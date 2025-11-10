Eine der größten Rockbands aller Zeiten verabschiedet sich – was ist mit Fans in Deutschland?

Sie gehören zu den prägenden US-Rockbands der 1970er- und 1980er-Jahre und wurden durch „Don’t Stop Believin’“ weltweit bekannt, ein Song, der bis heute Kultstatus besitzt. Doch die Reise von Journey hat bald ein Ende und eine Abschieds-Tour wurde angekündigt. Gibt es auch Shows in Deutschland?

5 Jahrzehnte Rockgeschichte gehen zu Ende

Journey verabschiedet sich von der Rock-Welt. Los geht es mit der letzten Konzertreise am 28. Februar 2026 in Hershey, Pennsylvania. Das letzte Konzert steigt am 1. Juli in Corpus Christi, Texas. Insgesamt stehen 60 Shows auf dem Plan, allesamt in Nordamerika.

Für Fans weltweit ist das eine Nachricht mit gemischten Gefühlen: Euphorie auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. Denn Europa, und damit auch Deutschland, fehlt auf der Tourliste komplett. Wer Journey also noch einmal live erleben will, muss für den Abschied weit reisen. Der Vorverkauf startet am 14. November. Lange zögern dürfte keine gute Idee sein. Etwas Hoffnung gibt es aber. Trotz des üppigen Tourplans fehlen Ankündigungen für große Städte. So könnte es sein, dass neue Daten angekündigt werden und auch noch an Rock-Fans außerhalb der Vereinigten Staaten gedacht wird. Den letzten Live-Auftritt in Deutschland gab die Band im Jahr 2013.

Eine Ära geht zu Ende

Journey wurden 1973 in Kalifornien gegründet und haben mit Hits wie „Don’t Stop Believin’“, „Any Way You Want It“ oder „Faithfully“ Musikgeschichte geschrieben. 2017 wurden sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Spätestens seit der „Glee“-Version von „Don’t Stop Believin’“ kennt auch eine jüngere Generation ihren Sound.

Für viele Rockfans ist die „Final Frontier“-Tour mehr als nur eine Konzertreihe: Die Shows sollen laut Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon ein Mix aus Nostalgie, Energie und Überraschungen werden. Dabei sollen sowohl Klassiker als auch selten gespielten Songs zu hören sein. Fans sollen zudem eine aufwendige Produktion präsentiert bekommen.

Ob es wirklich das letzte Kapitel der Band ist, wird sich zeigen. Neal Schon betont jedenfalls, dass er selbst weitermachen will: „Die Musik brennt noch in mir.“ Für Journey aber dürfte nach dieser Tour endgültig Schluss sein. Mit ihnen endet ein Stück Rockgeschichte, das seit über fünf Jahrzehnten für Gänsehaut sorgt.

Mit Bon Jovi haben zuletzt weitere Rock-Legenden Tour-Termine angekündigt und Deutschland ausgelassen.

