„Es reicht“: YouTuberin Anni The Duck schießt mit neuem Video zurück

Die Influencerin Anni The Duck meldet sich mit einem neuen Video auf YouTube zurück, indem sie auf diverse Anschuldigungen eingeht. Es geht um angebliche Gewalt, eine vermeintliche Sex-Party und viele Lügen.

YouTube-Skandal geht in die nächste Runde

Die Influencerin Anissa Baddour, besser bekannt als Anni The Duck, hat nach einer dreimonatigen Pause ein neues Video auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. In dem rund 30-minütigen Video mit dem Titel „Es reicht“ geht sie auf diverse Anschuldigungen gegen ihre Person ein.

Anni The Duck steht seit Monaten in der öffentlichen Kritik. Ihr wurde von zahlreichen YouTubern, Streamern und Weggefährten Psycho-Terror und missbräuchliches Verhalten vorgeworfen. In dem neuen Video äußert sich Anni aber vor allem zum letzten Video von Mowky (zum Video auf YouTube), die den sprichwörtlichen Stein erst ins Rollen gebracht hatte.



Laut Anni habe Mowky wiederholt gelogen und Anni ganz bewusst in ein schlechtes Licht gerückt. Um diese Aussage zu untermauern, zeigt Anni im Video mehrere WhatsApp-Screenshots, die mehr Kontext offenbaren als das ursprüngliche Video von Mowky.



Anni begründet das Verhalten ihrer ehemaligen Freundin mit dem unbedachten Absetzen von Medikamenten. Auch die ominöse Sex-Party wird von der Influencerin angesprochen. Hierbei habe es sich aber nur um eine harmlose, wenngleich auch recht frivole Runde unter Freunden gehandelt.

So reagieren die Zuschauer auf das neue Video

Während populäre Meinungs-Vlogger wie KuchenTV oder AlphaKevin durch das neue Video der Influencerin bereits vor Aufregung Schnappatmung bekommen, ist die Community ein weiteres Mal gespalten.



Die eine Hälfte ergötzt sich am YouTube-Drama und holt schon mal das Popcorn raus, während die andere Hälfte keine Ahnung mehr hat, wem man noch Glauben schenken kann.



Zumal jetzt schon klar sein dürfte, dass dieser Skandal noch lange nicht zu Ende ist und die Antwort von Mowky bald folgen wird. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.



