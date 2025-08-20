Fallout Staffel 2: Eine Sekunde im Trailer lässt Fans ausflippen

Fallout: New Vegas ist zurück.

Amazon und Bethesda zeigen einen ersten Teaser-Trailer für die zweite Staffel von Fallout (siehe oben). Lucy und den Ghul verschlägt es diesmal nach New Vegas, wo einige Easter Eggs aus dem gleichnamigen Rollenspiel warten. Ein besonderes Highlight für Fans: Caesar’s Legion ist zurück.

Fallout: Caesar’s Legion taucht in Prime-Serie auf

Im Trailer tauchen die Legionäre nur eine Sekunde lang auf. Trotzdem sorgen die rot gekleideten Kämpfer im Fallout-Reddit für Diskussionen. In welchem Umfang und in welcher Funktion, wird Caesar’s Legion in der Handlung auftreten? Laut dem Trailer muss sich Lucy mit der Truppe herumschlagen, die es mit Moral meist nicht so genau nimmt.

Caesar’s Legion aus der Fallout-Serie (© Amazon)

Viele Easter Eggs für treue Fallout-Fans

Neben Caesar’s Legion freuen sich Fans darauf, Las Vegas und New Vegas in Live-Action bestaunen zu können. Auch der mysteriöse Robert House wird in der Serie eine wichtige Rolle spielen und soll mit dem Beginn des atomaren Krieges in Verbindung stehen.

Auch der Rest des Trailers ist ein Traum für Fallout-Fans. Da wären das Casino Lucky 38, die Dino-Statue aus Novac, in der sich Lucy versteckt, und endlich eine lebendige Todeskralle, ein tödlicher Gegner aus dem Rollenspiel

Die zweite Staffel scheint auch die Struktur der ersten zu übernehmen, die teilweise in der atomaren Apokalypse und teilweise in der Zeit vor dem Krieg gespielt hat.

Die zweite Staffel Fallout startet am 17. Dezember auf Amazon Prime Video. Die dritte Staffel ist ebenfalls bereits bestätigt.

Ich hab Lust auf mehr Fallout! Ich bin nicht der größte Fallout-Fan, doch der Trailer für die zweite Staffel macht richtig Laune. Noch spannender als das verrückte New Vegas finde ich aber die Geschichte vor dem Krieg. Die Verschwörungen rund um den Start des Krieges haben mich schon in der ersten Staffel gepackt. Gleichzeitig wäre jetzt der perfekte Moment, um ein neues Fallout zu veröffentlichen oder zumindest anzukündigen. Neue RPGs aus der Reihe scheinen aber noch weit weg zu sein. Martin Hartmann

