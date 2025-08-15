Fallout Staffel 2: Amazon zeigt Fans, was sie sehen wollen

Gute Nachrichten für alle Fallout-Fans.

Update vom 15. August: IGN zeigt das neue Poster für die zweite Staffel der beliebten Fallout-Serie. Fans der RPG-Reihe können einen Blick auf die drei Protagonisten werfen. Sie alle scheint es in die berüchtigte Stadt New Vegas zu verschlagen, deren Umrisse bereits im Hintergrund zu erkennen sind. Das gleichnamige Fallout: New Vegas gilt bei vielen Fans als das beste Fallout-Spiel. Dementsprechend sind die Erwartungen hoch. Die zweite Staffel von Fallout spielt in New Vegas. (© IGN/ Amazon)

Originalmeldung vom 13. Mai:

Fallout-Serie: Es geht noch dieses Jahr weiter

Die Fallout-Serie kommt zurück und das sogar schon dieses Jahr. Variety gibt überraschend bekannt, dass die zweite Staffel der Videospieladaption bei Amazon Prime Video im Dezember 2025 erscheinen soll. Das konkrete Datum gibt es bisher noch nicht.

Das ist aber nur die erste gute Neuigkeit für Fans der Serie. Amazon hat auch einen ersten kurzen Teaser veröffentlicht. Dort sehr ihr Lucy MacLean (gespielt von Ella Purnell) und den Ghul (gespielt von Walton Goggins). Zusätzlich könnt ihr auch einen weiteren Blick auf das postapokalyptische Las Vegas werfen. Für Fallout-Fans ist die Stadt als Hauptaustragungsort aus Fallout: New Vegas bekannt, das von vielen als bestes Fallout-Game angesehen wird.

Fallout bekommt eine dritte Staffel

Wir sind mit den guten Nachrichten aber immer noch nicht fertig. Obwohl die zweite Staffel Fallout noch Monate entfernt ist, hat Amazon bereits eine dritte Staffel bestätigt. Die Abenteuer der Überlebenden in der radioaktiven Wüste sind also noch lange nicht vorbei.

Inzwischen wissen wir auch, wie viele Staffeln Fallout insgesamt bekommen könnte. Aaron Moten, der Schauspieler von Maximus, hat verraten, dass es fünf oder sechs Staffeln dauern könnte, um die Geschichte der Charaktere fertig zu erzählen.

Anfang des Jahres hatten Waldbrände in den USA die Dreharbeiten der Fallout-Serie noch verzögert. Trotzdem gelingt Amazon der Release noch dieses Jahr. Fans der Videospiele müssen sich währenddessen in Geduld üben. Fallout 5 ist noch weit entfernt. Auch Gerüchte über ein Remake/ Remaster von Fallout 3 wurden bisher noch nicht von Bethesda bestätigt.

