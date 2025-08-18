Euer Voting kann die Story von „To Be Hero X“ Staffel 2 mitbestimmen

Fans von „To Be Hero X“ können aktiv am Verlauf der zweiten Staffel mitwirken und ihr Fan-Voting für ihre Lieblingshelden abgeben. Wann die zweite Staffel kommt und wie das Voting abläuft, verraten wir euch hier.

Wann kommt „To Be Hero X“ Staffel 2?

Bislang ist die zweite Staffel von „To Be Hero X“ noch nicht bestätigt. Die erste Staffel startete im Anime-Frühling 2025 und befindet sich zurzeit in den letzten Zügen. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Die erste Season könnt ihr unter anderem auf Crunchyroll schauen. Dort könnt ihr sie im Originalton mit deutschen Untertiteln oder in deutscher Synchronisation sehen.

Obwohl die „To Be Hero X“ Staffel 2 noch nicht bestätigt ist, spricht vieles für eine Fortsetzung. Fans können in einem Voting über das Helden-Ranking mitbestimmen und sollen damit angeblich Einfluss auf die zweite Staffel nehmen.

Wie funktioniert das Voting für „To Be Hero X“ Staffel 2?

Die erste Staffel bereitet gerade den Turnier-Arc vor, bei dem die besten und beliebtesten Helden gegeneinander antreten. Das Voting bestimmt, auf welchen Rängen die Helden landen und mit welchem Vertrauenswert sie ins Turnier starten. Somit wird auch indirekt ihre Stärke bestimmt.

Um eure Stimme abgeben zu können, müsst ihr einen Bilibili-Account haben. Nachdem ihr einen Account erstellt habt, müsst ihr zunächst einige Aufgaben erfüllen, zum Beispiel Videos anschauen, um Punkte zu sammeln. Manche Aufgaben könnt ihr täglich wiederholen, andere nur einmal.

Habt ihr genug Punkte gesammelt, könnt ihr sie im Voting einsetzen und für eure Lieblingshelden abstimmen. Hierdurch erhöht sich der Vertrauenswert und die jeweilige Stärke.

Das Ranking am Ende des Votings bedeutet übrigens nicht automatisch, dass der Gewinner danach dann feststehen würde. Denn wer die Serie kennt, weiß, dass nicht nur Vertrauenswert und Stärke über den Sieg entscheiden. Die Macher haben auch andere Mittel und Wege haben, auch Akteure mit niedrigerem Ranking gewinnen zu lassen.