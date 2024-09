„Emily in Paris“ Staffel 5: Start und Handlung

Ciao, Salut und bis bald Paris? „Emily in Paris“ Staffel 5 ist bestätigt und zieht die Protagonistin weiter in die italienische Hauptstadt. Heißt es also bald „Emily in Rome“? Wann die fünfte Staffel startet und was mit Emily passiert, erfahrt ihr hier.

Netflix bestätigt „Emily in Paris“ Staffel 5

Kaum ist die vierte Staffel vorbei, bestätigt Netflix direkt die fünfte Staffel von „Emily in Paris“. Lily Collins’ Emily hat ihre Reise durch das italienische Kapitol noch nicht beendet und wird in einer fünften Staffel erneut Rom unsicher machen.

Wann genau der chaotische Alltag von Emily in die fünfte Runde geht, ist noch nicht bestätigt. Zwischen den ersten drei Staffeln lag jeweils nur ein Jahr Wartezeit. Nach der dritten Staffel mussten sich Fans aber lange auf mehr gedulden – Ein Jahr und acht Monate später kam der erste Teil der vierten Staffel. Rund einen Monat später folgte der zweite Teil.

Grund für die verlängerte Wartezeit waren unter anderem Streiks, die die Dreharbeiten und Produktion aufgehalten haben. Da diese aber bereits abgeschlossen sind, ist es gut möglich, dass „Emily in Paris“ noch 2025 startet.

Kein Paris für Emily? Handlung der fünften Staffel

Keine Sorge, Emily wird auch weiterhin in der Stadt der Liebe unterwegs sein. Das bestätigte der Serien-Schöpfer Darren Star gegenüber Tudum:

We’re thrilled with the incredible response to this season of Emily in Paris and excited to return for a fifth to continue Emily’s adventures in Rome and Paris!

Allerdings wird mit dem neu eröffneten Büro der Agence Grateau in Rom definitiv ein Fokus auf Italien liegen. Ganz zu Gunsten von Emily, denn diese hat zwischen Pasta, Kolosseum und Vespas eine neue Romanze gefunden.



Star erläutert weiter, dass die frische Beziehung zu Marcello eine große Rolle in der fünften Staffel spielen wird.

I feel like they have a real spark and a real connection and a real romantic connection. A lot of that’s going to continue to play out next season.

Mit Gabriel, der jetzt doch realisiert hat, dass er Emily an seiner Seite haben will, ist das Beziehungs-Dreieck vollendet. Wird sich der Koch nach Rom begeben, um Emily von sich zu überzeugen? Wird Marcello das einfach so geschehen lassen und vor allem: wie entscheidet sich Emily? Sobald wir mehr über „Emily in Paris“ Staffel 5 wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

