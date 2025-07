Fantastic-Four-Stars enthüllen: Dieser Snack musste vom Set verbannt werden

Eigentlich sollte der Knabberspaß eine gesunde Alternative sein – aber falsch gedacht!

Am Donnerstag, den 24. Juli 2025 hat das Kinopublikum die Chance in eine retrofuturistische Welt einzutauchen, voll mit fliegenden Autos, kleinen Robotern und Superkräften. „The Fantastic Four: First Steps“ zeigt die titelgebende Marvel-Superheldenfamilie rund um die Eheleute Reed Richards, Sue Storm, ihrem Bruder Johnny Storm und dem besten Freund Ben Grimm. Gemeinsam bilden sie die Gruppierung Fantastic Four, die mit ihren Superkräften die Welt vor der intergalaktischen Bedrohung Galactus beschützen wollen.

Im Plausch mit den Stars Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn der Fantastic-Four-Verfilmung erhielten wir exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Das Quartett sprach über die Dynamik der Stars untereinander, die Bedeutung von Familie – und warum Pekannüsse am Set fast für einen kleinen Skandal sorgten.

„Keine zufälligen Außenseiter“ – Die neue MCU-Ära

Das Marvel Cinematic Universe (kurz: MCU) bekommt mit den „Fantastic Four“ eine frische Dynamik. Die Ästhetik des Films ist, anders als in bisherigen Verfilmungen der Gruppierung, weitaus mehr an die Comicvorlage aus den 1960ern angelegt. Doch auch die Figuren bilden ein Novum innerhalb des MCU. Laut Ebon Moss-Bachrach hebt sich das Team deutlich von bisherigen Superheldengruppen ab:

„Sie sind nicht eine zufällige Ansammlung von Außenseitern oder Mutanten, die sich irgendwie zusammenfinden. Sie sind eine gewählte Familie. Und sie sind sehr glücklich, zusammen zu sein.“

Diese starke Verbindung spiegelt sich auch in ihren Stars wider. Vanessa Kirby wurde von ihren Co-Stars einstimmig als diejenige gewählt, die in einem echten Superhelden-Team bestehen würde. „Vanessa ist eine mächtige Person“, erklärte Joseph Quinn bewundernd. Und wer wäre nach fünf Minuten wieder raus? „Wir anderen“, scherzte er. Vanessa fügte lachend hinzu: „Joe, weil er einfach ein viel zu beschäftigter Typ ist.“

Snacks, Suits – und Pedro Pascals Nuss-Drama

Hinter den Kulissen ging es nicht weniger unterhaltsam zu. Snacks spielten an den kleinen Pausen am Set stets eine zentrale Rolle, wie Pedro Pascal augenzwinkernd verriet: „Es gab Popcorn, Proteinbälle mit Erdnussbutter – aber dann kam Vanessa und hat das ganze Niveau gehoben.“ Vanessa Kirby erklärte, wie sie sich eines Tages gegen das „Junkfood“ am Set auflehnte: „Ich habe gesagt: ‚Genug von diesem Mist!‘“ Sie brachte stattdessen gesunde Alternativen wie Radieschen, Karotten, Gurken und Hummus mit.

Im Film übernimmt Vanessa Kirby die Rolle von Sue Storm. (© IMAGO / Landmark Media / Marvel Studios / 20th Century Studios)

Die gesündere Alternative kam gut an – zumindest bei den meisten. Pedro scherzte: „Ich hatte einen Blackout, als sie die Crudités brachte!“ Stattdessen entdeckte er eine Vorliebe für Cranberries und Pekannüsse, doch auch das hatte seine Tücken:

„Ich habe ein ganzes Glas Pekannüsse bis 11 Uhr morgens geleert. Es stellte sich heraus, dass ich genauso gut Cheeseburger hätte essen können!“

Tatsächlich mussten die Pekannüsse vom Set verbannt werden, obschon der hohen Kaloriendichte der Nüsse. Bereits 100 Gramm Pekannüsse weisen einen Kaloriengehalt von etwa 691 bis 730 kcal auf. Der Grund für die Verbannung sind die legendären und eng anliegenden Körperanzüge der „Fantastic Four“. Diese ließen nur wenig Raum für solche Snack-Ausflüge offen. „Diese Anzüge verzeihen nichts“, gab Pedro Pascal zu und man sieht ihm sichtlich an, dass er rückblickend nicht glücklich war, fortan auf die beliebten Nüsse zu verzichten.

Bereits zum Ende dieser Woche könnt ihr euch im Kino selbst ein Bild darüber machen, wie sich der Verzicht auf die Pekannüsse bemerkbar gemacht hat. Am 24. Juli 2025 startet der neueste MCU-Blockbuster „The Fantastic Four: First Steps“ mit Pedro Pascal in den deutschen Kinos.