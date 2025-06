Eine der besten Netflix-Serien könnte doch noch zurückkehren – ich hoffe auf das Comeback des Jahres

Eine der besten Serien auf Netflix kehrt vielleicht zurück und zwar als Film-Trilogie.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es gibt einen echten Hoffnungsschimmer für Netflix-Kunden und Serienfans. Die beliebte, aber längst abgesetzte Serie Mindhunter könnte doch noch zurückkehren. Schirmherr und Kult-Regisseur David Fincher arbeitet mit den Autoren an einer möglichen Fortsetzung. Allerdings anders als gedacht.

„Mindhunter“ im Stream Streaming-Start: 13.10.2017

Genre: Drama, Krimi, Thriller

FSK: Ab 16 Jahren

2 Staffeln

Anzeige

Feiert Netflix-Serie Mindhunter ein Comeback?

Die Thriller-Serie Mindhunter lief zwischen 2017 und 2019 auf Netflix und wurde von dem Streamingdienst nach zwei Staffeln gecancelt: zu teuer und zu wenig Interesse, hieß es offiziell. Damit war die Sache zwar für Netflix durch, aber nicht für die Fans, die seit Jahren darauf hoffen, dass die düstere Serie eines Tages zurückkehrt. Nun gibt es eine Meldung, die für ordentlich Aufmerksamkeit sorgt.

So berichtet unter anderem Variety, dass David Fincher, der für die Serie als de facto Showrunner verantwortlich war, an einer Fortsetzung in Film-Form arbeitet. Demnach könnte Mindhunter als drei Filme zurückkehren. Vorausgesetzt Netflix erteilt dem Projekt grünes Licht, denn Tatsache ist auch, dass der Streamingdienst am längeren Hebel sitzt und die Idee mit den drei Filmen bisher nur auf dem Papier existiert. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass eine längst totgeglaubte Serie nochmal ein Comeback spendiert bekommt.

Anzeige

Hier könnt ihr euch den Trailer zu ersten Staffel ansehen:

Mindhunter - Staffel 1 Trailer Deutsch

Die Presse und das Publikum lieben die Serie

Mindhunter gehört auch sechs Jahre nach der Absetzung zu den bestbewerteten Serien im Netflix-Portfolio. 97 Prozent aller Reviews sind positiv und der Publikums-Score ist mit 95 Prozent Zufriedenheit ähnlich hoch (Quelle: Rotten Tomatoes). Leider sind herausragen Kritiken allerdings kein Indikator für einen globalen Erfolg, denn bei Netflix zählt vor allem die Watchtime und die generellen Zugriffe.

Mindhunter muss zurückkehren Ein Comeback von Mindhunter wäre nicht nur fantastisch, sondern auch bitter nötig, um mit der Serie anständig abschließen zu können. Zumal Netflix so viel Geld in mehr oder weniger schlechte Filme steckt, dass man wirklich nur hoffen kann, dass sich der Streamingdienst erbarmt und ein bisschen Budget für Finchers Film-Trilogie bereitstellt. Als Fan von Thriller-Serien und der ganzen FBI-Thematik drücke ich jedenfalls die Daumen, dass wir doch noch einen würdigen Abschluss spendiert bekommen. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.