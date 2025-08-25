Dyn Probemonat? Mit diesem Trick schaut ihr kostenlos rein

Die Handball-Saison 2025/26 steht an. Am Mittwoch, den 27. August 2025 geht die „HBL“ in die neue Spielzeit. Der Streaming-Dienst „Dyn“ zeigt alle Spiele sowie weitere Sport-Übertragungen im Stream. Ein kostenloses Probe-Abonnement gibt es nicht. Es gibt aber einen Weg, um ausgewählte Inhalte gratis anzusehen.

Für das vollständige Programm mit allen Handball-Spielen und weiteren Sport-Übertragungen wird ein Abonnement benötigt. Zum Start der HBL-Saison gibt es ein Angebot, bei dem man den Dienst für 17,50 Euro statt 19,50 Euro im Monats-Abo buchen kann. Wer sich gleich für ein ganzes Jahr bindet, bezahlt rechnerisch 13,50 Euro statt 14,50 Euro monatlich (hier ansehen).

Dyn kostenlos empfangen: Das geht

Pünktlich zum Start der Handball-Bundesliga-Saison geht ein Gratis-Angebot von Dyn an den Start. So kann man den Free-TV-Sender „Dyn Sport Mix“ über verschiedene Quellen empfangen. Das geht derzeit hier:

Prime Video

Joyn (hier einschalten)

Pluto TV (hier einschalten)

Zattoo

Eine Übertragung via Satellit (Astra) ist für Ende August in Planung. Mehr zum Free-TV-Sender. So bekommt man anstelle eines Probemonats einen kostenlosen Überblick über das Programm des Sport-Streaming-Dienstes. Im Programm gibt es die Highlights aus dem Komplettpaket von Dyn. Dazu gehören Übertragungen der Tischtennis-Bundesliga und Handballspiele. Am 31. August wird hier das Spiel aus der Handball-Bundesliga zwischen Füchse Berlin und Bergischer HC übertragen.

Dyn: Abo abschließen – so geht es

Für den kompletten Zugang zu allen Übertragungen benötigt man das Streaming-Abonnement. Einen Gratis-Testzeitraum gibt es nicht. Für Sportfans, die sich unsicher sind, ob das Programm einen anspricht, wird die Buchung des Monats-Abonnements für 19,50 Euro (zeitweise im Angebot für 17,50 Euro) empfohlen. So könnt ihr das Abo bei Dyn abschließen:

Steuert diese Seite des Sport-Streaming-Dienstes an. Scrollt hier etwas nach unten und drückt auf den „Jetzt registrieren“-Button. Gebt eure Daten ein. Dazu gehören neben dem Vor- und Nachnamen auch eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Die E-Mail-Adresse benötigt ihr zukünftig für den Login. Entscheidet euch, ob ihr Dyn monatlich oder für ein ganzes Jahr buchen wollt. Das Jahres-Abo ist mit 14,50 Euro statt der normalen 19,50 Euro rechnerisch pro Monat günstiger. Wählt eine der verfügbaren Zahlungsmethoden aus. Schließt die Anmeldung ab. Danach könnt ihr euch mit euren Zugangsdaten einloggen und im Dyn-Angebot stöbern.

Der Sport-Streaming-Dienst steht nicht nur im Browser am PC zum Abruf bereit. Mit eurer E-Mail-Adresse könnt ihr euch auch in der Dyn-App auf verschiedenen Geräten anmelden. Der Streaming-Service steht unter anderem auf Android-Smartphones (ab Android 12), iPhones (ab iOS 14), verschiedenen Smart-TV-Geräten und Streaming-Sticks zur Verfügung. Eine Übersicht aller Empfangsgeräte findet ihr hier:

Abo bei Dyn buchen: Das wird gezeigt

Habt ihr das Dyn-Abonnement abgeschlossen, könnt ihr in den folgenden Wochen zahlreiche Live-Sport-Übertragungen verfolgen. Diese Wettbewerbe sind im Angebot enthalten:

Handball 1. und 2. Bundesliga

DHB-Pokal

Pixum-Supercup

Handball-Bundesliga der Frauen

EHF European League

EHF Champions League

EHF Champions League der Frauen

BBL

BCL

BBL Pokal

FIBA Europe Cup

NCAA

Tischtennis-Bundesliga

Tischtennis-Pokal

Volleyball-Bundesliga der Männer und Frauen

Volleyball 2. Liga der Männer und Frauen

Ligacup und Supercup

DVV-Pokal

TTBL Bundesliga

TTBL Pokal

WTT

Hockey-Bundesliga der Männer und Frauen

