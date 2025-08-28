Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben

Bildquellen: Disney (l.), Lionsgate (r.); Bearbeitung: GIGA 1 / 69 Anzeige Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren. Diese Rollen-Absagen bereuen die Hollywood-Stars bis heute. Aus der Traumbesetzung eines Films wird für die Produzenten nur sehr selten etwas. Oft muss man auf die zweite, dritte oder x-te Wahl zurückgreifen – doch das kann sich später sogar als Glücksgriff herausstellen. Wir zeigen euch 34 Paraderollen, die von Schauspielern und Schauspielerinnen abgelehnt wurden und anderen dafür zu einem großen Erfolg verhelfen konnten. Es gibt tausende Gründe, warum ein Schauspieler eine Rolle absagen muss. Es kommt immer wieder zu vertraglichen Problemen, bei denen die Person bereits für ein anderes Projekt fest zugesagt hat. Ebenso werden Rollen natürlich auch immer wieder abgelehnt, weil man das Potenzial nicht sieht, das Skript nicht versteht oder das Drehbuch oder die jeweilige Rolle dem Darsteller schlichtweg missfällt. Bei den folgenden Beispielen könnte man sich zumindest gut vorstellen, dass manche Schauspieler sich später ordentlich mit der flachen Hand auf die Stirn gehauen haben, als er oder sie bemerkt hat, wie erfolgreich der abgelehnte Streifen ist.

Anne Hathaway spielt die Rolle der neuen Assistentin für die anspruchsvolle Chefredakteurin eines Modemagazins in „Der Teufel trägt Prada" perfekt. Doch eigentlich sollte die Rolle der Andy Sachs unbedingt …

… Rachel McAdams übernehmen. Diese hat das Angebot gleich dreimal augeschlagen. Nach Erfolgen wie „Girls Club" und „Wie ein einziger Tag" wollte McAdams sich wieder auf kleinere Projekte konzentrieren.

Jeder kennt heutzutage das fantastische Schauspiel von Marlon Brando als alternden Mafia-Boss Don Vito Corleone und seinem Sohn Michael Corleone, der in „Der Pate" von Al Pacino portraitiert wird, doch …

… auch Jack Nicholson hätte die Chance gehabt, die Verbrecherdyanstie zu beerben. Er entschied sich dagegen, weil er der Auffassung war, das jemand die Rolle übernehmen soll, der die entsprechenden Wurzeln vorweisen kann.

Julia Stiles spielt die Rolle der kratzbürstigen älteren Schwester Kat, die mit dem typischen Liebesgeplänkel der Highschool eigentlich nichts zu tun haben will in „10 Dinge, die ich an Dir hasse" überzeugend. Zuvor wurde die Rolle aber …

… Kate Hudson angeboten. Selbst hat sie die Rolle nicht abglehnt – vielmehr ihre Mutter, Goldie Hawn, der das Skript für ihre Tochter so gar nicht gefiel.

Die Rolle des Ferris Bueller in „Ferris macht blau" war für Matthew Broderick der Durchbruch, aber …

… war eigentlich Anthony Michael Hall auf den Leib geschrieben. Dieser musste aufgrund eines bereits zu vollen Zeitplans ablehnen und bereut bis heute.

Scarlett Johansson füllt die Rolle der russischen Geheimagentin und dem späteren „Avengers"-Mitglied, Natasha Romanoff a.k.a. Black Widow, perfekt aus – dabei war sie eigentlich nur zweite Wahl …

… eigentlich sollte nämlich Emily Blunt den ersten Auftritt der „Schwarzen Witwe" in „Iron Man 2" übernehmen. Die Dreharbeiten kollidierten jedoch mit ihrer Rolle als Prinzessin Mary in der Jack-Black-Komödie „Gullivers Reisen" – ärgerlich für Blunt.

Viele Leute verbinden Tom Hanks mit seiner Paraderolle als „Forrest Gump". Dabei mussten erst einige Stars die Rolle absagen, bis Hanks die Rolle bekam …

… unter anderem wollten die Verantwortlichen gerne Bill Murray, Chevy Chase und sogar John Travolta in der Rolle der etwas simpel gestrickten, aber umso vielschichtigeren Frohnatur sehen.

