DSDS 2026: alle Infos zur neuen Staffel

Wie immer startet auch die 22. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Frühjahr. Was ist neu und wer sitzt bei DSDS 2026 in der Jury?

DSDS 2026: Wann erfolgt die Ausstrahlung?

Genaue Sendetermine sind noch nicht bekannt. Vermutlich wird die Ausstrahlung aber wie gewohnt im Januar oder Februar 2026, möglicherweise aber auch erst im April, erfolgen.

Die letzte Staffel 21 wurde wurde immer am Mittwoch sowie am Samstag ausgestrahlt. Es gab 15 Episoden, somit war diese Staffel die bisher kürzeste. Es ist nicht bekannt, ob die aktuelle Staffel ebenso kurz sein wird. Bekannt ist aber, dass ihr alle Folgen von „DSDS“ vorab auf RTL+ streamen könnt.

Im laufenden Jahr 2025 gab es keine neue „DSDS“-Staffel. Dies wurde mit den enttäuschenden Zuschauerzahlen der letzten Jahre begründet.

Auf YouTube könnt ihr euch den Drehstart zur neuen Staffel von „DSDS“ anschauen:

DSDS 2026: Das ist neu

In der neuen Staffel wird es einen „Golden Room“ geben. Hier werden finale Entscheidungen getroffen, wer sich im Recall beweisen darf (Quelle: RTL).

Neu ist auch ein Trostpreis für ausgewählte Kandidaten. Sie erhalten aus dem „Trostpreiskorb“ einen Schlüsselanhänger oder Armbänder mit motivierenden Sprüchen.

Erstmals sitzen in der Jury nur drei prominente Persönlichkeiten. Es soll laut Dieter Bohlen aber noch viele weitere Veränderungen geben. Das gesamte Konzept der Sendung sei neu und werde die Zuschauer überraschen.

Schaut euch auf YouTube an, welche Veränderungen es geben wird:

DSDS 2026: die Jury und die Castings

Die offenen Castings fanden im Juli 2025 statt und sind inzwischen beendet. Nun folgen seit dem 16. September die Jury-Castings.

In der 22. Staffel von „DSDS“ sitzen neben Dieter Bohlen auch Isi Glück und Bushido in der Jury. Alle zusammen entscheiden im sogenannten „Golden Room“ über das Weiterkommen der Teilnehmer.

Mit Bushido könnte Dieter Bohlen häufig aneinandergeraten, denn die Meinungen zu den Genres könnten unterschiedlicher nicht sein. Isi Glück dagegen soll als „Schiedsrichterin“ fungieren, denn sie wird zwischen den Herren sitzen. Ob sie das Talent besitzt, die männlichen Kollegen zu zügeln, wird sich zeigen (Quelle: tvspielfilm).

Dieter Bohlen und Bushido: Der Rapper sorgt schon vor der Ausstrahlung für Zündstoff. Seht es euch auf YouTube an:

DSDS 2026: die Bewerbungen

Neue Bewerbungen sind nicht mehr möglich, da die offenen Castings beendet sind.

Bewerben konnten sich Interessierte, die am 01. Januar 2026 mindestens 16 Jahre alt sein werden. Bei Minderjährigen war jedoch eine Einwilligungserklärung beider Erziehungsberechtigter notwendig.

Das Alter nach oben ist weiterhin ohne Einschränkungen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich allerdings an die aktuellen Teilnahmebedingungen halten.

DSDS 2026: der Recall

Im Europapark wurde schon 2024 das Casting zu „DSDS“ durchgeführt. Nun findet hier vom 18. November bis 22. November 2025 der Recall zur neuen Staffel statt.

Die Locations innerhalb des Parks stehen fest: es werden die neue Silver Lake City, die Talent Academy sowie das Magic Cinema 4D dafür genutzt. Zusammen mit der Jury werden die Kandidaten für weitere Aufzeichnungen im Europa-Park unterwegs sein. (Quelle: media.rtl).

Weitere Recalls, wie zum Beispiel die beliebten Auslandsrecalls, werden wohl in dieser Staffel nicht stattfinden.

Nach dem Recall folgen die bekannten Live-Shows. Hier wird das Halbfinale sowie das Finale ausgetragen. Seid gespannt, wer diesmal das Rennen macht.

Sobald es Neuigkeiten über den Sendestart oder andere Dinge bezüglich „DSDS“ 2026 gibt, informieren wir euch umgehend darüber.

