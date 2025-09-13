Endlich, Spotify! Neues Feature behebt nerviges Streaming-Problem

Mit diesen Features bekommt ihr mehr Kontrolle über eure Spotify-Playlists.

Spotify spendiert seiner App neue Filter und Funktionen, mit denen ihr eure Lieblingssongs besser durchforsten und ordnen sowie neue Lieder entdecken könnt. Besonders diejenigen, die sich über häufige Wiederholungen ärgern, könnten hier profitieren.

Neu bei Spotify: Smart Filter und Snooze-Option

Mit Smart Filters bekommt ihr in Zukunft bei Spotify neue Filter, mit denen ihr eure Bibliothek unterteilen könnt – und zwar nach Genres, Stimmungen und passenden Aktivitäten.

So sehen die Smart Filter bei Spotify aus. (© Spotify)

Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, Songs in euren Playlisten stummzustellen und damit beim nächsten Mal zu überspringen. Falls ihr noch länger auf einen bestimmten Track verzichten möchtet, könnt ihr ihn auch 30 Tage lang wegsnoozen.

Zunächst rollt Spotify die neuen Features nur in englischsprachigen Regionen aus – Kanada, USA, UK, Südafrika, Irland und Neuseeland. Es ist noch nicht bekannt, wann auch der Rest der Welt davon profitieren kann. Hoffentlich wird es möglichst bald auch in Deutschland ankommen. (Quelle: Spotify)

Spotify löst mein nerviges Playlist-Problem Ich bin ständig in der Situation, dass ich eine umfangreiche Playlist bei Spotify starte – und trotz des Shuffle-Modus im Wesentlichen bei jedem Neustart die gleichen Lieder laufen. Genau aus diesem Grund würde ich vor allem die Snooze- und Überspring-Funktion begrüßen – denn damit könnte ich Songs, die ich zu oft gehört habe, erst einmal hinten anstellen, ohne sie komplett aus der Playlist streichen zu müssen. Wenn Spotify von sich aus seine furchtbar ineffektive Shuffle-Funktion verbessern würde, wäre dies zwar noch besser, aber immerhin bietet der Streaming-Anbieter so einen Umweg zum gleichen Ziel an. Besser als nichts. Ob die neuen Smart Filter dagegen wirklich den perfekten Soundtrack zu allen Lebenslagen zusammenstellen, muss sich erst noch zeigen – es könnte natürlich stark daran hängen, welche Songs sich in eurer Bibliothek befinden. Gregor Elsholz

