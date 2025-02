ESC 2025: Alle Teilnehmer – diese Länder & Künstler sind dabei

24 / 39

Nina Žižić ist die Vertreterin, welche für Montenegro in Basel an den Start gehen wird. Die Kandidatin präsentiert den Titel „Dobrodošli“. Für die Sängerin ist es bereits der zweite Auftritt bei einem ESC. 2013 trat sie bereits mit der Hip-Hop-Band Who See in Malmö auf.

Nina Žižić – Steckbrief: