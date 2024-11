ESC-Vorentscheid 2025: Wer singt für Deutschland?

Der ESC-Vorentscheid 2025 ist in trockenen Tüchern und es wird schon bald entschieden, wer für Deutschland in Basel singt. Alle Infos zu dem Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Basel findet ihr hier.

Stefan Raab, RTL und ARD suchen den deutschen ESC-Teilnehmer

Unter dem Namen „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ sucht Stefan Raab den nächsten ESC-Teilnehmer, der für Deutschland in Basel auf die Bühne tritt. Über vier Shows hinweg wird dabei aus zahlreichen Künstlern der Teilnehmer gesucht. Drei von den vier Sendungen werden ab dem 14. Februar 2025 bei RTL ausgestrahlt. Das Finale findet am 1. März im Ersten statt.



Alle Sendetermine findet ihr im Folgenden:

Show: Freitag, der 14. Februar 2025 auf RTL Show: Samstag, der 15. Februar 2025 auf RTL Show: Samstag, der 22. Februar 2025 auf RTL Show: Samstag, der 1. März 2025 um 20:15 im Ersten

Mehr als 3000 Bewerber für das deutsche ESC-Ticket

Der Ansturm auf das ESC-Ticket 2025 ist groß. Insgesamt haben sich 3281 Künstler – egal ob solo, als Band oder Duo – für die Show beworben. Am 28. November 2024 war der Einsendeschluss der Bewerbungen bei Raab Entertainment. Zwischen ihnen befinden sich nicht nur etablierte Musiker, sondern auch unentdeckte Talente. Rund 20 Prozent der Bewerbungen stammten von Bands, während der älteste Bewerber 83 Jahre alt ist.



Aus den mehr als 3000 Bewerbungen werden 24 Acts ausgewählt, die während des deutschen Vorentscheids um das beliebte ESC-Ticket kämpfen. In den ersten beiden Shows werden jeweils 12 Acts auftreten – in der dritten Sendung werden dann die Finalisten ausgewählt. Das erklärte Raab während der Pressekonferenz am 31. Oktober 2024:

Der Vorentscheid: Wie wird für den deutschen ESC-Act gewählt?

Während der ersten drei Shows kann das Publikum nicht für seine Favoriten stimmen. Innerhalb dieser Vorrunden entscheidet lediglich die Jury um Stefan Raab, sowie der Moderator selbst. Welcher Act jedoch als deutscher ESC-Teilnehmer nach Basel geht, entscheidet während des Finales das Publikum. Hier können also alle Zuschauer selbst wählen.



Für den deutschen Act im Rahmen des Eurovision Song Contest kann dann wie gewohnt per SMS, ESC-App oder Televoting gestimmt werden. Wer im Übrigen live in Basel dabei sein will, hat mehrere Chancen, alle Acts vom ESC 2025 zu sehen. Alternativ seht ihr das Finale Mitte Mai im TV und Stream.

