Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wo und wann wird der Film dieses Jahr gezeigt?

Jedes Jahr um die Weihnachtszeit läuft der DEFA-Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wieder im Fernsehen. Der Märchenfilm von 1973 ist über ein halbes Jahrhundert alt, aber begeistert immer noch Jung und Alt. GIGA hat alle Sender, Streamingdienste und Sendetermine für euch aufgelistet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hält sich nur grob an die Vorlage des Grimm’schen Märchens Aschenputtel. Grundlage des Films war vielmehr die Abwandlung der Geschichte, die von der tschechischen Autorin Božena Němcová um 1845 geschrieben wurde.

Anzeige

Als tschechisch-ostdeutsche Koproduktion wurde der Film 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček gedreht, dessen Arbeit euch vielleicht auch durch Serien wie „Der fliegende Ferdinand“ oder „Der Zauberrabe Rumburak“ bekannt ist.

Mit diesem Video könnt ihr euch schon einmal einstimmen:

Anzeige

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alle Sendetermine im TV ab November 2025

Hier findet ihr die Liste aller Sendetermine für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von November 2025 bis Januar 2026.

Datum Sendezeit Sender 16.11 15:30 Uhr ARD 23.11. 14:25 Uhr WDR 30.11. 15:35 Uhr SWR 7.12. 16:25 Uhr RBB 14.12. 17:25 Uhr MDR 21.12. 12:15 Uhr HR 24.12. 12:50 Uhr ARD 24.12. 15:00 Uhr BR 24.12. 16:25 Uhr NDR 24.12. 20:15 Uhr WDR 25.12. 09:55 Uhr ARD 25.12. 15:25 Uhr ARD 25.12. 17:30 Uhr MDR 25.12. 18:50 ONE 26.12. 15:00 Uhr MDR 26.12 16:30 Uhr RBB 27.12. 10:00 Uhr SWR 28.12. 12:00 Uhr KIKA 31.12. 12:40 Uhr ONE 31.12. 13:55 Uhr HR 06.01. 11:15 Uhr BR

Anzeige

Diese Sendetermine finden meist in den Nachmittagsstunden statt. Wenn euch das nicht passt, weil ihr gerade zu diesem Zeitpunkt feiert oder unterwegs zu Verwandten seid, könnt ihr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch streamen. Der Film wird aktuell von Netflix angeboten, während es bei Amazon Prime Video eine neue Version gibt.

Über die Webseite MediathekView könnt ihr den Film auch nach dem Sendetermin im Öffentlich-Rechlichen-Fernsehen kostenlos ansehen und ihn sogar downloaden.

Anzeige

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ online im Stream sehen

Falls ihr an den Feiertagen keine Zeit oder keinen Fernseher in der Nähe habt, könnt ihr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch jederzeit streamen. Bei Amazon Prime Video und bei Netflix könnt ihr das Märchen derzeit ansehen.

Jetzt bei Amazon streamen

Jetzt bei Netflix ansehen

In dem Fall müsst ihr nicht auf die Sendetermine Rücksicht nehmen und könnt den Film auch auf allen möglichen Geräten, dem Laptop oder Handy ansehen.

GIGA wünscht euch viel Spaß!

Gute Tradition Es gibt alberne Traditionen, aber sich vor oder um Weihnachten herum mal wieder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel anzusehen, ist definitiv eine gute Tradition, die bereits mehrere Generationen umfasst. Bei uns ist der Film besonders in den Morgenstunden beliebt, wenn die Kids ruhiggestellt werden sollen, während die Erwachsenen den Tag langsamer (im Bett) angehen lassen. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.