Sarah Jessica Parker ist das Gesicht des „Sex and the City"-Franchise und heute könnte sich wohl kaum jemand eine andere Person als Carrie Bradshaw vorstellen. Eigentlich …

… sollte aber Dana Delany die Rolle der Kolumnen-schreibenden Hauptfigur übernehmen. Direkt nach der Komödie „Live Nude Girls" und einer etwas freizügigeren Rolle in „Undercover Cops" wollte sie aber zu diesem Zeitpunkt nicht gleich bei einer Serie mit „Sex" im Titel mitmachen, um nicht mit einem bestimmten Stigma versehen zu werden.

Auch wenn Keanu Reeves schon in 15 Jahren Schauspielkarriere vor „Matrix" so einige große Charaktere gespielt hat, gehört seine Darstellung des Auserwählten Neo zu seinen bekanntesten und besten Rollen. Dabei sahen die Wachowski-Geschwister …

… zunächst eigentlich ganz andere Schauspieler in der Rolle vor: Allen voran Will Smith, der zwei Jahre zuvor schon in „Men in Black" bewiesen hat, dass ihm Sonnenbrille und schwarzes Outfit gut stehen. Aber auch Ewan McGregor und Nicolas Cage haben die Rolle des Neo abgelehnt.

Emma Stone gewann einen Oscar für ihre Performance als Mia in „La La Land". Die sechs Jahre lang dauernde Produktion hat dabei einiges umgeworfen, …

… denn eigentlich war „Harry Potter"-Star Emma Watson lange Zeit für die Rolle eingeplant.

Sir Ian McKellen hat in seinen Leben schon unglaublich viele ikonische Rollen übernommen. Die Rolle als Zauberer Gandalf in den „Der Herr der Ringe"- und „Der Hobbit"-Trilogien spielen ganz oben mit. Es hätte jedoch auch …

… Sean Connery sein können, der den grauen, bärtigen Zauberer der Tolkien-Geschichten verkörpert. Dieser hat jedoch aus Unverständnis abgelehnt, wie er der Huffington Post erklärte: „Ich habe es nie verstanden. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Drehbuch gelesen. Ich habe den Film gesehen. Ich verstehe es immer noch nicht. Ian McKellen ist meiner Meinung aber wunderbar darin."

Jodie Foster spielt die FBI-Agentin Clarice Starling in „Das Schweigen der Lämmer". Vorgesehen war jedoch …

… Michelle Pfeiffer, welche die Rolle zu der Zeit ablehnte, da ihr das Skript zu brutal erschien und ihr das Ende der Geschichte so gar nicht gefiel.

Bruce Willis ist John McClane und niemand sonst hätte den beinharten Polizisten in dem wohl actionreichsten Weihnachtsfilm „Stirb langsam" so gut verkörpern können. Willis war aber weit entfernt von der ersten Wahl, …

… zuerst mussten Robert De Niro, Harrison Ford, Mel Gibson, Burt Reynolds, Sylvester Stallone und sogar der eher als Charmeur und Romantiker bekannte Richard Gere die Rolle absagen. Was letztlich zum Glück auch geschah – möglicherweise ein Weihnachtswunder.

Whoopi Goldberg spielt in „Sister Act" die erfolgreiche Loungesängerin Deloris Van Cartier. Diese wird Zeugin eines Mordes, daraufhin selbst gejagt und zu ihrer Sicherheit als Schwester Mary Clarence in einem Kloster versteckt. Da sie aber das genaue Gegenteil einer Nonne ist, wirbelt sie den „Laden" und ihre Mitschwestern ordentlich auf. Goldberg spielt die Rolle, als wäre sie von Anfang für sie geschrieben worden, dabei …

… wurde die Rolle ursprünglich direkt auf die Persönlichkeit von Bette Midler zugeschnitten. Diese lehnte jedoch ab, da sie der Meinung war, dass ihre Fans sie nicht in einer Nonnenkutte hätten sehen wollen.

„Indiana Jones" hat Kultstatus und Indy gehört mit Han Solo auch zu den Paraderollen von Harrison Ford. Doch eigentlich sollte der Peitsche tragende Abenteurer …

… von Tom Selleck verkörpert werden. Dieser konnte die Rolle jedoch nicht annehmen, da er mit den Dreharbeiten zur Serie „Magnum" völlig ausgelastet war.

Benedict Cumberbatch hat sich unlängst einen Namen gemacht, mit Rollen wie „Sherlock", „Doctor Strange" und unter anderem auch der ikonischen Bösewichtsrolle von Khan in „Star Trek: Into Darkness". Eingeplant war jedoch …

… ursprünglich Benicio del Toro für das Star-Trek-Sequel. Da sich jedoch der Schauspieler und die Produktionsfirma nicht auf das Gehalt einigen konnten, zog sich Del Toro aus den Verhandlungen zurück.

