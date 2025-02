Ein Minispiel in Kingdom Come Deliverance 2 hat mich wahnsinnig gemacht – bis ich diesen Trick entdeckt habe

Kingdom Come Deliverance 2 ist kein einfaches Spiel. Und genau deshalb habe ich einfach angenommen, dass ich eben schlecht im Schlösserknacken bin – aber tatsächlich stimmt das so gar nicht. Denn viele Konsolenspieler haben das gleiche Problem.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ich dachte schon, ich lasse das mit den Dietrichen

Da ich Kingdom Come Deliverance 2 als Review-Verfasserin einige Zeit vor der offiziellen Veröffentlichung gespielt habe, hatte ich keine Guides. Dementsprechend gab es niemanden, den ich fragen konnte, als jeder meiner Dietriche bei einem sehr einfachen Schloss abbrach.

Anzeige

Ich habe es mit Retterschnaps probiert und immer wieder geladen, aber entweder ich war ein hoffnungsloser Fall oder es war schlicht und ergreifend unmöglich, ein Schloss zu knacken. Vor dem Release habe ich das also ganz gelassen – und jetzt haben andere Spieler herausgefunden, woran es lag: Auf der Konsole ist es für manche Spieler einfach nahezu unmöglich, erfolgreich ein Schloss zu knacken. Ha! Es lag also doch nicht an mir!

Bitte einmal in die Einstellungen gehen ...

Auf Reddit hat ein User einen Trick geteilt, um das Schlösserknacken – besonders auf den Konsolen – etwas zu vereinfachen. Dementsprechend müsst ihr in die Einstellungen im Spiel gehen, Steuerung auswählen und dann den Regler „Deadzone für linker und rechter Stick“ ganz nach unten regeln. Mit dieser Hilfe hat es dann auch bei mir endlich geklappt.

Anzeige

Natürlich gibt es noch andere Tipps zum Schlösserknacken. Etwa solltet ihr den Skill bei einem Lehrer aufleveln oder einfach so viele Schlösser wie möglich knacken, um besser zu werden. Zweites ist das trotzdem noch immer schwer, wenn man bereits bei sehr einfachen Schlössern scheitert.

Generell scheint das Schlösserknacken wieder einmal schwerer für Konsolenspieler zu sein. Was mir jedoch beim Schlossknacken passiert ist, war womöglich sogar ein Bug – ich hoffe also, dass Entwickler Warhorse Studios sich diesen Teil des Spiels noch einmal anschaut.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.