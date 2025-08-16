Es muss nicht immer Netflix sein: Chinesische Alternative bietet Filme und Serien legal und kostenlos an

iQIYI ist ein absoluter Big Player im Streaming-Business und vielleicht sogar besser als Netflix. Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Als der beliebte Anime Super Cube vor Kurzem auf iQIYI gestartet ist, war mein erster Gedanke: Was zur Hölle ist iQIYI? Der chinesische Streamingdienst ist in Deutschland zwar nahezu unbekannt, verzeichnet aber rund 500 Millionen aktive Nutzer. Zum Vergleich: Netflix bringt es nur auf rund 300 Millionen aktive Nutzer (Quelle: Statista).

Anzeige

Habt ihr schon mal von iQIYI gehört?

Noch überraschter war ich dann, als ich festgestellt habe, dass der Streamingdienst ganz regulär in Deutschland abrufbar ist und die dazugehörige App sogar bei uns im Google Play Store zur Verfügung steht (im Play Store ansehen). Auch über meinen Smart-TV ließ sich iQIYI blitzschnell installieren. Und weil ich von Natur aus neugierig bin, habe ich mich auf der Plattform erstmal gründlich umgesehen.

Das Ergebnis: Mir hat sich eine völlig neue Serien- und Filmwelt eröffnet. Auf iQIYI laufen überwiegend chinesische Produktionen, aber auch südkoreanische, japanische oder thailändische Serien und Filme sind auf der Plattform zu Hause.

Die Genre-Palette deckt nahezu alles ab, was das Herz begehrt: also romantische Komödien, düstere Krimis, Animes und Reality-Shows. Ein besonderer Fokus liegt aber auf historischen Dramen, Fantasy-Spektakeln und Monster-Filmen. Oft ist es aber auch ein Mix aus den genannten Genres. Von Hochglanzproduktionen bis Trash ist so ziemlich alles dabei.

Anzeige

Besonders beliebt auf iQIYI: dramatische Romanzen wie My Journey to You:

Die Vor- und Nachteile von iQIYI auf einen Blick

Besonders angetan hat mich aber das Konzept. In einen Großteil der Produktionen kann man nämlich kostenlos und ganz ohne Anmeldung reinschauen. Die ersten Episoden sind nämlich fast immer gratis. Teilweise sind aber auch ganze Serien und Filme kostenlos im Programm. Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen. Wer gratis schaut, muss folgendes beachten:

Filme und Serien bieten nur eine Auflösung von 720p

Am Anfang steht immer ein Werbeblock (60 bis 80 Sekunden)

Anzeige

Wer hingegen eine Serie vollständig sehen will, keinen Bock auf Werbung hat oder Full HD genießen will, muss mindestens 5,99 Euro pro Monat zahlen. Im Vergleich zur westlichen Konkurrenz ist das aber ein durchaus moderater Preis.

Eine größere Hürde ist da womöglich die Sprache. Ich selbst habe als langjähriger Anime-Fan kein Problem mit Untertiteln, aber interessierten Serien- und Filmfans muss eins klar sein: Sämtliche Produktionen werden in ihrer jeweiligen Landessprache ausgetrahlt. Einzige Option: englische Untertitel.

Wer also Lust hat seinen Horizont zu erweitern, sollte meiner Ansicht nach iQIYI eine Chance geben. Gerade, weil der Anbieter ein wirklich faires Konzept hat. Ich selbst habe aktuell noch keinen Cent ausgegeben und trotzdem schon in diverse Serien reingeschnuppert. Insofern ist der chinesische Streaming-Gigant ohne Frage eine spannende Alternative zu Netflix, Amazon und Co.