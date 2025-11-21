„Ein emotionales Erlebnis“: Brandneuer Netflix-Film begeistert 95 % aller Zuschauer

Einen der besten Filme des Jahres gibt es jetzt auf Netflix.
Fast schon still und heimlich ist auf Netflix ein neuer Film erschien, der von Kritikern und Publikum als einer der besten Filme des Jahres beschrieben wird: Train Dreams. Hinter dem unscheinbaren Namen verbirgt sich ein gefühlsvolles Drama, das erst vor ein paar Wochen im Kino lief.
Profi-Kritiker feiern einen der besten Filme 2025
Während große Netflix-Produktionen wie The Electric State oder die finale Staffel von Stranger Things dank massiver Marketingkampagnen für viel Getöse sorgen, sind kleine Filme wie Train Dreams die heimlichen Stars des Streaminganbieters. Das Drama ist Anfang November in den US-Kinos gestartet und ist seit dem 21. November auch direkt über Netflix abrufbar (auf Netflix ansehen).
Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:
In Train Dreams spielt Joel Edgerton einen Arbeiter, der im frühen 20. Jahrhundert dabei hilft, die Eisenbahn und ihre Schienen durch die noch unerschlossenen Gebiete der USA zu führen.
Die internationale Presse lobt das sensible Werk in den höchsten Tönen. So sind 95 Prozent aller Reviews positiv. Womit Train Dreams einer der bestbewerteten Filme des Jahres ist. Der User-Score ist ähnlich hoch (Quelle: Rotten Tomatoes). Dabei werden vor allem der ruhige Ton, die atemberaubenden Bilder und die starke Performance der Darsteller einheitlich gelobt.
So schreibt der Boston Globe im Review:
Dieser Film ist ein Augenschmaus, ein Hörgenuss und ein emotionales Erlebnis. Die schauspielerischen Leistungen sind erstklassig, insbesondere die von Macy und Edgerton. (Quelle: Boston Globe)
Netflix hat einen echten Lauf
Was Netflix in den letzten Wochen veröffentlicht, treibt Filmliebhabern wie mir die Freudentränen in die Augen. Mit Werken wie A House of Dynamite, der Frankenstein-Neuverfilmung und jetzt Train Dreams, greift der Streamingdienst nicht nur nach diversen Preisen und Auszeichnungen, sondern liefert auch ein wunderbares Gegengewicht zu den vielen halbherzigen Blockbustern der vergangenen Monate. Da vergisst man einen Totalausfall wie The Eletric State gut und gerne.