Elden Ring Nightreign hat endlich ein Release-Datum und ist schon jetzt mein Spiel des Jahres

Es ist offiziell: From Softwares neues Spiel erscheint am 30. Mai 2025. Das haben sie mit dem Start des Netzwerktests offiziell angekündigt. Ich durfte mich schon in die Reiche des Nachtkönigs begeben und weiß bereits nach wenigen Stunden: Elden Ring Nightreign wird mein Spiel des Jahres.

In einem weiteren Trailer hat Bandai Namco angekündigt, dass das Spiel ab jetzt für 39,99€ vorbestellt werden kann. Eine Collector’s Edition ist ebenfalls verfügbar.

Bekanntes Spiel mit neuem Konzept

Elden Ring Nightreign nimmt die bekannte Soulslike-Formel und steckt sie in ein neues Gewand: Weg mit Einzelspieler und vorgefertigter Welt, her mit dem Koop-Roguelike. Natürlich war Mehrspieler in Elden Ring auch schon möglich, allerdings ohne Mods auch nur auf Bosskämpfe begrenzt.

Ihr begebt euch also zu dritt auf eine immer anders aussehende Karte, um einen der 8 Nachtkönige zu schlagen. Wobei „immer anders aussehend“ nicht ganz stimmt, denn der Aufbau der Karte bleibt gleich. Was sich verändert, sind die Bosse, Gegner und Items, die ihr an verschiedenen Gebäuden und Orten findet.

Bosse geben nicht nur viele Runen, sondern lassen auch wertvolle Ausrüstung oder Buffs zurück. (© Bandai Namco)

Dazu kommt eine Mechanik, die sonst eher in Battle Royales genutzt wird: Die Map wird immer kleiner. Ihr nutzt den ungefähr 10 Minuten langen Tag, um euch auf der kleiner werdenden Map auf den Boss vorzubereiten, der dann im Zentrum auf euch wartet.

Zwei Tage müsst ihr so überstehen und dann dürft ihr euch dem Nachtkönig stellen. Davon bekam ich nur einen zu Gesicht, aber der hatte die eine oder andere Überraschung im Gepäck. Und ich vermute und hoffe, dass der Namenlose König aus Dark Souls 3 ebenfalls einer der Nachtkönige sein wird. Der Trailer lässt das ja vermuten:

Angriff ist die beste Verteidigung

Das Kampfsystem von Elden Ring bleibt grundsätzlich erhalten. Einziger Unterschied: Ihr werdet deutlich angriffslustiger sein. Solange eine Person die Aufmerksamkeit des Gegners hat, könnt ihr fröhlich auf sie einprügeln. Ja, auch auf die Person, denn in Nightreign belebt ihr gefallene Kameraden wieder, indem ihr sie angreift.

Aufgrund des Zeitdrucks wurde aber auch einiges vereinfacht:

Levelups sind festgelegt. Ihr könnt nicht mehr entscheiden, wie ihr eure Werte verteilen wollt. Außerdem gibt es nur 15 Level.

Ausrüstung hat kein Gewicht und keine Anforderungen, außer einem Minimal-Level. Dafür könnt ihr den passiven Bonus einer Waffe auch nutzen, wenn ihr sie nicht in der Hand tragt.

Zauber sind an bestimmte Waffen gebunden und können nicht anders angepasst werden. Das gilt ebenso für Kriegs-Aschen.

Schnelle Entscheidungen sind in Elden Ring Nightreign an der Tagesordnung. (© Bandai Namco)

Gute Planung statt Buff-Routine

Die größte Änderung gibt es im Klassensystem: Statt eines frei anpassbaren Charakters habt ihr die Wahl zwischen 8 Klassen. Jede davon hat einen eigenen Spezialskill, einen passiven Skill und eine ultimative Fähigkeit.

Damit ist die Rollenverteilung auch schnell klar. Denn während die Magier-Klasse am besten mit Zaubern arbeiten kann, wird der Wächter mit seinem Schild davon absehen und sich aufs Verteidigen konzentrieren. Das hilft im Eifer des Gefechts, um schnelle Entscheidungen zu treffen.

Seid ihr bereit? Teamarbeit! – Eine gute Team-Zusammenstellung wirkt in Elden Ring Nightreign fast so viel wie die Buff-Routine im Hauptspiel. (© Bandai Namco)

Damit gehören allerdings auch die langen Buff-Routinen und die einzigartigen Builds ein wenig der Vergangenheit an. Sie sind aber nicht komplett verloren, denn ihr könnt nicht nur in den verschiedensten Team-Kombinationen antreten, sondern eure Klassen auch mit Relikten anpassen. Im Gegensatz zum Rest eurer Ausrüstung verliert ihr diese Relikte auch nicht am Ende eines Durchlaufs.

Fazit

Elden Ring Nightreign hat alles, was Fans von Soulslikes, Roguelites und Koop-Spielen mögen. Das neue Spielkonzept ist schneller und stressiger, aber genau dadurch kommt auch wieder das bekannte Souls-Feeling auf. Die Änderungen am Gameplay und dem Charakterfortschritt ergänzen das gut.

So ein süßer Hund – Dieser Nachtkönig wird euch aber einiges abverlangen. (© Bandai Namco)

Wenn ihr allerdings lieber alleine in der Welt von Elden Ring unterwegs wart und sogar auf Aschen verzichtet habt, wird Nightreign euch definitiv stark herausfordern. Es ist zwar möglich, alleine ins Spiel zu starten, allerdings werdet ihr euch dadurch oft einer Übermacht stellen müssen. Doch selbst das könnt ihr schaffen, es ist schließlich immer noch Elden Ring.

Ob das Spiel dieses Feeling auch auf lange Zeit halten kann, wird sich spätestens beim Release zeigen. Bis dahin viel Spaß beim Netzwerktest, egal ob ihr selbst spielt oder euch einen der vielen Twitch-Streams anschaut.

