Eine der besten Serien des Jahres ist zurück und kaum jemand bekommt es mit

Die vierte Staffel von Slow Horses ist gestartet und erhält herausragende Kritiken. Viele Serienfans wissen aber gar nicht, dass es Slow Horses gibt. Der Grund: Apple TV+. Oben könnt ihr euch den Trailer zur Serie ansehen.

Slow Horses ist zurück auf Apple TV+

Qualität setzt sich durch! So heißt es zumindest. In der Realität ist der Serienmarkt allerdings so unübersichtlich geworden, dass selbst geniale Serien wie Slow Horses etwas auf der Strecke bleiben.



Seite heute läuft die vierte Staffel der Kriminalserie auf Apple TV+. Von der internationalen Fachpresse wird die Fortsetzung in den höchsten Tönen gelobt. Das verdeutlicht auch der perfekte Kritiker-Score von 100 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). Für Slow Horses ist das allerdings kein Novum, denn auch schon die vorherigen Staffeln sahnten Traumwertungen auf dem populären Review-Aggregator ab.



Das Empire Magazine schreibt zum Beispiel:

Schwarzhumorig und enger als die Knöpfe an Lamms soßenbeflecktem Hemd, ist Slow Horses Season 4 eine weitere herausragende Staffel der brillant unkonventionellen Spionageserie von Apple. (Quelle: Empire Magazine)

Anzeige

In den meisten Reviews wird aber (mal wieder) die herrliche Performance von Hauptdarsteller und Hollywood-Legende Gary Oldman gelobt, der den Ermittler Jackson Lamb seit 2022 verkörpert.

Anzeige

Gary Oldman spielt den speziellen Ermittler Jackson Lamb. (© Apple)

Bei der Allgemeinheit läuft die Serie allerdings eher unter dem Radar. Das liegt vor allem am zuständigen Streaming-Anbieter Apple TV+, der in Deutschland und auch im Rest der Welt eher ein Nischendasein fristet.



Für ein besseres Verständnis: Der Marktanteil von Apple TV+ beläuft sich in der Bundesrepublik auf magere 8 Prozent. Oder anders formuliert: 92 Prozent aller deutschen Serienfans entgeht eine verdammt gute Serie.

Slow Horses gratis im Stream schauen

Dabei muss man gar kein iPhone oder Mac-Besitzer sein, um in den Genuss von Apple TV+ zu kommen. Tatsächlich könnt ihr den Streaming-Anbieter sogar komplett kostenlos abonnieren – wenn auch nur für kurze Zeit und mit ein paar Tricks:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.