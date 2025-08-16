Er kam mit einem Armband, sie mit einem Album: Taylor Swift teilt gleich doppelt aus

Taylor Swift hat im Podcast „New Heights“ der Kelce-Brüder nicht nur ihre eigene Liebesgeschichte erzählt – sie hat auch gleich ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ vorgestellt. Und dabei wurde es ganz schön filmreif.

Travis Kelce & Taylor Swift: Eine Lovestory mit Ghettoblaster-Vibes

Zu Gast im NFL-Podcast „New Heights“, moderiert von Jason und Travis Kelce, kam Swift richtig ins Plaudern. Sie erzählte eine Szene aus dem Beginn ihrer Beziehung, die sie an eine legendäre Filmszene aus dem 80er-Kultfilm „Say Anything“ erinnerte:

„Er stand da wie vor meinem Fenster mit einem Ghettoblaster und sagte: Ich will dich daten!“ (Quelle: „New Heights“ , frei übersetzt von GIGA) Taylor Swift

Was sie meint: Im Film hält Hauptfigur Lloyd Dobler (gespielt von John Cusack) einen Ghettoblaster über den Kopf, um seine Liebe zu beweisen. Travis Kelce stand zwar nicht wortwörtlich vor Swifts Fenster, aber sein Flirtversuch war nicht weniger kreativ.

Kelce, Swift und ein Armband mit Telefonnummer

Im Juli 2023 besuchte Kelce ein Konzert der Eras Tour. Wie es bei Swifties Tradition ist, wollte er ihr ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer schenken. Doch das geplante Meet-and-Greet kam nicht zustande.

„Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen und macht es zu jedermanns Problem.“ (Quelle: „New Heights“ , frei übersetzt von GIGA) Taylor Swift

Anstatt die Sache abzuhaken, erzählte Kelce im „New Heights“-Podcast von der verpassten Chance, ohne zu ahnen, dass Swift selbst zuhörte. In ihren Worten war diese Geschichte so romantisch, dass es sie an die Say-Anything-Szene erinnerte.

Für alle, die den Film nicht kennen: „Say Anything“ (1989) ist ein romantisches Drama von Regisseur Cameron Crowe. Die Szene mit dem Ghettoblaster unter dem Fenster zählt zu den bekanntesten Liebesgesten der Filmgeschichte, die die Popkultur über Jahrzehnte hinweg geprägt hat.

Taylor Swift kündigt „The Life of a Showgirl“ an

Neben den privaten Geschichten hatte Swift im Podcast auch große berufliche Neuigkeiten: Sie nutzte die Episode für die Vorstellung ihres 12. Studioalbums – oder auch TS12. Während der Aufnahme holte sie eine mintgrüne Aktentasche mit den Initialen „T.S.“ hervor und verkündete den Titel: „The Life of a Show Girl“

Ein wenig gedulden müssen sich Fans dennoch: TS12 erscheint am 3. Oktober 2025 und bringt einen Song mit „Manchild“-Sängerin Sabrina Carpenter mit sich.

Das steckt hinter dem Album

Swift verriet, dass sie schon während ihrer Europa-Termine der „Eras Tour“ am Album gearbeitet hat:

„Es fühlt sich energetisch in etwa so an, wie mein Leben sich angefühlt hat. Dieses Album erzählt davon, was hinter den Kulissen in meinem Inneren passiert ist, während dieser Tour – die so überschäumend, elektrisierend und voller Leben war.“ (Quelle: „New Heights“ , frei übersetzt von GIGA) Taylor Swift

Damit macht die Sängerin klar, dass „The Life of a Showgirl“ nicht nur ein Studioprojekt ist, sondern direkt, inhaltlich wie auch emotional, mit einer der größten Tourneen ihrer Karriere verknüpft ist.

FAQ Wer ist Travis Kelce? Ein NFL-Superstar, Tight End bei den Kansas City Chiefs. Spätestens seit 2023 ist er auch bei den Swifties bekannt. Seit wann sind Taylor und Travis ein Paar? Offiziell zeigte sich das Paar im Oktober 2023. Was hat es mit den Freundschaftsarmbändern auf sich? Diese sind ein Fan-Ritual bei der Eras Tour. Fans basteln sie selbst und tauschen sie auf Konzerten aus. Kelce nutzte diese Geste für seinen Flirtversuch.

Die komplette Tracklist von „The Life of a Showgirl“

Für alle, die sofort wissen wollen, was sie erwartet, haben wir die gesamte Tracklist von TS12 für euch:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Ganz in der Manier von Taylor Swift, kommt „The Life of a Show Girl“ nicht nur mit einem Cover:

Wo gibt’s das Album zum Vorbestellen?

Auf der offiziellen Webseite von Taylor Swift könnt ihr „The Life of a Showgirl“ bereits vorbestellen. Vier Versionen stehen zur Auswahl je 19,99 €. Einige davon sind allerdings schon ausverkauft. Schnell sein lohnt sich.