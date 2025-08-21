„Emily in Paris“ Staffel 5: Netflix verrät Starttermin

Bis bald Paris, denn „Emily in Paris“ Staffel 5 steht in den Startlöchern und führt uns erneut weg aus der Stadt der Liebe und weiter durch Italien. Netflix hat den offiziellen Starttermin bekanntgegeben. Es warten Liebesdreiecke, neue Charaktere und ganz viel Mode auf euch.

Alles Wichtige in Kürze Wann startet „Emily in Paris“ Staffel 5 auf Netflix? Die neuen Folgen starten am 18. Dezember 2025 auf Netflix. Kehrt Emily zurück nach Paris? Paris bleibt weiterhin ein fester Bestandteil von Emily, doch in der fünften Staffel wird sie immer mehr Zeit in Italien verbringen. Wie viele Folgen hat die neue Staffel? Die fünfte Staffel wird vermutlich, wie auch schon die bisherigen Staffeln, zehn Episoden umfassen. Kommt Staffel 6? Stand August 2025 hat Netflix noch keine sechste Staffel bestätigt.

Neue Folgen im Dezember

Kaum ist die vierte Staffel vorbei, bestätigte Netflix direkt die fünfte Staffel von „Emily in Paris“. Lily Collins’ Emily hat ihre Reise durch das italienische Kapitol noch nicht beendet und wird in einer fünften Staffel erneut Rom und auch Venedig unsicher machen.

Nun steht endlich fest, wann es weitergeht: Am 18. Dezember 2025 startet die fünfte Staffel exklusiv auf Netflix. Damit bringt der Streamingdienst pünktlich vor den Feiertagen ein Geschenk für die Fans von Emily.

Was wäre Emily ohne ein Selfie? (© Netflix / Caroline Dubois)

Wie geht es weiter? Emily zwischen Paris, Rom und Venedig

Während Emily in den vergangenen Staffeln hauptsächlich in Paris Karriere machte, verschiebt sich der Fokus in Staffel 5 auf neue Orte. Das frisch eröffnete Büro der Agence Grateau in Rom sorgt dafür, dass Emily beruflich wie privat noch tiefer in das italienische Lebensgefühl eintaucht. Zwischen Cappuccino, Vespa-Fahrten und Dolce Vita muss sie beweisen, dass sie auch außerhalb von Paris als Marketing-Expertin bestehen kann.

Doch nicht nur die Arbeit fordert Emily heraus. Ihr Privatleben bleibt wie gewohnt turbulent. Mit Marcello (Andrea Bosca) hat sie eine neue Romanze gefunden, die frischen Wind in die Serie bringt. Gabriel (Lucas Bravo) erkennt dagegen spät, dass er Emily nie wirklich loslassen konnte und ist bereit, um sie zu kämpfen. Damit steht Emily vor einem klassischen Liebesdreieck, das die Fans in Atem halten wird. Wird sie sich für den leidenschaftlichen Italiener entscheiden oder zieht es sie zurück zu Gabriel nach Paris?

Marcello oder Gabriel? Emily muss sich irgendwann entscheiden. (© Netflix / Caroline Dubois)

Keine Sorge, Emily wird auch weiterhin in der Stadt der Liebe unterwegs sein. Das bestätigte der Serien-Schöpfer Darren Star gegenüber Tudum:

We’re thrilled with the incredible response to this season of Emily in Paris and excited to return for a fifth to continue Emily’s adventures in Rome and Paris!

Der Cast: Bekannte Gesichter und neue Figuren

Auch in der fünften Staffel müssen sich Fans nicht von ihren Lieblingsfiguren verabschieden. Neben Lily Collins in der Hauptrolle finden sich die folgenden Namen im Cast:

Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau

Ashley Park als Mindy Chen

Lucas Bravo als Gabriel

Samuel Arnold als Julien

Bruno Gouery als Luc

William Abadie als Antoine Lambert

Lucien Laviscount als Alfie

Eugenio Franceschini als Marcello

Thalia Besson als Genevieve

Paul Forman als Nico

Arnaud Binard als Laurent

Aber auch ein paar neue Gesichter stoßen dazu:

Bryan Greenberg als Jake, ein Amerikaner, der in Paris lebt.

Michèle Laroque als Yvette, eine alte Freundin von Sylvie.

Minnie Driver als Prinzessin Jane, ebenfalls eine Freundin von Sylvie, die in eine royale Familie eingeheiratet hat.

Wird auch eine sechste Staffel kommen?

Natürlich steht kurz vor einer neuen Staffel auch die Frage nach mehr im Raum. Netflix hat dazu bisher keine offizielle Ankündigung gemacht. Da die Serie jedoch weltweit große Erfolge feiert und regelmäßig in den Top 10 der Streamingcharts landet, stehen die Chancen auf eine Verlängerung sehr gut. Sollte die Zuschauerresonanz auch bei Staffel 5 stark ausfallen, dürfte einer weiteren Fortsetzung kaum etwas im Weg stehen.