela Clavell, and series star and producer Hiroyuki Sanada, are on board for the development. Production timing has not been locked in, but a writers’ room is being assembled and will begin this summer. (Quelle: Esquire

Wie geht es mit der Handlung weiter?

Da die erste Staffel das komplette Buch adaptiert, bleibt offen, worauf sich Staffel 2 inhaltlich stützen wird. Zwei Möglichkeiten stehen im Raum:

Neue Geschichte im gleichen Setting: Die neuen Staffeln könnten direkt an die Geschehnisse der ersten Staffel anknüpfen und die Geschichte von Toranaga, Mariko und Blackthorne weiterspinnen. Dass Hiroyuki Sanada erneut mitspielt, spricht für eine Fortsetzung der bisherigen Handlung.

Die neuen Staffeln könnten direkt an die Geschehnisse der ersten Staffel anknüpfen und die Geschichte von Toranaga, Mariko und Blackthorne weiterspinnen. Dass Hiroyuki Sanada erneut mitspielt, spricht für eine Fortsetzung der bisherigen Handlung. Neues Kapitel aus Clavells Asien-Saga: Eine alternative Herangehensweise wäre die Adaption eines anderen Romans aus Clavells „Asian Saga“. Denkbar wären z. B. „Tai-Pan“ (Hongkong, 1841) oder „Whirlwind“ (Iran, 1979). In diesem Fall würde das „Shōgun“-Universum verlassen, aber das Kreativteam und der Stil erhalten bleiben.

War euch die Serie noch nicht genug, könnt ihr euch auch in die Geschichte von Toranaga, Mariko und Blackthorne einlesen:

Shogun: Der große historische Roman über die Einigung Japans Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 11:17 Uhr

Wann startet „Shōgun“ Staffel 2?

Ein genaues Startdatum wurde bislang nicht genannt. Da die Dreharbeiten im Herbst 2025 begonnen haben, könnte mit einem Release frühestens Ende 2026 gerechnet werden – realistisch wäre jedoch eher Anfang 2027. Wie schon Staffel 1 wird die Fortsetzung auf Disney+ erscheinen, über die Plattformen von FX/Hulu im internationalen Vertrieb.

Die neuen Episoden von „Shōgun“ Staffel 2 seht ihr gewohnt im Stream. Doch wie genau werdet ihr sie sehen?

