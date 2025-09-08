Dschungelcamp 2026: Diese Skandal-Promis sollen ins Camp einziehen

Das Dschungelcamp 2026 wirft seine Schatten voraus – und die Gerüchteküche brodelt. Wir verraten, was bisher bekannt ist.

Planungen zum Dschungelcamp 2026 sind in vollem Gange

Schon jetzt laufen die Planungen zum Dschungelcamp 2026 auf Hochtouren – und die Gerüchteküche wird täglich von neuen Meldung befeuert. Fest steht vor allem eines: Es scheinen Skandale vorprogrammiert zu sein, wenn man den Meldungen Glauben schenken darf.

Zwei Teilnehmer könnte eine Affäre verbinden

Wie RTL berichtet, könnten mit Eva Benetatou und Serkan Yavuz zwei Promis in den Dschungel einziehen, die eine gemeinsame Vergangenheit haben: Yavuz soll während seiner Ehe mit Frau Samira eine Affäre mit Benetatou gehabt haben, die später an die Öffentlichkeit kam. Vor allem die 33-Jährige würde für explosiven Zündstoff im Dschungel sorgen.

Doch auch Yavuz müsste sich nicht verstecken, immerhin blickt er ebenfalls auf eine eindrucksvolle Reality-TV-Karriere zurück. Der 32-Jährige nahm bereits bei „der Bachelor“, „Prominent getrennt“ oder auch „das Sommerhaus der Stars“ teil. Ob er eine Chance darauf bekommt, die Dschungelkrone zu holen?

Geht der „Pascha von Nippes“ in den Urwald?

Zu den Kandidaten, die fürs nächste Dschungelcamp gehandelt werden, gehört auch der Reality-Dauerbrenner Calvin Kleinen. Der 33-Jährige hat bereits an Formaten wie „Temptation Island“, „Kampf der Realitystars“, „Couple Challenge“ oder auch „Are You The One? Reality-Stars in Love“ teilgenommen und gehört zu den festen Größen im Reality-Business.

2025 entgegnete der Entertainer auf die Frage, ob er am Dschungelcamp teilnehmen würde, mit „Wenn der Dschungel Bock hat, habe ich auch Bock!“ Laut Bild-Zeitung, die sich auf eigene Quelle beruft, könnte er im übertragenen Sinne ordentlich Feuer in den australischen Busch bringen.

Gibt Gil Ofarim sein Comeback im Dschungel?

Ein weiterer gehandelter Kandidat ist Gil Ofarim. Der 42-jährige Musiker machte schon bei „Let’s Dance“ 2017 als Gewinner des Pokals von sich reden und wurde vielen durch einen handfesten Davidstern-Skandal im Jahr 2021 bekannt. In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um den Musiker. Öffentlich bat er um eine zweite Chance, wie RTL berichtete. Wird er sich nächstes Jahr im Dschungel bei den Prüfungen beweisen?

RTL selbst hielt sich bisher zu allen möglichen Namen bedeckt. Eine offizielle Bekanntgabe aller Kandidaten dürfte nicht vor dem Jahresende erfolgen.