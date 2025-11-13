Fallout Staffel 2: Neuer Trailer zeigt New Vegas zwischen Bürgerkrieg und Philosophie

Die Fallout-Serie ist eingeschlagen wie eine … Atombombe. Schon kurz nach dem Release der ersten Staffel hat Amazon direkt Staffel 2 von Fallout bestätigt und es geht nach New Vegas! Der neueste Trailer und wann die neuen Folgen erscheinen, seht ihr hier.

Neuer Trailer fährt die ganz großen Geschütze auf

Nur noch etwa einen Monat bis zum Release der zweiten Staffel von „Fallout“. In den 158 Sekunden des neuen Trailers prasseln viele Eindrücke auf den Zuschauer ein. Von den Rockabilly-Ghouls „Kings“ über den „Yes Man“ bis zum Bürgerkrieg in New Vegas fährt die nächste Staffel ganz große Geschütze auf. Aber seht selbst:

Wann kommt Fallout Staffel 2?

Trotz einiger Hürden, wie den Waldbränden in Südkalifornien, konnte die zweite Staffel erfolgreich Anfang Mai 2025 abgedreht werden. „Fallout“ Staffel 2 wird ab dem 17. Dezember 2025 exklusiv bei Prime Video zu sehen sein (Quelle: Amazon). Außerdem wurde ebenfalls Staffel 3 bereits offiziell bestätigt.

Fallout bei Amazon Prime Video sehen

Erster Trailer zur neuen Staffel

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live hat Amazon Prime Video den ersten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von „Fallout“ veröffentlicht:

Dreharbeiten durch Waldbrände gestoppt

Es ist alles andere als lustig – aber schon etwas ironisch: Die Dreharbeiten der postapokalyptischen Serie mussten aktuell aufgrund der massiven Waldbrände in Südkalifornien, die am 7. Januar 2025 um Los Angeles ausgebrochen sind, gestoppt werden (Quelle: Deadline).



Momentan scheint es sich nur um eine kleine Verschiebung im Drehplan zu handeln. Schon am 10. Januar 2025 sollen die Arbeiten fortgesetzt werden, aber die ungewisse Sicherheitslage könnte auch zu einem längeren oder weiteren Stopps führen.

Goggins fühlt sich in der 2. Haut ghoulwohl

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 haben kürzlich begonnen. Schauspieler Walton Goggins („Justified“, „The Hateful 8“) hat ein erstes Bild der Maskenarbeiten hinter den Kulissen geteilt. Wie er erklärt, fühlt er sich in seiner zweiten Haut als Ghoul, einem der Serienlieblinge in „Fallout“, sehr wohl. Er selbst schreibt:

„Zurück im Sattel … #Deux. Es fühlt sich verdammt gut an, in diese Haut zu schlüpfen. Ich mache diesen Scheiß aus Liebe zum Spiel.“ Walton Goggins (Instagram)

Kevin allein im Vault? Macaulay Culkin im Cast

Macaulay Culkin, den die meisten aus den Weihnachts-Kultfilmen der 90er Jahre, „Kevin - Allein zu Haus“ und „Kevin - Allein in New York“, kennen dürften, tritt dem Cast von „Fallout“ Staffel 2 bei. Wie die Kollegen von Deadline berichten, wird Culkin dabei eine wiederkehrende Rolle übernehmen. Wen er genau spielen soll, ist bisher nicht bekannt. Man weiß bisher nur so viel, dass die Rolle wohl durchaus exzentrisch sein soll, der Charakter wird dabei als durchgedreht aber genial beschrieben. (Quelle: Deadline)

Wie sehr sich Serie und Spiele in verschiedenen Aspekten ähneln, erklären die Kollegen von Kino.de in folgendem Video:

Offizielle Ankündigung für Staffel 2

Die „Amazon MGM Studios“ und Bethesda haben offiziell verkündet, dass die Fallout-Serie eine weitere Staffel bekommen wird. Wie Amazon erklärt, gehört die Serie schon jetzt zu den drei meistgesehenen Titeln bei Prime Video. Jennifer Salke, Head of Amazon MGM Studios, kündigte die zweite Staffel unter viel Danksagungen an das Team und die Darsteller wie folgt an:

„Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben die Welt mit dieser bahnbrechenden, wilden Serie in ihren Bann gezogen. Die Messlatte der Fans der kultigen Videospiele lag hoch, und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir gleichzeitig Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten. Die Darsteller, allen voran Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins und Kyle MacLachlan, haben die Erwartungen weit übertroffen. [...] Wir möchten Jonah, Lisa und unseren Freunden bei Bethesda dafür danken, dass sie die Serie zu uns gebracht haben, sowie Geneva und Graham, die als Showrunner an Bord gekommen sind. Wir sind begeistert, die zweite Staffel ankündigen zu können, nachdem die Serie erst eine Woche draußen ist, um die Zuschauer noch weiter in die surreale Welt von Fallout zu entführen.“

Die Serie ist bei Kritikern, Zuschauern und Fans der Videospielreihe überwiegend gut angekommen und kann aktuell eine sehr gute IMDb-Bewertung von 8,4 vorweisen (Stand: 5.6.24). Wie Amazon über ihre Social-Media-Kanäle mitteilte, schaffte es die Serie weltweit auf Platz 1 der Prime-Video-Charts.

Schon bevor die erste Folge erschienen ist, gab es große Unterstützer für eine zweite Staffel. So soll die „California Film Commission“ mit einer Steuergutschrift von über 25 Millionen US-Dollar versucht haben, die Dreharbeiten mit der zweiten Staffel nach Hollywood zu holen (Variety berichtet). Mittlerweile ist die kalifornische Filmförderung wieder in den allgemeinen Topf zurückgeflossen, was aber wohl eher bedeutet, dass Amazon wahrscheinlich auch Staffel 2 wieder größtenteils in Utah und New York drehen wird.

Mehr Fallout gefällig?

Auch wenn Staffel 2 nun offiziell angekündigt wurde, werden wir vor 2025 wahrscheinlich keine neuen Folgen der Serie sehen. Zwar erzählt die Serie ihre ganz eigene Geschichte – wer aber jetzt Lust auf mehr Fallout hat, kann zum Glück auf eine über 25 Jahre lange Videospielgeschichte zurückblicken.

Da Fallout-Rechteinhaber Bethesda seit 2020 zu Microsoft gehört, findet ihr einen Großteil der Spiele auch im Game Pass. So habt ihr auf PC Zugriff auf alle 4 Hauptteile sowie die Spin-Offs „Fallout: New Vegas“, „Fallout Tactics“ und das MMO „Fallout 76“. Auf Konsole könnt ihr im GamePass „Fallout 3“, „Fallout 4“, „Fallout: New Vegas“ und „Fallout 76“ spielen. Alternativ könnt ihr aber auch das Fallout-Bundle oder eben jeden Titel einzeln bei Steam erwerben.

Xbox Game Pass Ultimate 3 Monate Xbox/PC - Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 15:38 Uhr