„Natürlich Blond" entwickelte sich zu einem Kassenschlager und Publikumsliebling weltweit. Reese Witherspoon spielte sympathisch die pinkliebende Elle, die aller Vorurteile zum Trotz ihr Jurastudium an der Havard Law absolviert. Wenige Jahre später erhielt Witherspoon als June Carter in „Walk the Line" ihren ersten Oscar. Mächtig geärgert haben dagegen wird sich …

… Christina Applegate, die auch das Skript in die Hände bekam und nach Abschluss der Serie „Eine schrecklich nette Familie" der Meinung war, dass die Rolle zu nah an Kelly Bundy, dem stereotypischen Blondchen war. Sie selbst kommentierte, dass es rückblickend eine dumme Entscheidung war.

James Camerons Blockbuster „Titanic" ist für uns als Zuschauer natürlich unweigerlich mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet verknüpft. Der durchschlagende Erfolg bedarf keiner weiteren Erklärung. Doch anfangs war durchaus eine andere Schauspielerin im Gespräch, …

… welche in die Rolle der Rose Dewitt Bukater schlüpfen sollte. Gwyneth Paltrow deutete im Interview mit Howard Stern 2015 an, dass sie den mittlerweile weltberühmten Part abgelehnt hatte. Weiter ins Detail ging sie jedoch nicht, da sie von ihrer Mutter gelernt hat, dass es nicht damenhaft sei, über abgelehnte Rollen zu sprechen.

Vor Antritt seiner Bondkarriere umstritten, jetzt kaum wegzudenken als Darsteller von 007: Die Rede ist von Daniel Craig, der mit „James Bond: Keine Zeit zu sterben" 2021 seinen Abschluss in dem Franchise fand. Was wäre wohl gewesen, wenn …

… Hugh Jackman die Anfrage angenommen hätte, um Pierce Brosnan zu beerben? Jackman war das Skript jedoch zu abgefahren sowie unrealistisch und hatte Sorge, neben X-Men und Bond dann keine Zeit für weitere Projekte zu haben.

Seit „2 Fast 2 Furious" ist Tej, gespielt vom US-Rapper Ludacris, als Technikexperte nicht mehr wegzudenken aus der Reihe und fest etabliert. Der Regisseur für die Fortsetzung hatte ursprünglich einen anderen Kandidaten aus dem ersten Film im Sinn …

… Der Rapper Ja Rule hatte eine kleine Nebenrolle im ersten „The Fast and The Furious", hielt sich jedoch mittlerweile selbst für zu berühmt und schlug das Angebot aus. Rückblickend keine sonderlich weise Entscheidung.

Vor dem viel gehypten „50 Shades of Grey" war Jamie Dornan nur wenigen Cineasten ein Begriff und wurde eher noch mit seiner erfolgreichen Modelkarriere in Verbindung gebracht. Ob die Rolle des Christian Grey ein Karriereboost darstellt, mag die Meinungen spalten, aber geschadet hat es dem Nordiren nicht. Über die Besetzung gab es zuvor viele Gerüchte, ein vielversprechender Kandidat war anfangs …

… Charlie Hunnam, welcher aufgrund von Terminkonflikten letztlich doch nicht den Part übernehmen konnte. Seinerzeit war Hunnam mit „Sons of Anarchy", „Crimson Peak" sowie privaten Problemen ausgelastet, obwohl er sehr gerne den Hauptdarsteller gemimt hätte.

Für Jennifer Jason Leigh bedeutete die Figur der Daisy Domergue in „The Hateful Eight" im Endeffekt sogar eine Oscar-Nominierung. Wenn Quentin Tarantino ruft, dann kommen die Schauspieler sofort – normalerweise. Manchmal jedoch …

… sind die Wunschkandidaten einfach schon zu beschäftigt. Wie im Fall von Jennifer Lawrence. Sie traf sich mit

