Ein Buch wie ein Kino-Blockbuster: Dieser Fantasy-Hit ist einer meiner absoluten Favoriten

Es gibt so einige Fantasy-Bücher, die zwar etliche Preise und lobende Kritiken eingesammelt haben, aber hier in Deutschland kaum bekannt sind. Dazu gehört auch das Fantasy-Buch The Will of the Many vom australischen Autor James Islington.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

The Will of the Many ist ein hochgelobter Fantasy-Roman

The Will of the Many ist ein Fantasy-Buch mit römischem Setting, in welchem ihr dem jungen Vis Telimus auf Schritt und Tritt folgt. Der Roman ist der erste in der Hierarchie-Reihe – der zweite Band soll aber schon 2025 erscheinen, wenn alles klappt.

The Will of the Many hat mehrere Awards gewonnen und kann auf Goodreads ganze 4,61/5 Punkte einheimsen – was auf der Seite ziemlich viel bedeutet. Kaufen könnt ihr euch die englische Kindle-Version für 14,83 Euro oder aber ihr holt euch das englische Hörbuch kostenlos – wenn ihr den 30-tägigen Probemonat von Audible testet.

Die neu übersetzte deutsche Version von The Will of the Many könnt ihr für den 27. März vorbestellen:

The Will of the Many: Der Fantasy-Erfolg endlich auf Deutsch

Das Buch hat alles, was ich liebe – und ein krasses Ende

The Will of the Many spielt in der Catenischen Republik, in welchem Menschen ihren Willen an die oberen Schichten abgeben. Jene, die einen hohen Stand genießen, können diese Willen wie eine Art Magie aufsaugen und sind extrem mächtig. Jene jedoch, die nicht so viel Glück haben, müssen leiden – oder sterben.

Der Hauptcharakter Vis Telimus verbirgt derweil ein Geheimnis, das niemals an die Öffentlichkeit dringen darf – denn seine tatsächliche Identität würde ihm sofort den Tod bringen. Aber er hat Rache geschworen und dringt in die Intrigen der oberen Schicht ein, ohne zu wissen, worauf genau er sich da einlässt.

Im Auftrag eines mächtigen Mannes muss Vis die wichtigste Akademie des Landes ausspionieren – getarnt als Schüler muss er Prüfungen bestehen und gleichsam ein Geheimnis erforschen, das sehr viel größer sein könnte, als er und alle anderen glauben.

The Will of the Many ist nicht nur ein fantastisch geschriebenes High-Fantasy-Buch, sondern verbindet bekannte Elemente mit originellen und äußerst spannenden Ideen. Der Hauptcharakter Vis ist durchweg sympathisch und die Welt sowie die Magie faszinieren – ganz besonders, wenn ihr Fantasy mit römischem Einschlag mögt.

Wenn ihr sofort loslesen wollt, könnt ihr euch auch den englischen Band holen:

The Will of the Many (Volume 1) (Hierarchy, Band 1)

