Eminem Tour 2025/26: Fakten, Gerüchte & Warnung vor Fake-Tickets

Sechs Jahre sind seit Eminems letzter Tour vergangen und immer wieder brodeln die Gerüchte um neue Konzerte. Zuletzt machten Posts die Runde, wonach der US-Rapper sogar mit Snoop Dogg, Dr. Dre und 50 Cent auf große Welttournee gehen soll. Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter?

Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und 50 Cent in London? Vorsicht vor Fake-Ankündigungen

Dass die Vorfreude auf eine kommende Eminem Tour bei vielen Fans groß ist, nutzen manche Seiten gerne aus. Insbesondere auf Facebook kündigt die Seite „Rapper Vibe Nation“ immer wieder gerne Tourneen des US-Rappers an. So auch Anfang 2025, als Eminem angeblich mit 50 Cent am 9. September 2025 auftreten sollte:

Im September 2025 behauptete dieselbe Facebook-Seite, dass Eminem zusammen mit 50 Cent, Dr. Dre und Snoop Dogg 2026 auf Welttournee gehen wird. Ziel – unter anderem – London:

Von offizieller Seite wurde diese Tournee, Stand September 2025, nicht bestätigt und scheint erneut ein Fake zu sein. Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, erfahrt ihr davon hier auf GIGA. Nehmt euch also in Acht, was mögliche Ticketangebote oder Ähnliches angeht, die nicht von einer offiziellen Quelle kommen.

Generell solltet ihr euch nicht auf eine willkürliche Facebook-Seite verlassen, wenn es um Ankündigungen dieser Art geht. Achtet lieber auf die offiziellen Social-Media-Kanäle von Eminem, wie Instagram, oder schaut bei uns vorbei, um alles über eine mögliche Eminem Tour zu erfahren.

Geht Eminem auf Tour in Deutschland?

Ein Blick zurück zeigt: Eminem war in den letzten Jahren selten auf deutschen Bühnen zu sehen. Für sein 2020 erschienenes Album „Music To Be Murdered By“ verhinderte die Corona-Pandemie eine geplante Tour.

Sein bislang letztes Deutschland-Konzert fand 2018 in Hannover statt – damals war das Event innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft.

„Murdergram Deux“-Video mit LL Cool J

Zeitgleich zu den Video Music Awards 2024 erschien ein neues Feature von Eminem und LL Cool J. Die beiden Rap-Legenden haben mit dem Collab laut ihren Fans den Hip-Hop wiederbelebt – Referenzen, Fan-Service und ein lyrisches Fest warten in dem neuen Song auf euch. Seht am besten selbst:

„The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ feiert Release

„The Death of Slim Shady“ auf Apple Music

Die Spekulationen um den Release von Eminems zwölften Studioalbum häuften sich. Ein Release im Sommer 2024 wurde angeteasert und ist bestätigt – „The Death of Slim Shady“ erschien am 12. Juli 2024. Die gute Nachricht kam mit einem kurzen Clip, den Eminem auf YouTube teilte:

Zuletzt wurde Ende Mai als Releasedate vermutet, da Eminem am 20. Mai einen recht kryptischen Post auf X veröffentlichte. Das Datum der „Nachricht“, die in dem Post versendet wurde, ist der 31. Mai 2024, woraufhin Fans schnell die Vermutung aufstellten, dass das Album an diesem Tag veröffentlicht wird. Zwar wurde nicht die gesamte Platte an dem Tag veröffentlicht, dafür aber eine Single aus dem Album: Houdini.

„The Death of Slim Shady“ auf Amazon Music

Trackliste von „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“

Kurz vor dem offiziellen Release von Eminems neuen Album, erscheint auch schon die Trackliste. Neben den Tobey und Houdini, die als Vorbereitung auf das Album veröffentlicht wurden, finden sich 17 – 14, wenn man die Skits außen vornimmt – weitere Tracks:

Renaissance Habits Trouble Brand New Dance Evil All You Got (skit) Lucifer Antichrist Fuel Road Rage Houdini Breaking News (skit) Guilty Conscience 2 Head Honcho Temporary Bad One Tobey (feat. Big Sean and BabyTron) Guess Who’s Back (skit) Somebody Save Me

Mit dabei ist eine Fortsetzung von Eminems 1999 veröffentlichten Song „Guilty Conscience“, in welchem Dr. Dre involviert war. Ob der Song neu aufgelegt wird oder eine tatsächliche Fortsetzung darstellt, erfahrt ihr mit dem Release von Eminems neuen Album.