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Everett Collection // Sam Worthington in „Avatar“ (2009) 44 / 69 Anzeige James Cameron lieferte mit „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ den weltweit erfolgreichsten Film aller Zeiten bis dato. Besonderes Glück also für den bis dahin eher noch unbekannten Sam Worthington. Könnt ihr euch vorstellen, dass …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / ZUMA Wire // Matt Damon in „Jason Bourne“ (2016) 45 / 69 Anzeige … Matt Damon eigentlich die Hauptrolle von Jake Sully übernehmen sollte? Wieder einmal terminliche Konflikte mit „The Bourne Ultimatum“ verhinderten ein Zusammenkommen. Damon nimmt es aber wohl mit Humor.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Cinema Publishers Collection // Meg Ryan in „Schlaflos in Seattle“ (1993) 46 / 69 Anzeige Nach „Harry und Sally“ schaffte Meg Ryan mit „Schlaflos in Seattle“ endgültig den Durchbruch. Und ebnete mit Tom Hanks den Weg für das RomCom-Pärchen der 90er. Eine andere erstklassige Besetzung wäre …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Everett Collection // Julia Roberts in „Something to Talk About“ (1995) 47 / 69 Anzeige … Julia Roberts gewesen, die nun wirklich keine Fremde im Bereich der romantischen Komödien ist. 1993 entschied sie sich jedoch gegen „Schlaflos in Seattle“ – ihrer Karriere tat dies dennoch keinen Abbruch.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / United Archives // Christian Bale in „American Psycho“ (2000) 48 / 69 Anzeige An „American Psycho“ scheiden sich so manche Geister, doch eine gute Wahl haben sowohl Regisseur als auch Schauspieler getroffen. Achtung Flachwitz: Ob Christian Bale mit seiner Rolle als Patrick Bateman bereits ein Signal sendete, dass er eines Tages Batman in Nolans Trilogie mimen würde?

