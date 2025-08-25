Dyn Probemonat? Mit diesem Trick schaut ihr kostenlos rein

Die Handball-Saison 2025/26 steht an. Am Mittwoch, den 27. August 2025 geht die „HBL“ in die neue Spielzeit. Der Streaming-Dienst „Dyn“ zeigt alle Spiele sowie weitere Sport-Übertragungen im Stream. Ein kostenloses Probe-Abonnement gibt es nicht. Es gibt aber einen Weg, um ausgewählte Inhalte gratis anzusehen.
Free-TV-Sender gratis bei Zattoo
Für das vollständige Programm mit allen Handball-Spielen und weiteren Sport-Übertragungen wird ein Abonnement benötigt. Zum Start der HBL-Saison gibt es ein Angebot, bei dem man den Dienst für 17,50 Euro statt 19,50 Euro im Monats-Abo buchen kann. Wer sich gleich für ein ganzes Jahr bindet, bezahlt rechnerisch 13,50 Euro statt 14,50 Euro monatlich (hier ansehen).
Dyn kostenlos empfangen: Das geht
Pünktlich zum Start der Handball-Bundesliga-Saison geht ein Gratis-Angebot von Dyn an den Start. So kann man den Free-TV-Sender „Dyn Sport Mix“ über verschiedene Quellen empfangen. Das geht derzeit hier:
- Prime Video
- Joyn (hier einschalten)
- Pluto TV (hier einschalten)
- Zattoo
Eine Übertragung via Satellit (Astra) ist für Ende August in Planung. Mehr zum Free-TV-Sender. So bekommt man anstelle eines Probemonats einen kostenlosen Überblick über das Programm des Sport-Streaming-Dienstes. Im Programm gibt es die Highlights aus dem Komplettpaket von Dyn. Dazu gehören Übertragungen der Tischtennis-Bundesliga und Handballspiele. Am 31. August wird hier das Spiel aus der Handball-Bundesliga zwischen Füchse Berlin und Bergischer HC übertragen.
Dyn: Abo abschließen – so geht es
Für den kompletten Zugang zu allen Übertragungen benötigt man das Streaming-Abonnement. Einen Gratis-Testzeitraum gibt es nicht. Für Sportfans, die sich unsicher sind, ob das Programm einen anspricht, wird die Buchung des Monats-Abonnements für 19,50 Euro (zeitweise im Angebot für 17,50 Euro) empfohlen. So könnt ihr das Abo bei Dyn abschließen:
- Steuert diese Seite des Sport-Streaming-Dienstes an.
- Scrollt hier etwas nach unten und drückt auf den „Jetzt registrieren“-Button.
- Gebt eure Daten ein. Dazu gehören neben dem Vor- und Nachnamen auch eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Die E-Mail-Adresse benötigt ihr zukünftig für den Login.
- Entscheidet euch, ob ihr Dyn monatlich oder für ein ganzes Jahr buchen wollt. Das Jahres-Abo ist mit 14,50 Euro statt der normalen 19,50 Euro rechnerisch pro Monat günstiger.
- Wählt eine der verfügbaren Zahlungsmethoden aus.
- Schließt die Anmeldung ab.
- Danach könnt ihr euch mit euren Zugangsdaten einloggen und im Dyn-Angebot stöbern.
Der Sport-Streaming-Dienst steht nicht nur im Browser am PC zum Abruf bereit. Mit eurer E-Mail-Adresse könnt ihr euch auch in der Dyn-App auf verschiedenen Geräten anmelden. Der Streaming-Service steht unter anderem auf Android-Smartphones (ab Android 12), iPhones (ab iOS 14), verschiedenen Smart-TV-Geräten und Streaming-Sticks zur Verfügung. Eine Übersicht aller Empfangsgeräte findet ihr hier:
Abo bei Dyn buchen: Das wird gezeigt
Habt ihr das Dyn-Abonnement abgeschlossen, könnt ihr in den folgenden Wochen zahlreiche Live-Sport-Übertragungen verfolgen. Diese Wettbewerbe sind im Angebot enthalten:
- Handball 1. und 2. Bundesliga
- DHB-Pokal
- Pixum-Supercup
- Handball-Bundesliga der Frauen
- EHF European League
- EHF Champions League
- EHF Champions League der Frauen
- BBL
- BCL
- BBL Pokal
- FIBA Europe Cup
- NCAA
- Tischtennis-Bundesliga
- Tischtennis-Pokal
- Volleyball-Bundesliga der Männer und Frauen
- Volleyball 2. Liga der Männer und Frauen
- Ligacup und Supercup
- DVV-Pokal
- TTBL Bundesliga
- TTBL Pokal
- WTT
- Hockey-Bundesliga der Männer und Frauen