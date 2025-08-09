Entdeckt die Underdogs auf Spotify: Diese 4 Songs von Eminem werden am wenigsten gestreamt

Eminem ist einer der bekanntesten Rapper weltweit und seine Erfolge sprechen für sich. Doch wer kennt die weniger glänzenden Momente seiner Karriere? Hier sind seine größten Flops auf Spotify.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Eminem: Vom Underdog zum Weltstar

Der super erfolgreiche Rapper Eminem, oder auch Marshall Bruce Mathers, wie er im echten Leben heißt, wurde 1972 in Detroit geboren. Er kommt aus schwierigen Verhältnissen und hat sich schon früh der Musik und dem Rap zugewandt. In den späten 90er-Jahren kam es zu seinem Durchbruch.

Anzeige

Heute kennt ihn quasi jeder Mensch und wahrscheinlich kann auch fast jeder den Refrain des einen oder anderen Eminem-Hits. Seine Megaerfolge „Without you“ (auf Spotify), „Lose Yourself“ (auf Spotify) oder „Mockingbird“ (auf Spotify) sind weltweit durch die Decke gegangen und knacken alle die Milliarden Streams. Doch wer kennt auch seine weniger bekannten Songs?

Die vier größten Eminem-Flops

Abseits seines Ruhmes gibt es natürlich auch bei Eminem ein paar Songs, die nicht so viel Anklang finden. Wenn ihr echte Fans seid, dann kennt ihr diese bestimmt auch. Für alle Neuentdecker gibt es vielleicht den einen oder anderen unbekannten Eminem Song, der euch begeistert. Das sind die Flop 4 auf Spotify:

Anzeige

„My 1st Single“ (2000)

In „My 1st Single“ singt Eminem darüber, dass der Song seine erste Single sein sollte – war es in Wirklichkeit aber nicht. Sein größter Hit wurde es auch nicht, sondern laut Kworb.net mit nur 151 täglichen Streams auf Spotify (Stand August 2025) sein am wenigsten gestreamte Song.

„Just Don't Give a F**“ (1999)

Die eigentliche Debütsingle des US-Rappers, bekannt als „Just Don’t Give a F**“, markiert den Beginn seiner Karriere als Slim Shady. Laut seinem Buch „Angry Blonde“ war dies der erste Song, in dem Eminem sein Alter Ego Slim Shady zum Leben erweckte.

Anzeige

„Campaign Speech“ (2016)

Der fast achtminütige Song „Campaign Speech“ gehört zu Eminems längsten Tracks und kommt ohne Refrain aus. Stattdessen besteht er aus einer einzigen Strophe, die auf Spotify immerhin 467 Mal täglich gestreamt wird.

„Shady Narcotics“ (2006)

„Shady Narcotics“ wurde 2006 als Teil des Sampler-Albums „The Re-UP“ veröffentlicht. Der Song wird auf Spotify täglich rund 588 Mal aufgerufen.

Nichtsdestotrotz werden auch diese Songs oft auf Spotify angehört und sind alle auf ihrer Weise super catchy. Hört doch mal rein! Vielleicht ist ja euer neuer Lieblings-Eminem-Song dabei!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.