„Ein großer Haufen Mist“: Minecraft-Star Jason Momoa schämt sich für diesen schäbigen Actionfilm

Bevor Schauspieler Jason Momoa zum Star wurde, hat er einen gigantischen Kino-Flop produziert.

Mit Filmen wie Ein Minecraft Film und Aquaman hat Schauspieler Jason Momoa Mega-Hits gelandet. Und während sich seine filmische Vita Stück für Stück erweitert, blickt der Star vor allem auf einen Film mit gemischten Gefühlen zurück: das Fantasy-Remake Conan.

Jason Momoas erster Kinofilm war ein Reinfall

Heute muss sich Jason Momoa keine Sorgen mehr um seine Karriere machen. Das sah aber 2011 noch ganz anders aus. Zu dieser Zeit kannten Serienfans den gebürtigen Hawaiianer zwar schon als Ronon Drex aus der Sci-Fi-Serie Stargate Atlantis, aber in der Filmwelt war Momoa noch ein kleines, unbekanntes Licht.

Das sollte sich mit dem Remake von Conan ändern. Immerhin verhalf der Original-Film von 1982 schon Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger zu Ruhm und Ehre. Momoa wurde als der titelgebende Held gecastet und hoffte nun auf den großen Durchbruch. Tatsächlich ging der 90 Millionen US-Dollar teure Fantasy-Streifen aber komplett baden. Die Kritiken fielen vernichtend aus und auch an den Kinokassen konnte die Neuauflage nicht überzeugen.

Der Schauspieler nimmt rückblickend kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Frage geht, warum der Film gescheitert ist:

Es war eine meiner besten Erfahrungen, und dann wurde es in einen großen Haufen Mist verwandelt. (Quelle: GQ

Jason Momoa bleibt DC auch 2026 erhalten

Heute ist das Remake nahezu in Vergessenheit geraten. Dafür kam der Durchbruch aber schon ein paar Jahre später im Filmgeschäft – ironischerweise durch eine andere Comicfigur: Aquaman. Seine Performance als DC-Superheld machte Momoa auch beim Kinopublikum schlagartig bekannt.

Eine Bindung, die bis heute anhält, denn auch wenn Momoa die Figur Aquaman inzwischen hinter sich gelassen hat, können sich Comicfans trotzdem auf noch mehr Superhelden-Action mit dem Schauspieler freuen. So wird Momoa 2026 im Supergirl-Film als interstellarer Kopfgeldjäger Lobo zu sehen sein.