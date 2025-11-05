Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wo und wann wird der Film dieses Jahr gezeigt?

Jedes Jahr um die Weihnachtszeit läuft der DEFA-Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wieder im Fernsehen. Der Märchenfilm von 1973 ist über ein halbes Jahrhundert alt, aber begeistert immer noch Jung und Alt. GIGA hat alle Sender, Streamingdienste und Sendetermine für euch aufgelistet.
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hält sich nur grob an die Vorlage des Grimm’schen Märchens Aschenputtel. Grundlage des Films war vielmehr die Abwandlung der Geschichte, die von der tschechischen Autorin Božena Němcová um 1845 geschrieben wurde.
Als tschechisch-ostdeutsche Koproduktion wurde der Film 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček gedreht, dessen Arbeit euch vielleicht auch durch Serien wie „Der fliegende Ferdinand“ oder „Der Zauberrabe Rumburak“ bekannt ist.
Mit diesem Video könnt ihr euch schon einmal einstimmen:
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alle Sendetermine im TV ab November 2025
Hier findet ihr die Liste aller Sendetermine für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von November 2025 bis Januar 2026.
Datum
Sendezeit
Sender
16.11
15:30 Uhr
ARD
23.11.
14:25 Uhr
WDR
30.11.
15:35 Uhr
SWR
7.12.
16:25 Uhr
RBB
14.12.
17:25 Uhr
MDR
21.12.
12:15 Uhr
HR
24.12.
12:50 Uhr
ARD
24.12.
15:00 Uhr
BR
24.12.
16:25 Uhr
NDR
24.12.
20:15 Uhr
WDR
25.12.
09:55 Uhr
ARD
25.12.
15:25 Uhr
ARD
25.12.
17:30 Uhr
MDR
25.12.
18:50
ONE
26.12.
15:00 Uhr
MDR
26.12
16:30 Uhr
RBB
27.12.
10:00 Uhr
SWR
28.12.
12:00 Uhr
KIKA
31.12.
12:40 Uhr
ONE
31.12.
13:55 Uhr
HR
06.01.
11:15 Uhr
BR
Diese Sendetermine finden meist in den Nachmittagsstunden statt. Wenn euch das nicht passt, weil ihr gerade zu diesem Zeitpunkt feiert oder unterwegs zu Verwandten seid, könnt ihr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch streamen. Der Film wird aktuell von Netflix angeboten, während es bei Amazon Prime Video eine neue Version gibt.
Über die Webseite MediathekView könnt ihr den Film auch nach dem Sendetermin im Öffentlich-Rechlichen-Fernsehen kostenlos ansehen und ihn sogar downloaden.
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ online im Stream sehen
Falls ihr an den Feiertagen keine Zeit oder keinen Fernseher in der Nähe habt, könnt ihr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auch jederzeit streamen. Bei Amazon Prime Video und bei Netflix könnt ihr das Märchen derzeit ansehen.
In dem Fall müsst ihr nicht auf die Sendetermine Rücksicht nehmen und könnt den Film auch auf allen möglichen Geräten, dem Laptop oder Handy ansehen.
GIGA wünscht euch viel Spaß!
Gute Tradition
Es gibt alberne Traditionen, aber sich vor oder um Weihnachten herum mal wieder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel anzusehen, ist definitiv eine gute Tradition, die bereits mehrere Generationen umfasst.
Bei uns ist der Film besonders in den Morgenstunden beliebt, wenn die Kids ruhiggestellt werden sollen, während die Erwachsenen den Tag langsamer (im Bett) angehen lassen.