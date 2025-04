Erste Bilder des Oblivion-Remasters aufgetaucht: Mein Rollenspiel-Traum wird endlich wahr

Gebt mir Oblivion!

The Elder Scrolls 4: Oblivion wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben – immerhin ist es das erste Open-World-RPG, das ich jemals gespielt habe. Inzwischen ist es allerdings doch etwas in die Jahre gekommen. Das Remaster ist jetzt die perfekte Gelegenheit für mich, um nach Cyrodiil zurückzukehren.

Ich hoffe nur, dass auch in der Neuauflage etwas des typischen Bethesda-Chaos erhalten bleibt. Ich will die unsinnigen Gespräche mit und zwischen NPCs nicht verlieren!