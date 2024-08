Ein Muss für Stardew-Valley-Veteranen: So erlebt ihr den Steam-Hit wie neu

Stardew Valley Expanded lässt euch das Kultspiel wie neu erleben. Es gibt kaum eine bessere Art, um wieder in Stardew Valley einzusteigen – und hunderte Stunden darin zu versenken.

Stardew Valley Expanded hat alles, um eine neue Erfahrung zu bieten

Während ConcernedApe – der Entwickler von Stardew Valley – bereits fleißig an seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier arbeitet, werden Fans vom Modder FlashShifter zurück nach Stardew Valley eingeladen. Als Fan und Entwickler hat er sich über drei Jahre hinweg die Arbeit gemacht, etliche neue Inhalte in das Spiel zu integrieren. Und das Ergebnis ist Stardew Valley Expanded – eine neue, alternative Erfahrung für Fans, die einfach schon alles in Stardew Valley gesehen haben.

Die Expanded-Version bringt nicht nur neue Inhalte nach Stardew Valley, sondern frischt alles rundherum auf: Und zwar so, dass ihr einen neuen Spielstand beginnen könnt, ohne euch direkt zu langweilen, weil ihr alles bereits gesehen habt.

Schaut in den Trailer zu Stardew Valley Expanded:

21 neue NPCs, 270 neue Events, 50 neue Orte und mehr

In Stardew Valley Expanded ist derart viel neu, dass wir kaum alles aufzählen können. Schon die Stadt Pelikan ist größer und bietet neue Orte sowie Häuser der zusätzlichen NPCs. Inklusive der 6 neuen Bachelor (plus Romanzen-Events!) gibt es nämlich ganze 21 komplett neue NPCs – und mit einigen alten Bekannten könnt ihr jetzt interagieren.

Auch neue Höhlen, Wälder und andere Orte erwarten euch auf der Karte von Stardew Valley Expanded. Ganz abgesehen von neuen Stadt-Events und Feiertagen, die einen neuen Durchlauf mehr als rechtfertigen. Mit Stardew Valley Expanded könnt ihr auch auf neuen Farm-Layouts starten, sodass sich wirklich alles frisch und nicht altbekannt anfühlt.

Schließlich wurde noch die Joja-Markt-Geschichte erweitert und ausgebaut, sodass es sich vielleicht lohnt, euer neues Spiel in die entsprechende Richtung voranzutreiben.

Der größte Nachteil von Stardew Valley Expanded ist jedoch, dass ihr die Mod nicht auf der Switch installieren könnt. Stattdessen ist es am einfachsten, euch Stardew Valley für den PC zu kaufen (falls noch nicht geschehen) und die Expanded-Version von FlashShifter dann entsprechend der Anleitung auf NexusMods zu downloaden. Viel Spaß!