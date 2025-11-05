Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wo und wann wird der Film dieses Jahr gezeigt?

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wo und wann wird der Film dieses Jahr gezeigt?

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
3 min Lesezeit
Eine junge Frau in einem weissen, glitzernden Kleid mit Krone und Schmuck sitzt auf einem weissen Pferd. Sie wird von einer Person in einem dekorativen Kostüm mit Hut begleitet. Der Hintergrund ist mit einem türkisfarbenen Muster und einem leicht sichtbaren Gebäudeelement gestaltet.
Der Film ist jedes Jahr ein Muss zu Weihnachten (© DEFA / Bearbeitung: Giga)
Jedes Jahr um die Weihnachtszeit läuft der DEFA-Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wieder im Fernsehen. Der Märchenfilm von 1973 ist über ein halbes Jahrhundert alt, aber begeistert immer noch Jung und Alt. GIGA hat alle Sender, Streamingdienste und Sendetermine für euch aufgelistet.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alle Sendetermine im TV ab November 2025
  2. 2.„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ online im Stream sehen

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hält sich nur grob an die Vorlage des Grimm’schen Märchens Aschenputtel. Grundlage des Films war vielmehr die Abwandlung der Geschichte, die von der tschechischen Autorin Božena Němcová um 1845 geschrieben wurde.

Als tschechisch-ostdeutsche Koproduktion wurde der Film 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček gedreht, dessen Arbeit euch vielleicht auch durch Serien wie „Der fliegende Ferdinand“ oder „Der Zauberrabe Rumburak“ bekannt ist.

Mit diesem Video könnt ihr euch schon einmal einstimmen:

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alle Sendetermine im TV ab November 2025

Hier findet ihr die Liste aller Sendetermine für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von November 2025 bis Januar 2026.

Datum

Sendezeit

Sender

16.11

15:30 Uhr

ARD

23.11.

14:25 Uhr

WDR

30.11.

15:35 Uhr

SWR

7.12.

16:25 Uhr

RBB

14.12.

17:25 Uhr

MDR

21.12.

12:15 Uhr

HR

24.12.

12:50 Uhr

ARD

24.12.

15:00 Uhr

BR

24.12.

16:25 Uhr

NDR

24.12.

20:15 Uhr

WDR

25.12.

09:55 Uhr

ARD

25.12.

15:25 Uhr

ARD

25.12.

17:30 Uhr

MDR

25.12.

18:50

ONE

26.12.

15:00 Uhr

MDR

26.12

16:30 Uhr

RBB

27.12.

10:00 Uhr

SWR

28.12.

12:00 Uhr

KIKA

31.12.

12:40 Uhr

ONE

31.12.

13:55 Uhr

HR

06.01.

11:15 Uhr

BR

Diese Sendetermine finden meist in den Nachmittagsstunden statt. Wenn euch das nicht passt, weil ihr gerade zu diesem Zeitpunkt feiert oder unterwegs zu Verwandten seid, könnt ihr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch streamen. Der Film wird aktuell von Netflix angeboten, während es bei Amazon Prime Video eine neue Version gibt.

Über die Webseite MediathekView könnt ihr den Film auch nach dem Sendetermin im Öffentlich-Rechlichen-Fernsehen kostenlos ansehen und ihn sogar downloaden.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ online im Stream sehen

Falls ihr an den Feiertagen keine Zeit oder keinen Fernseher in der Nähe habt, könnt ihr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch jederzeit streamen. Bei Amazon Prime Video und bei Netflix könnt ihr das Märchen derzeit ansehen.

Jetzt bei Amazon streamen

Jetzt bei Netflix ansehen

In dem Fall müsst ihr nicht auf die Sendetermine Rücksicht nehmen und könnt den Film auch auf allen möglichen Geräten, dem Laptop oder Handy ansehen.

Lesenswert

GIGA wünscht euch viel Spaß!

Gute Tradition

Es gibt alberne Traditionen, aber sich vor oder um Weihnachten herum mal wieder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel anzusehen, ist definitiv eine gute Tradition, die bereits mehrere Generationen umfasst.

Bei uns ist der Film besonders in den Morgenstunden beliebt, wenn die Kids ruhiggestellt werden sollen, während die Erwachsenen den Tag langsamer (im Bett) angehen lassen.

