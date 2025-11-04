Eine der besten Serien auf Disney+ wird viel zu oft vergessen – dabei ist sie auf Breaking-Bad-Niveau

Wer Disney+ nutzt, der darf diese Serie auf keinen Fall verpassen.

Wer Serien wie Breaking Bad, Narcos oder Ozark liebt, der darf Snowfall nicht verpassen. Die Serie handelt von der Crack-Epidemie im Los Angeles der 80er-Jahre und begeistert nicht nur mich, sondern auch 93 Prozent aller Zuschauer. Trotzdem ist Snowfall hierzulande immer noch ein Geheimtipp.

Eine der besten Serien auf Disney+: Snowfall

In der hart umkämpften Welt der Serien kann es schon mal passieren, dass auch echte Diamanten untergehen oder zumindest nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. So ein Fall ist auch die Serie Snowfall. Die Serie endete 2023 nach 6 Jahren, 6 Staffeln und 60 Folgen. Trotz herausragender Kritiken von Presse und Publikum, konnte Snowfall nie denselben Hype generieren, wie andere große Drogen-Serien, darunter Breaking Bad oder Narcos.

Dabei gefällt mir persönlich Snowfall sogar noch etwas besser. Die Atmosphäre der 80er-Jahre, die wahren Hintergründe und vor allem die unglaublich starken Darbietungen der Darsteller, haben mich schnell in ihren Bann gezogen. Wer sich selbst einen Eindruck von der Serie machen will, der kann sich hier den Trailer zur ersten Staffel ansehen – es gibt also keine großen Spoiler:

Der Vorteil, wenn man eine Serie erst spät entdeckt: Ihr müsst nicht jahrelang auf neue Folgen warten, sondern könnt die ganze Story in eurem eigenen Tempo verfolgen. Davon profitieren vor allem Kunden von Disney+, wo alle 6 Staffeln im Stream zur Verfügung stehen. Auf anderen Anbietern wie Amazon Prime Video oder Apple TV könnt ihr Snowfall zwar auch schauen, aber hier müsst pro Staffel um die 20 Euro hinblättern.

Die Serie Snowfall ist nahezu perfekt

Falls ihr bis hierhin noch nicht von Snowfall überzeugt seid, dann lasst mich nochmal auf die phänomenalen Bewertungen hinweisen. Auf Seiten wie Rotten Tomatoes sind 92 Prozent aller Kritiker von der US-Serie überzeugt. Manche Staffeln halten mit 100 Prozent Zufriedenheit sogar einen perfekten Kritiker-Score. Das betrifft unter anderem die zweite Staffel, aber auch die Staffeln 3, 5 und 6. So schreibt ein Kritiker über das Finale:

Eine kreative, fesselnde und insgesamt hervorragende Fernsehsendung, die alle Zuschauer bereichert hat und hoffentlich auch die Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger auf sich gezogen hat. (Quelle: Salon

