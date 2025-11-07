Eigene Musik zu Apple Music hinzufügen – so geht es auch ohne Abo

Ihr möchtet eure persönlichen Musikstücke wie eigene Aufnahmen oder seltene Songs in Apple Music nutzen? Dann erfahrt ihr hier, wie ihr eure Sammlung in eure Bibliothek importieren und auf allen Geräten hören könnt.

So importiert ihr Musik über einen Computer

Der einfachste Weg, um eigene Musikstücke in eure Apple Music-Bibliothek zu bekommen, führt über einen Computer. Ihr könnt eure MP3-Dateien oder andere Formate in die Musikverwaltung eures PCs oder Macs importieren und sie dann mit eurem iPhone synchronisieren.

Auf einem Windows-PC nutzt ihr dafür das Programm iTunes. Über das Menü „Datei“ wählt ihr „Datei zur Mediathek hinzufügen“ oder „Ordner zur Mediathek hinzufügen“ aus. Anschließend verbindet ihr euer iPhone mit dem Computer, wählt es in iTunes aus und synchronisiert die Musik.

Auf einem Mac erledigt ihr das über die Musik-App. Auch hier wählt ihr über das Menü „Ablage“ die Option „Zur Mediathek hinzufügen“. Verbindet ihr nun euer iPhone mit dem Mac, könnt ihr die Dateien per Drag-and-Drop in die Musik-App ziehen, und sie werden übertragen.

Wichtig zu wissen: Beim Synchronisieren mit iTunes kann es passieren, dass eure bestehende Musikbibliothek auf dem iPhone überschrieben wird. Stellt also sicher, dass alle gewünschten Titel bereits in iTunes vorhanden sind, bevor ihr den Sync-Vorgang startet.

Warum Apple Music so beliebt ist, zeigt das Video:

Musik von der iPhone-Files-App in die Musik-Bibliothek

Ihr habt Musikdateien in der Files-App auf eurem iPhone gespeichert? Leider gibt es keine direkte Möglichkeit, diese einfach in die Apple Music-App zu verschieben .

Um diese Dateien trotzdem in eurer Musikbibliothek zu haben, müsst ihr einen kleinen Umweg gehen:

Ladet die Dateien zunächst in euren iCloud-Speicher hoch. Ruft iCloud.com auf einem Computer auf und ladet die Musikdateien von dort herunter. Fügt die heruntergeladenen Dateien dann wie oben beschrieben über iTunes (Windows) oder die Musik-App (Mac) zu eurer Bibliothek hinzu und synchronisiert sie mit dem iPhone.

Eigene Musik als Künstler bei Apple Music veröffentlichen

Falls ihr selbst Musik macht und eure eigenen Songs offiziell bei Apple Music streamen wollt, ist der Prozess ein anderer. Ihr könnt eure Musik nicht direkt bei Apple Music hochladen.

Stattdessen müsst ihr einen autorisierten Musikverteiler (Distributor) nutzen. Diese Partner von Apple sorgen dafür, dass eure Musik nicht nur bei Apple Music, sondern auch auf anderen Plattformen wie Spotify oder Amazon Music verfügbar wird. Sie kümmern sich um die korrekten Metadaten, die Audioqualität und die Auszahlung eurer Einnahmen.

Beliebte Distributoren sind beispielsweise DistroKid, TuneCore oder CDBaby. Diese bieten verschiedene Pakete an, oft für eine jährliche Gebühr oder einen Anteil eurer Einnahmen.