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Mary Evans // Leonardo DiCaprio in „The Wolf of Wall Street“ (2013) 49 / 69 Anzeige Leonardo DiCaprio war und ist nach „Titanic“ allseits gefragt und konnte sich vermutlich vor Anfragen kaum retten. „American Psycho“ ließ er jedoch an sich vorbeiziehen.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Cinema Publishers Collection // Jake Gyllenhaal und Heath Ledger in „Brokeback Mountain“ (2005) 50 / 69 Anzeige „Brokeback Mountain“ – von Kritikern gelobt und auch finanziell höchst erfolgreich. Wer weiß, ob es mit einem anderen Darsteller-Duo so gekommen wäre. Die Performances von Jake Gyllenhaal und Heath Ledger sind phänomenal, das Drehbuch landete tatsächlich erst bei …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Mary Evans // Mark Wahlberg in „Ted“ (2012) 51 / 69 Anzeige … Mark Wahlberg auf dem Tisch. Dieser war jedoch etwas verstört von den geplanten doch sehr detaillierten und grafischen Liebesszenen. Ledger und Gyllenhaal wurden hingegen jeweils für den Oscar nominiert.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Cinema Publishers Collection // Hillary Swank in „Million Dollar Baby“ (2004) 52 / 69 Anzeige Hillary Swank konnte glatt einen Oscar einheimsen für die Porträtierung der boxenden Maggie in „Million Dollar Baby“ von und mit Clint Eastwood. Jahrelang hatte sich jedoch jemand anderes für den Stoff stark gemacht …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / EntertainmentPictures // Sandra Bullock in „L.A. Crash“ (2006) 53 / 69 Anzeige … nämlich Sandra Bullock. Als es dann jedoch soweit war, war Bullock bereits im ebenfalls vielfach gelobten „L.A. Crash“ involviert.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / EntertainmentPictures // Sharon Stone in „Basic Instinct“ (1992) 54 / 69 Anzeige Sharon Stone hat mit ihrer Darstellung der eiskalten Catherine Tramell in „Basic Instinct“ den Meilenstein ihrer Karriere gesetzt und über Nacht globalen Ruhm erlangt. Nur wenige wissen, dass sie bei weitem nicht die erste Wahl war. Unter anderem …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Prod.DB // Michelle Pfeiffer in „The Fabulous Baker Boys“ (1990) 55 / 69 Anzeige … Michelle Pfeiffer stand stattdessen auf der Wunschliste von möglichen Besetzungen, sie lehnte das Angebot ab – Glück somit für Sharon Stone.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / United Archives // Julia Roberts in „Pretty Woman“ (1990) 56 / 69 Anzeige Mit „Pretty Woman“ hatte Julia Roberts sowohl ihren internationalen Durchbruch als auch ihren ersten Oscar in der Tasche und gewann mit ihrer leichten Art sowie dem ansteckenden Lachen die Herzen des Publikums. Doch sie war beileibe nicht zu Beginn in der engeren Auswahl …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Ronald Grant // Jennifer Connelly in „The Hot Spot“ (1990) 57 / 69 Anzeige … Jennifer Connelly war beispielsweise eine Kandidatin für den Part, sie fühlte sich jedoch damals zu jung für die Rolle und sagte ab.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Mary Evans // Jamie Foxx in „Django Unchained“ (2012) 58 / 69 Anzeige Christoph Waltz und Jamie Foxx gaben in „Django Unchained“ ein brillantes und unorthodoxes Duo ab. Im Nachhinein kann man sich schwerlich einen anderen Darsteller für Django vorstellen. Während Jamie Foxx selbst ein international bekannter Star ist, lag das Skript niemand Geringerem als …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Mary Evans // Will Smith in „Men in Black 3“ (2012) 59 / 69 Anzeige … Will Smith vor. Aufgrund von „kreativen“ Differenzen sah er von der Hauptrolle ab.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Everett Collection // Harrison Ford in „Star Wars: A New Hope“ (1977) 60 / 69 Anzeige Wohl niemand mag sich ausmalen wie „Star Wars: A New Hope“ ohne Harrison Ford geworden wäre. Zumal er damit seine große Karriere antrat und sowohl als Han Solo als auch später Indy weltweite Berühmtheit erlang. Zumindest ein interessantes Gedankenexperiment ist es …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / United Archives // Al Pacino in „Bobby Deerfield“ (1977) 61 / 69 Anzeige … sich vorzustellen, was gewesen wäre, wenn Al Pacino zugesagt hätte? Anscheinend fand er das Skript zu verwirrend und konnte sich nach „Der Pate“ auch nicht vor Anfragen retten.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Allstar // Kevin Bacon in „Footloose“ (1984) 62 / 69 Anzeige Mittlerweile hat sich um „Footloose“ fast schon eine kultartige Anhängerschaft gefunden und der Soundtrack hängt uns heute noch in den Ohren. Dabei war auch hier Kevin Bacon nicht erste Wahl …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / United Archives // Tom Cruise in „Top Gun“ (1986) 63 / 69 Anzeige … Die Regisseure liebäugelten mit Tom Cruise, da sie besonders von seiner Tanzeinlage in „Risky Business“ angetan waren. Doch Cruise musste einen Rückzieher machen, da er bereits mit „Der richtige Dreh“ komplett eingespannt war.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / United Archives // Russel Crowe in „Gladiator“ (2000) 64 / 69 Anzeige Nicht nur der Soundtrack klingt uns noch episch in den Ohren, „Gladiator“ hat fünf Academy Awards abgeräumt und Russel Crowe den internationalen Erfolg beschert. Niemand mag sich einen anderen Darsteller für General Maximus ausmalen, dennoch war ein anderer Hitgarant der frühen 2000er im Gespräch …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Prod.DB // Mel Gibson in „Lethal Weapon 4“ (1998) 65 / 69 Anzeige … Mel Gibson hatte sich mit „Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis“ sowie „Braveheart“ und „Mad Max“ mehr als einen Namen gemacht. Mit „Gladiator“ wollte er sich jedoch nicht krönen, da er dachte, dass er einerseits zu alt für den Part sei und ihm andererseits die Actionszenen angeblich zu hart gewesen wären. Ironischerweise wurde sein späteres Werk „Die Passion Christi“ gerade für seine brutalen Szenen kritisiert.

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Mary Evans // Sandra Bullock in „Gravity“ (2013) 66 / 69 Anzeige „Gravity“ stand anfangs wirklich unter keinem guten Stern und war kurz vor dem Aus, bevor man zwei Glückstreffer beim Hauptcast mit Sandra Bullock und George Clooney sowie bei den Oscars landete. Neben Angelina Jolie und Scarlett Johansson stand auch …

Dumm gelaufen: 34 Hollywood-Stars, die beliebte Rollen abgelehnt haben IMAGO / Mary Evans // Blake Lively in „Savages“ (2012) 67 / 69 Anzeige … Blake Lively zur Debatte für die weibliche Hauptrolle. Sie war derzeit jedoch zu jung für den Charakter der Dr. Ryan Stone – von ihrem Image aus „Gossip Girl“ konnte sie sich mittlerweile dennoch befreien, in makaber-witzigen Filmen wie „Nur ein kleiner Gefallen“.