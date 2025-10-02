„Ein echter Volltreffer“: Brutale Gangster-Serie mit Tom Hardy ist mein Serien-Highlight 2025

Wer seine Serien voll auf die Fresse mag, der darf dieses Gangster-Epos auf Paramount+ nicht verpassen.

Mit einiger Verzögerung ist MobLand: Familie bis aufs Blut auch in Deutschland gestartet. Das Gangster-Drama handelt davon, wie zwei Londoner Unterweltfamilien aneinandergeraten. Mittendrin Marvel-Star Tom Hardy (Venom: The Last Dance), der als Problemlöser versucht, die angespannten Wogen zu glätten und dafür auch auf Gewalt zurückgreift. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden.

MobLand ist endlich auf Paramount+ gestartet

Die Serie ist in Deutschland über Paramount+ abrufbar. Den Streamingdienst selbst könnt ihr entweder separat über die offizielle Webseite abonnieren oder ihr bucht Paramount+ als zusätzlichen Channel bei Amazon Prime Video. So oder so, die ersten sieben Tage sind für Neukunden kostenlos.

Neben Tom Hardy sind auch Ex-Bond Pierce Brosnan und Hollywood-Legende Helen Mirren im Cast von MobLand vertreten. Während Kult-Regisseur Guy Ritchie als Produzent fungiert und bei zwei Folgen Regie geführt hat. Wer seine bisherigen Gangster-Werke mochte, der könnte also auch an der neuen Serie Gefallen finden. Der IMDb-Score fällt mit 8,4 von 10 möglichen Punkten jedenfalls sehr positiv aus (Quelle: IMDb).

Das Wall Street Journal schreibt im Review zu MobLand:

Das Drehbuch ... ist so präzise und nuanciert, wie man es von dem Autor des letztjährigen bemerkenswerten Day of the Jackal erwarten würde, und die gesamte Inszenierung ist äußerst ansehnlich, stilvoll und kann einen durchaus über die Themse mitreißen.

Die erste Staffel von MobLand besteht aus 10 Folgen. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt und wird aller Voraussicht nach 2026 erscheinen.

Perfekt für Fans von Gangs of London Für mich ist MobLand ein echter Volltreffer! Ich mag diese ruppigen Gangster-Serien und hatte dieses Jahr schon sehr viel Freude mit Gangs of London. Und obwohl ich die Serie vor allem wegen Tom Hardy gestartet habe, sind es doch Brosnan und Mirren als knallhartes Gangster-Ehepaar, die MobLand zum echten Highlight machen. Wer also Lust hat in die dramatisierte Unterwelt von London abzutauchen, der bekommt mit dieser neuen Show auf Paramount+ einen echten Top-Titel geboten. Daniel Boldt

