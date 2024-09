Fantasy-Simulation macht Steam unsicher: Eröffnet eure eigene Mittelalter-Taverne

Auf Steam wird gerade ein ziemlich originelles Spiel gefeiert, bei dem ihr in eine Fantasy-Mittelalter-Simulation eintaucht – nur, dass ihr dieses Mal nicht die Helden seid.

Cheers! Auf Steam könnt ihr eure eigene Fantasy-Taverne eröffnen

In der Koop-Fantasy-Simulation Ale & Tale Tavern könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden eure eigene Taverne eröffnen, samt Kochen, Brauen, Angeln, Jagen und mehr.



Auf Steam sind die Spieler schon jetzt gehypt: Die guten Bewertungen sprechen da ihre eigene Sprach. 83 Prozent der über 1.000 Nutzerreviews geben einen Daumen nach oben (Quelle: Steam-Charts).



Schaut in den Trailer, werte Wirtsdamen und -herren:

Ale & Tale Tavern: Finaler Trailer (Englisch)

Ale & Tale Tavern ist das perfekte Casual Game mit Freunden

Falls ihr mit euren Freunden mal eine Pause von Shootern, Survival-Spielen und Ähnlichem machen wollt, dann solltet ihr einen Blick auf Ale & Tale Tavern (auf Steam ansehen) werfen.



Die amüsante Fantasy-Tavernen-Sim lässt euch mit bis zu drei Freunden alle möglichen Aufgaben des Tavernen-Geschäfts erledigen: Ergründet schaurige Fantasy-Minen, geht jagen, angeln, kämpft gegen Monster, esst seltsame Pilze, kocht und braut für eure Gäste – oder kümmert euch einfach um die Dekoration eurer 5-Sterne-Taverne!



Auf alle Fälle müsst ihr euch in Ale & Tale Tavern nicht stressen und könnt die Aufgabe übernehmen, die euch am ehesten liegt. Das einzige Manko des Spiels ist wohl der Singleplayer-Modus: Zwar ist der vorhanden und bietet alles, was Koop bietet, nur scheint Ale & Tale Tavern nicht ganz so gut im Alleingang zu sein.



Zum Release des Spiels gibt es gerade einen netten Steam-Rabatt von 10 Prozent, sodass ihr aktuell nur 13,31 Euro bezahlt. Der Rabatt gilt nur noch bis zum 19. September. Ale & Tale Tavern ist aktuell nur auf dem PC verfügbar.

