Er hat als Superman eine ganze Generation geprägt – so sieht der Smallville-Star heute aus

10 Jahre lang war er Superman, heute lebt er ein ganz anderes Leben.

Er war über 10 Jahre lang das Gesicht von Superman und hat Serienfans auf der ganzen Welt begeistert: Tom Welling. Durch die Serie Smallville wurde er zum Star. Irgendwann geriet seine Karriere allerdings in Stocken und deswegen fragen sich viele Fans: Was macht der Schauspieler heute?

Von Superman zum B-Movie-Actionstar

Als Smallville 2001 an den Start ging, hat wohl niemand damit gerechnet, dass die Serie rund um einen jungen Superman es auf beachtliche 217 Folgen bringen würde. Für seinen Hauptdarsteller Tom Welling war diese Rolle ein Durchbruch über Nacht, der ihn für die nächsten 10 Jahre beschäftigen sollte.

Tom Welling bei einem Event im Sommer 2025. (© Getty Images / Thomas Cooper)

Während die Serie noch lief, konnte man Welling auch in einigen bekannten Kinofilmen sehen. Darunter die Komödie Im Dutzend Billiger und im desaströsen Remake zum Horrorfilm The Fog. Nach dem Ende von Smallville kam aber auch die Film-Karriere von Welling fast zum Erliegen. Große Rollenangebote blieben weitestgehend aus – mit einer Ausnahme: von 2017 bis 2018 war Welling in der beliebten DC-Serie Lucifer für 19 Folgen zu sehen.

Seitdem ist es wesentlich ruhiger um Welling geworden. Inzwischen sieht man ihn eigentlich nur noch in günstig produzierten Actionfilmen aus der dritten Reihe, die auf Plattformen wie IMDb vernichtende Wertungen erhalten. Apropos IMDb, laut der Seite ist für die Zukunft auch derzeit nichts weiter geplant. Gut möglich also, dass Welling die Film- und TV-Welt ganz hinter sich gelassen hat (Quelle: IMDb).

Heute lebt Tom Welling als Rancher in den USA

Ganz weg ist Tom Welling allerdings nicht. Der einstige Superman ist ein gerne gesehener Gast auf diversen Fan-Conventions und teilt viele private Momente mit seinen 1,4 Millionen Followern auf Instagram. So lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern offenbar glücklich auf einer Ranch in den USA (Quelle: Instagram).