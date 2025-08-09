Einer der besten Anime-Filme läuft leider nicht auf Netflix – hier könnt ihr ihn trotzdem schauen

Die Z-Kämpfer sind zurück – doch diesmal stehen nicht Goku oder Vegeta im Mittelpunkt: In Dragon Ball Super: Super Hero rücken Piccolo und Son Gohan ins Rampenlicht. Gemeinsam stellen sie sich einer alten Bedrohung – der wiedererstarkten Red-Ribbon-Armee. Wer den Film sehen will, muss allerdings genau wissen, wo er läuft, denn auf Netflix sucht man ihn vergeblich.

Darum geht's in „Dragon Ball Super: Super Hero“

Der Film ist der 21. Teil des Dragon-Ball-Universums und spielt nach den Ereignissen der Serie Dragon Ball Super. Piccolo entdeckt ein gefährliches neues Projekt der Red-Ribbon-Armee, das die Welt bedrohen könnte. Gemeinsam mit Son Gohan muss er eingreifen – und beweist dabei, dass auch ohne Goku ein Dragon-Ball-Film möglich ist.

FSK : 12

: 12 Originaltitel : ドラゴンボール超 スーパーヒーロー

: ドラゴンボール超 スーパーヒーロー Laufzeit : 99 Minuten

: 99 Minuten IMDb-Score : 7,1/10

: 7,1/10 Release in Japan : 11. Juni 2022

: 11. Juni 2022 Streamingstart in Deutschland: Juli 2023

Obwohl der Film bereits am 11. Juni 2022 in Japan erschien, dauerte es bis Juli 2023, damit die deutschen Fans endlich in den Genuss des Films kommen. Entgegen der vorherrschenden Stellung von Netflix auf dem Gebiet des Anime-Streamings haben sie es aber nicht geschafft, sich die Streaming-Rechte zu schnappen – dennoch müsst ihr nicht leer ausgehen und könnt den Film ganz legal und sogar mit deutscher Synchro schauen.

Hat euch der Film angetan oder wollt ihr ihn gerne zu Hause auf eurem Flatscreen-4K-TV schauen? Für kleines Geld könnt ihr euch die Bluray-Edition des Filmes inklusive einer Collector’s Edition samt Poster, Artcards und Aufsteller sichern.

Dragon Ball Super: Super Hero - The Movie - [Blu-ray & DVD] Collector's Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2025 07:59 Uhr

Dragon Ball Super: Super Hero im Stream

Der Film ist derzeit auf mehreren Plattformen legal abrufbar – allerdings nicht auf Netflix. Hier die Optionen im Überblick:

Crunchyroll

Crunchyroll ist eine der ersten Adressen für Anime-Fans. Dort ist der Film mit deutscher Synchronisation und im Original mit Untertiteln verfügbar – allerdings nur im kostenpflichtigen Premium-Modell:

Kostenloses Probeabo: 7 Tage

Monatlich: ab 6,99 € (1 Gerät)

Monatsabo für 4 Geräte + Download-Funktion: 9,99 €

Sprache: Deutsch, Japanisch mit Untertiteln

Download: Ja (im Premium-Modell)

Amazon Prime Video und Apple TV

Alternativ könnt ihr euch den Film auch bei Apple TV oder bei Amazon Prime Video für 4,99 € leihen und müsst so kein lästiges Abo abschließen.

Kommt der Film noch zu Netflix?

Bisher gibt es keine Indizien dafür, dass die Dragon Ball-Filme oder die Serie selbst zu Netflix kommen werden – dies hat sicherlich einiges damit zu tun, wer aktuell die Streaming-Rechte hält. Gelegentlich gibt es die eine oder andere Folge oder Staffel bei einem Anbieter zu sehen, aber ein konsequentes Angebot ist bisher nicht vorhanden. Sollte es aber dazu News geben, werden wir euch umgehend informieren.

Muss man Dragon Ball Super kennen?

Grundsätzlich funktioniert der Film auch für Einsteiger – er ist actionreich, visuell spektakulär und erklärt die wichtigsten Zusammenhänge im Filmverlauf. Wer allerdings die Vorgänger-Serie gesehen hat, wird viele Anspielungen und Entwicklungen besser einordnen können.

