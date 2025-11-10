Er war vor 45 Jahren einer der größten TV-Stars – so sieht der Magnum-Darsteller heute aus

Schauspieler Tom Selleck kennt man als Privatermittler Magnum, Polizeichef von New York, aber auch als echten Wasserdieb.

Schnurrbart, Hawaiihemd und immer super cool: In seiner Rolle als Magnum wurde Schauspieler Tom Selleck in der gleichnamigen Serie zur TV-Legende. Von 1980 bis 1988 spielte er den Privatdetektiv in ganzen 162 Folgen. Seitdem hat sich viel getan und Selleck ist sogar selbst einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.

Die letzten 14 Jahre war Tom Selleck Polizeichef

Der einstige „Sexiest Man of America“ hat in den letzten 45 Jahren in diversen Filmen und Serien mitgespielt – um ein Haar wäre er sogar Indiana Jones geworden. In der Realität wurde er durch sein Magnum-Branding aber oft in Rollen gecastet, die ebenfalls im Polizei- und Ermittler-Milieu angesiedelt sind. Besonders erwähnenswert ist hier die Jesse-Stone-Reihe, wo Selleck den titelgebenden Protagonisten in bisher neun Fernsehfilmen gemimt hat. Laut IMDb befindet sich ein neuer Ableger sogar gerade in Produktion.

Tom Selleck Ende 2024 bei einem Event in New York. (© IMAGO / NurPhoto)

Krimi-Fans kennen Selleck aber auch als Frank Reagan in der Serie Blue Bloods – Crime Scene New York, die hierzulande über Kabel Eins ausgestrahlt wurde. In der Polizei-Serie spielt Selleck den Chef des New York City Police Department.

Die Serie ging nach 293 Folgen im Dezember 2024 zu Ende und war somit Sellecks Hauptbeschäftigung in den letzten 14 Jahren. Gut möglich, dass der Schauspieler es in Zukunft also etwas ruhiger angehen lässt, immerhin ist Tom Selleck inzwischen 80 Jahre alt und lebt mit seiner Frau auf einer Avocado-Farm.

Ist Tom Selleck ein frecher Wasserdieb?

Obwohl Selleck in Filmen und TV-Serien in der Regel auf der Seite des Gesetzes stand, kam er privat selbst in Schwierigkeiten. So soll er 2015 Wasser im großen Stil geklaut haben, während in Kalifornien eine Dürre herrschte. Der Fall wurde allerdings außergerichtlich geklärt, weshalb es nie zur Verurteilung kam (Quelle: The Hollywood Reporter).