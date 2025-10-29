„FBoy Island“: Sendetermine, Teilnehmer und Infos der neuen Reality-TV-Show

In „FBoy Island“ bei Prime Video steht Lola Weippert mit drei Single-Frauen und zwanzig FBoys vor der Kamera. Das sind die Ausstrahlungstermine.

Das ist die neue Show „FBoy Island“

Der Name „FBoy Island“ lässt schon erahnen, worum es geht: Eine tropische Insel, auf der sich F-boys tummeln. Diese Männer sind nicht auf der Suche nach echter Liebe, sondern verbergen ihre wahren Absichten. Ihr Ziel ist es, das hohe Preisgeld zu kassieren – und dafür versuchen sie, die Herzen der Single-Frauen zu gewinnen.

„FBoy Island“ bei Prime Video verzichtet darauf, ausschließlich auf bekannte Reality-Stars zu setzen. Drei Single-Frauen begeben sich auf die karibische Insel. Während Alexandra Leonhard – bekannt aus „Beauty and the Nerd“, „Temptation Island“ und als Twitch-Streamerin – und Aurelia Lamprecht, die bereits in „Love Island“, „Are You The One?“ und „Good Luck Guys“ zu sehen war, echte TV-Erfahrung mitbringen, wagt Lavinia Angelito den Sprung aus der Welt der sozialen Medien erstmals ins Reality-TV.

Darum geht es in „FBoy Island“

Unter den Single-Männern verbergen sich zur Hälfte die sogenannten „Nice Guys“, die ernsthaft an einer Beziehung interessiert sind, während die übrigen FBoys lediglich auf den Gewinn des hohen Preisgelds aus sind.

Bei Dates und verschiedenen Herausforderungen müssen die Frauen herausfinden, wer tatsächlich nach der großen Liebe sucht. Zum Auftakt standen direkt drei Episoden zum Streamen bei Prime Video bereit (bei Prime Video ansehen).

Das sind die Sendetermine

Die Premiere der ersten Staffel von „FBoy Island“ fand am 20. Oktober 2025 statt. Seitdem gibt es jeden Montag bei Prime Video zwei neue Folgen im Wochenrhythmus. Insgesamt umfasst die Staffel neun Episoden inklusive des Finales. Das sind die Streamingtermine:

Folge 1 bis 3: 20. Oktober bei Prime Video

Folge 4 bis 5: 27. Oktober bei Prime Video

Folge 6 bis 7: 3. November bei Prime Video

Folge 8 bis 9: 10. November bei Prime Video

Das sind die Teilnehmer

Für das Preisgeld von 50.000 Euro treten überwiegend unbekannte Männer an, denen es nichts auszumachen scheint, dem Frauentrio lediglich vorgetäuschte Emotionen zu präsentieren. Das sind die Single-Ladies:

Alexandra Leonhard

Aurelia Lamprecht

Lavinia Angelito

Durch die Sendung führt Lola Weippert, die unter anderem bereits bei „Temptation Island“ als Moderatorin glänzte. Mit „FBoy Island“ bekommen Reality-Fans einen willkommenen Ersatz für Formate wie „Promi Big Brother“ und „Are You The One? Reality Stars in Love“, deren aktuelle Staffeln inzwischen zu Ende gegangen sind und damit eine Lücke im TV-Programm hinterlassen.